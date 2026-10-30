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फरीदाबाद के डंपिंग स्टेशनों में डाला जा रहा दिल्ली का कचरा! केंद्रीय मंत्री ने दिए सख्त कार्रवाई के आदेश

Waste problem in Faridabad ( ETV Bharat )

फरीदाबाद: दिल्ली से सटे फरीदाबाद के इलाकों में कूड़े की समस्या लगातार गंभीर होती जा रही है. शहर के डंपिंग स्टेशनों (Faridabad dumping station) पर स्थानीय कचरे के साथ दिल्ली से लाकर भी कूड़ा डाले जाने की शिकायतें सामने आई हैं. अब इस पर रोक लगाने के लिए नगर निगम और पुलिस मिलकर कार्रवाई करेंगे. दिल्ली से कूड़ा लेकर आने वाले वाहनों की निगरानी की जाएगी और पकड़े जाने पर उन्हें इंपाउंड किया जाएगा. केंद्रीय राज्यमंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने नगर निगम अधिकारियों को सीमावर्ती क्षेत्रों के डंपिंग स्टेशनों पर विशेष नजर रखने और वहां निगरानी व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए हैं.

फरीदाबाद में कूड़े की समस्या: दरअसल फरीदाबाद पहले ही कचरे के उचित निस्तारण की समस्या से जूझ रहा है. शहर के कई इलाकों में जगह-जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं. नियमित सफाई और कचरा उठाने की व्यवस्था प्रभावित होने से स्थानीय लोगों में नाराजगी बढ़ रही है. सेक्टर-37, पल्ला और सूर्या विहार सहित दिल्ली से सटे क्षेत्रों में बने डंपिंग पॉइंट पर बाहरी कचरा डाले जाने की शिकायतें भी प्रशासन की परेशानी बढ़ा रही हैं.

संवाददाता मुकेश कुमार की ग्राउंड रिपोर्ट (ETV Bharat) दिल्ली का कूड़ा फरीदाबाद डंपिंग स्टेशनों में डाला जा रहा: केंद्रीय राज्यमंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने अधिकारियों से कहा है कि दिल्ली की तरफ से आने वाले ऐसे वाहनों की पहचान की जाए, जो फरीदाबाद के डंपिंग स्टेशनों पर कचरा डाल रहे हैं. इसके लिए पुलिस विभाग के साथ समन्वय स्थापित किया जाए. डंपिंग स्टेशनों पर निगरानी रखी जाए, ताकि कोई भी बाहरी वाहन बिना अनुमति कचरा न डाल सके. कूड़े की समस्या पर लोगों का विरोध भी बढ़ा: शहर में सफाई व्यवस्था को लेकर लोगों का गुस्सा अब सड़कों पर दिखाई देने लगा है. बुधवार को प्रतापगढ़ और सेक्टर-56 के निवासियों ने कूड़े के ढेरों के खिलाफ प्रदर्शन किया था. इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने केंद्रीय राज्यमंत्री कृष्णपाल गुर्जर की गाड़ी तक रोक दी थी. लोगों का कहना है कि नियमित रूप से कूड़ा नहीं उठने के कारण उनके आसपास गंदगी फैल रही है और उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. फरीदाबाद में कचरा निस्तारण की समस्या गंभीर (ETV Bharat)