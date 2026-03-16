ई-वाहनों से होगा कूड़ा उठान प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण के साथ खर्च घटाने की नई पहल
उत्तराखंड में पहली बार कूड़ा उठान प्रबंधन के लिए इस नई व्यवस्था को अपनाने की कोशिश की जा रही है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : March 16, 2026 at 6:48 AM IST
देहरादून: उत्तराखंड में शहरी स्वच्छता व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए कूड़ा उठान प्रबंधन में बड़ा बदलाव किया जा रहा है. राज्य सरकार अब इस व्यवस्था में इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की तैयारी कर रही है. खास बात यह है कि पहली बार राज्य के नगर निकायों में कूड़ा उठान के लिए इस तरह की व्यवस्था लागू करने की योजना बनाई गई है. इसका उद्देश्य केवल स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाना ही नहीं बल्कि पर्यावरण संरक्षण और खर्च में कमी जैसे दो महत्वपूर्ण लक्ष्यों को भी हासिल करना है.
दरअसल राज्य के नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के लिए कूड़ा उठान और उसके प्रबंधन की व्यवस्था लंबे समय से एक बड़ी चुनौती रही है. इस कार्य के लिए निकायों को बड़ी संख्या में मानव संसाधन की जरूरत पड़ती है. इसके साथ ही कूड़ा ढोने के लिए वाहनों की व्यवस्था, उनका रखरखाव और ईंधन पर होने वाला खर्च भी निकायों के बजट पर भारी पड़ता है. ऐसे में अब शहरी विकास विभाग इस व्यवस्था को आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल करने की दिशा में कदम उठा रहा है.
योजना के तहत नगर निकायों में कूड़ा उठान के लिए अलग-अलग प्रकार के इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद की जाएगी. इनमें छोटे ई-वाहनों से लेकर बड़े ई-ट्रकों तक शामिल होंगे, ताकि शहरों की गलियों से लेकर मुख्य सड़कों तक कूड़ा उठान का काम आसानी से किया जा सके. इन वाहनों के संचालन के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे को भी तैयार किया जाएगा. खास तौर पर ई वाहनों की चार्जिंग की जरूरत को देखते हुए विभिन्न स्थानों पर ई चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाने की योजना है.
सरकार की योजना के अनुसार पहले चरण में करीब 50 छोटे इलेक्ट्रिक वाहन और लगभग 80 ई-ट्रक खरीदे जाएंगे. इन वाहनों का उपयोग मुख्य रूप से नए नगर निकायों में किया जाएगा, जहां कूड़ा उठान व्यवस्था को शुरू से ही आधुनिक और पर्यावरण के अनुकूल बनाया जा सके. इस पहल को राज्य में स्वच्छता प्रबंधन की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयोग के रूप में देखा जा रहा है.हालांकि राज्य के सभी क्षेत्रों में फिलहाल इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग संभव नहीं माना जा रहा है.
विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में भौगोलिक परिस्थितियों और लंबी दूरी को देखते हुए वहां फिलहाल डीजल वाहनों का उपयोग जारी रहेगा. लेकिन जिन नगर निकायों में इलेक्ट्रिक वाहन प्रभावी तरीके से काम कर सकते हैं, वहां उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी. इससे एक ओर पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, वहीं निकायों के खर्च में भी कमी आएगी.शहरी विकास विभाग के अनुसार वर्तमान में अधिकांश नगर निकायों में कूड़ा उठान के लिए डीजल से चलने वाले वाहन इस्तेमाल किए जाते हैं.
इन वाहनों के संचालन में ईंधन पर काफी खर्च आता है, जो निकायों के लिए आर्थिक बोझ बन जाता है. वहीं इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग से ईंधन पर होने वाला यह खर्च काफी हद तक कम किया जा सकता है. साथ ही इनसे प्रदूषण भी कम होगा, जिससे शहरों की वायु गुणवत्ता बेहतर रखने में मदद मिलेगी. शहरी विकास सचिव नितेश झा का कहना है कि उत्तराखंड में पर्यावरण संरक्षण को हमेशा प्राथमिकता दी जाती रही है. इसी सोच के तहत शहरी विकास विभाग भी अपने स्तर पर पर्यावरण के अनुकूल व्यवस्थाओं को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रहा है. उनका कहना है कि कूड़ा उठान व्यवस्था में इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा.
पहले चरण में जिन नगर निकायों के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद की योजना बनाई गई है, उनमें उधम सिंह नगर जिले के चार निकाय, देहरादून का एक निकाय, हरिद्वार जिले के पांच निकाय और टिहरी जिले का एक निकाय शामिल है. इन स्थानों पर ई-वाहनों के जरिए कूड़ा उठान व्यवस्था को लागू कर इसके परिणामों का आकलन भी किया जाएगा.यदि यह व्यवस्था सफल साबित होती है तो आने वाले समय में इसे राज्य के अन्य नगर निकायों में भी लागू किया जा सकता है. ऐसे में यह पहल न केवल शहरी स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत करने में मददगार होगी बल्कि उत्तराखंड को पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ाने का अवसर भी देगी.
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