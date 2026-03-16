ETV Bharat / state

ई-वाहनों से होगा कूड़ा उठान प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण के साथ खर्च घटाने की नई पहल

देहरादून: उत्तराखंड में शहरी स्वच्छता व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए कूड़ा उठान प्रबंधन में बड़ा बदलाव किया जा रहा है. राज्य सरकार अब इस व्यवस्था में इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की तैयारी कर रही है. खास बात यह है कि पहली बार राज्य के नगर निकायों में कूड़ा उठान के लिए इस तरह की व्यवस्था लागू करने की योजना बनाई गई है. इसका उद्देश्य केवल स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाना ही नहीं बल्कि पर्यावरण संरक्षण और खर्च में कमी जैसे दो महत्वपूर्ण लक्ष्यों को भी हासिल करना है.

दरअसल राज्य के नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के लिए कूड़ा उठान और उसके प्रबंधन की व्यवस्था लंबे समय से एक बड़ी चुनौती रही है. इस कार्य के लिए निकायों को बड़ी संख्या में मानव संसाधन की जरूरत पड़ती है. इसके साथ ही कूड़ा ढोने के लिए वाहनों की व्यवस्था, उनका रखरखाव और ईंधन पर होने वाला खर्च भी निकायों के बजट पर भारी पड़ता है. ऐसे में अब शहरी विकास विभाग इस व्यवस्था को आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल करने की दिशा में कदम उठा रहा है.

योजना के तहत नगर निकायों में कूड़ा उठान के लिए अलग-अलग प्रकार के इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद की जाएगी. इनमें छोटे ई-वाहनों से लेकर बड़े ई-ट्रकों तक शामिल होंगे, ताकि शहरों की गलियों से लेकर मुख्य सड़कों तक कूड़ा उठान का काम आसानी से किया जा सके. इन वाहनों के संचालन के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे को भी तैयार किया जाएगा. खास तौर पर ई वाहनों की चार्जिंग की जरूरत को देखते हुए विभिन्न स्थानों पर ई चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाने की योजना है.

सरकार की योजना के अनुसार पहले चरण में करीब 50 छोटे इलेक्ट्रिक वाहन और लगभग 80 ई-ट्रक खरीदे जाएंगे. इन वाहनों का उपयोग मुख्य रूप से नए नगर निकायों में किया जाएगा, जहां कूड़ा उठान व्यवस्था को शुरू से ही आधुनिक और पर्यावरण के अनुकूल बनाया जा सके. इस पहल को राज्य में स्वच्छता प्रबंधन की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयोग के रूप में देखा जा रहा है.हालांकि राज्य के सभी क्षेत्रों में फिलहाल इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग संभव नहीं माना जा रहा है.