फरीदाबाद के डंपिंग स्टेशनों में डाला जा रहा दिल्ली का कचरा! केंद्रीय मंत्री ने दिए सख्त कार्रवाई के आदेश
Waste problem in Faridabad: फरीदाबाद में कूड़े की समस्या गंभीर हो गई है. दिल्ली का कूड़ा भी शहर के डंपिंग स्टेशनों पर डालने की शिकायत.
Published : October 30, 2026 at 10:21 PM IST
फरीदाबाद: दिल्ली से सटे फरीदाबाद के इलाकों में कूड़े की समस्या लगातार गंभीर होती जा रही है. शहर के डंपिंग स्टेशनों (Faridabad dumping station) पर स्थानीय कचरे के साथ दिल्ली से लाकर भी कूड़ा डाले जाने की शिकायतें सामने आई हैं. अब इस पर रोक लगाने के लिए नगर निगम और पुलिस मिलकर कार्रवाई करेंगे. दिल्ली से कूड़ा लेकर आने वाले वाहनों की निगरानी की जाएगी और पकड़े जाने पर उन्हें इंपाउंड किया जाएगा. केंद्रीय राज्यमंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने नगर निगम अधिकारियों को सीमावर्ती क्षेत्रों के डंपिंग स्टेशनों पर विशेष नजर रखने और वहां निगरानी व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए हैं.
फरीदाबाद में कूड़े की समस्या: दरअसल फरीदाबाद पहले ही कचरे के उचित निस्तारण की समस्या से जूझ रहा है. शहर के कई इलाकों में जगह-जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं. नियमित सफाई और कचरा उठाने की व्यवस्था प्रभावित होने से स्थानीय लोगों में नाराजगी बढ़ रही है. सेक्टर-37, पल्ला और सूर्या विहार सहित दिल्ली से सटे क्षेत्रों में बने डंपिंग पॉइंट पर बाहरी कचरा डाले जाने की शिकायतें भी प्रशासन की परेशानी बढ़ा रही हैं.
दिल्ली का कूड़ा फरीदाबाद डंपिंग स्टेशनों में डाला जा रहा: केंद्रीय राज्यमंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने अधिकारियों से कहा है कि दिल्ली की तरफ से आने वाले ऐसे वाहनों की पहचान की जाए, जो फरीदाबाद के डंपिंग स्टेशनों पर कचरा डाल रहे हैं. इसके लिए पुलिस विभाग के साथ समन्वय स्थापित किया जाए. डंपिंग स्टेशनों पर निगरानी रखी जाए, ताकि कोई भी बाहरी वाहन बिना अनुमति कचरा न डाल सके.
कूड़े की समस्या पर लोगों का विरोध भी बढ़ा: शहर में सफाई व्यवस्था को लेकर लोगों का गुस्सा अब सड़कों पर दिखाई देने लगा है. बुधवार को प्रतापगढ़ और सेक्टर-56 के निवासियों ने कूड़े के ढेरों के खिलाफ प्रदर्शन किया था. इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने केंद्रीय राज्यमंत्री कृष्णपाल गुर्जर की गाड़ी तक रोक दी थी. लोगों का कहना है कि नियमित रूप से कूड़ा नहीं उठने के कारण उनके आसपास गंदगी फैल रही है और उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.
नगर निगम ने तैयार की योजना: नगर निगम की ओर से कलेक्शन पॉइंट पर ही कचरे के निस्तारण की योजना तैयार की गई है. इसी व्यवस्था को लेकर अधिकारियों के साथ चर्चा के दौरान केंद्रीय राज्यमंत्री ने विशेष रूप से दिल्ली सीमा से लगते डंपिंग स्टेशनों पर ध्यान देने की बात कही. सूरजकुंड, सेक्टर-37 और एत्मादपुर सहित आसपास के क्षेत्रों में करीब पांच से सात डंपिंग स्टेशन संचालित हैं. इन स्थानों पर बाहरी वाहनों की आवाजाही रोकना निगम के लिए बड़ी चुनौती है.
डंपिंग स्टेशनों पर कर्मचारियों की निगरानी भी जरूरी: स्थानीय स्तर पर डंपिंग स्टेशनों की व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं. कई जगह कूड़ा डालने के बाद उसे व्यवस्थित तरीके से नहीं हटाया जाता. नतीजतन कचरा सड़कों तक फैल जाता है और आसपास गंदगी का माहौल बन जाता है. अधिक मात्रा में कूड़ा जमा होने पर कई बार उसमें आग लगा दिए जाने की शिकायतें भी सामने आती हैं. इससे प्रदूषण और आसपास रहने वाले लोगों की परेशानी बढ़ती है.
केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने दिए सख्ती के आदेश: केंद्रीय राज्यमंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि शहर को स्वच्छ रखने के लिए कचरे का निस्तारण निर्धारित स्थानों पर होना चाहिए. पुलिस की निगरानी और सख्त कार्रवाई से दिल्ली से कूड़ा लाकर फरीदाबाद में डालने की गतिविधियों पर रोक लगाने में मदद मिलेगी. अब देखना होगा कि निगम और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई से डंपिंग स्टेशनों की स्थिति में कितना सुधार आता है.
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