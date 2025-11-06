ETV Bharat / state

गंगोलीहाट में मैदान को बना दिया डंपिंग जोन, देवदार के पेड़ों को भी नुकसान, खिलाड़ी परेशान

गंगोलीहाट में बहुमंजिला पार्किंग बन रही है, उसके लिए हो रही खुदाई में निकल रही मिट्टी और पत्थर से खेल मैदान पाट दिया गया है

Gangolihat multi level parking
गंगोलीहाट का एकमात्र खेल मैदान डंपिंग जोन बना (Photo- ETV Bharat)
गंगोलीहाट, पिथौरागढ़: एक ओर प्रदेश सरकार के द्वारा लगातार खेल सुविधाओं को बढ़ावा देने के साथ लगातार विभिन्न खेलों का आयोजन किया जा रहा है. वहीं दूसरी तरफ गंगोलीहाट विकास खंड मुख्यालय में स्थित पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज दशाईथल का खेल मैदान डंपिंग जोन बना दिया गया है.

गंगोलीहाट में खेल मैदान को बना दिया डंपिंग जोन: इस खेल मैदान में सैकड़ों बच्चे खेलते थे. विकास खंड स्तरीय विभिन्न खेलों का भी आयोजन किया जाता था. लेकिन गंगोलीहाट में बन रही बहुमंजिला पार्किंग के लिए निकल रही मिट्टी और पत्थरों का डम्पिंग जोन खेल मैदान को बनाकर खिलाड़ी और स्कूली बच्चों को खेलने से वंचित कर दिया गया.

खेल मैदान बना बहुमंजिला पार्किंग का डंपिंग जोन (Video- ETV Bharat)

इस खेल मैदान से 100 मीटर दूरी पर विकास खंड कार्यालय भी है. इसी खेल मैदान से लगा हुआ कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय भी जहां की बालिकाएं यहां पर खेलने के आया करती थीं. लेकिन अब यह खेल मैदान नहीं बल्कि डम्पिंग जोन में परिवर्तित हो गया है.

Gangolihat multi level parking
गंगोलीहाट में खेल के मैदान को डंपिंग जोन बना दिया (Photo- ETV Bharat)

खेल मैदान के साथ देवदार के पेड़ों को पहुंच रहा नुकसान: खेल मैदान के चारों और देवदार के पेड़ हैं, जो खेल मैदान की शोभा बढ़ाते हैं. लेकिन डम्पिंग जोन बनने के कारण जहां देवदार के पेड़ों को भारी नुकसान पहुंचा है, वहीं कई हरे देवदार के पेड़ भी सूखे गए हैं. कुछ सूखने की स्थिति में हैं. वन विभाग भी इन दुर्लभ प्रजाति के पेड़ों को बचाने में कोई रुचि नहीं दिखा रहा है या उनको इसकी भनक नहीं है. इससे खेल प्रेमियों के साथ पर्यावरण प्रेमियों ने नाराजगी व्यक्त की है.

Gangolihat multi level parking
खेल मैदान के किनारे देवदार के पेड़ भी मलबे में दब गए हैं (Photo- ETV Bharat)

खेल मैदान के डंपिंग जोन बनने से खिलाड़ी और छात्र परेशान: स्थानीय युवा गौरव पंत ने बताया कि-

खेल मैदान को डम्पिंग जोन बनाने से गंगोलीहाट क्षेत्र के खिलाड़ियों और स्कूली बच्चों के सामने खेल मैदान नहीं होने से परेशानी खड़ी हो गई है. कई बार इस मैदान को डम्पिंग जोन नहीं बनाये जाने की मांग की जा चुकी है, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है.
-गौरव पंत, स्थानीय युवा-

पूर्व प्रधान ने दी आंदोलन की चेतावनी: मनोज लाल वर्मा पूर्व प्रधान ने बताया कि-

Gangolihat multi level parking
गंगोलीहाट में मल्टी लेवल पार्किंग बन रही है (Photo- ETV Bharat)

राजकीय इंटर कॉलेज दशाईथल के खेल मैदान का निर्माण बहुत मुश्किलों से किया था. लेकिन डम्पिंग जोन बनाकर खेल मैदान को नुकसान पहुंचा दिया है. पूर्व में बनी दीवारों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया है. समय रहते इसको ठीक नहीं किया गया, तो सड़क पर उतरकर आंदोलन किया जायेगा.
-मनोज लाल वर्मा, पूर्व प्रधान-

खेल मैदान के डंपिंग जोन बनने से अभिभावक भी नाराज: अभिभावक जितेन्द्र महरा ने बताया कि-

Gangolihat multi level parking
खेल मैदान को डंपिंग जोन बनाने से लोग नाराज (Photo- ETV Bharat)

खेल मैदान को डम्पिंग जोन बनाने से अब भर्ती के लिए युवाओं को सड़क पर दौड़ना पड़ रहा है. इससे स्थानीय युवाओं के सामने बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है. यदि शीघ्र खेल मैदान से डम्पिंग जोन नहीं हटाया गया तो अभिभावक बच्चों और खिलाड़ियों के साथ आंदोलन करेंगे.
-जितेन्द्र महरा, अभिभावक-

प्रधानाचार्य ने कहा कार्रवाई करेंगे: शैलेन्द्र चौहान प्रधानाचार्य जीआईसी दशाईथल ने कहा कि

हमारे द्वारा कोई भी डम्पिंग जोन की अनुमति नहीं दी गई. हमारे खेल मैदान को नुकसान पहुंचाया जा रहा है. मैं इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों को कर रहा हूं. खेल मैदान को खराब करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
-शैलेन्द्र चौहान, प्रधानाचार्य, जीआईसी दशाईथल-

वन क्षेत्राधिकारी ने पल्ला झाड़ा: बृजमोहन टम्टा वन क्षेत्राधिकारी गंगोलीहाट ने कहा कि

जिस क्षेत्र में पेड़ों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, वह स्कूल की अपनी निजी भूमि है. इस पर स्कूल के द्वारा ही कार्रवाई की जाना चाहिए.
-बृजमोहन टम्टा, वन क्षेत्राधिकारी, गंगोलीहाट-

