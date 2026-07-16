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वासेपुर का गैंग्सटर पुलिस को चकमा देकर फरार, डॉन फहीम खान पर बरसाई थी AK 47 से गोलियां

वासेपुर का कुख्यात गैंग्सटर पुलिस को चकमा देकर फरार हुआ.सरगुजा में रिश्तेदार की मदद से ठिकाना बनाया था.

Wasseypur gangster Shabbir Alam
वासेपुर का गैंग्सटर पुलिस को चकमा देकर फरार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 16, 2026 at 1:04 PM IST

3 Min Read
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सरगुजा : झारखंड के वासेपुर निवासी गैंगस्टर शब्बीर आलम और उसके सहयोगियों को संरक्षण देने के साथ ही भागने में मदद करने वालों के खिलाफ अब कार्रवाई तेज हो गई है. गैंगस्टर की मदद करने वालों के खिलाफ अपराध दर्ज कराने के लिए झारखंड पुलिस सरगुजा पहुंची. झारखंड पुलिस ने कोतवाली थाना में अपनी शिकायत दी है. इस दौरान एक और बड़ा खुलासा हुआ है. गैंगस्टर शब्बीर आलम के साथ ही गैंगस्टर शाकिब अफजल भी शहर में पहचान छिपाकर रह रहा था.शाकिब जमीन कारोबार के साथ ही अन्य कारोबारों से साम्राज्य खड़ा कर चुका था.

साल 2004 में की थी फायरिंग

गैंगस्टर शाकिब अफजल के खिलाफ साल 2004 में धनबाद के डॉन फहीम खान के दफ्तर पर एके-47 समेत घातक हथियारों से हमला करने, हत्या और लूट जैसे कई मामले दर्ज हैं. झारखंड में घर कुर्क होने के बाद शाकिब अफजल पहचान बदलकर अंबिकापुर में रह रहा था. इसी सिलसिले में झारखंड की धनबाद पुलिस शहर के एक मोहल्ले में वासेपुर के गैंगस्टर शब्बीर आलम को गिरफ्तार करने पहुंची थी. इस दौरान शब्बीर का बेटा और उसके कुछ साथी वहां पहुंच गए. उन्होंने पुलिस से बहस शुरू कर दी. मौके का फायदा उठाकर शब्बीर आलम और उसका साथी जावेद फरार हो गए.

Wasseypur gangster Shakib Afzal
शाकिब अफजल की तस्वीर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

शब्बीर को शरण देने वाले खिलाफ FIR

शब्बीर को शरण देने के आरोप में राजहंस बस के संचालक बैदुल खान के खिलाफ कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज की गई है. मामला दर्ज होने के बाद से बैदुल भी फरार है. इधर झारखंड की पुलिस ने भी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए तलाश शुरू कर दी है. इसी कड़ी में बुधवार को झारखंड की पुलिस अंबिकापुर पहुंची थी. इस दौरान झारखंड की पुलिस टीम ने शब्बीर और उसके साथी को फरार होने में मदद करने वालों के खिलाफ कोतवाली थाने में शिकायत दी. झारखंड पुलिस का दावा है कि जिस मोहल्ले से शब्बीर आलम फरार हुआ, वहां उसके मददगारों ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर आसपास लगे 17 सीसीटीवी कैमरों का फुटेज हटवा दिया.

Wasseypur gangster Shabbir Alam
शब्बीर आलम की तस्वीर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

13 साल से छिपा था गैंगस्टर शाकिब

इस बीच एक नई जानकारी सामने आई है कि वर्ष 2004 में धनबाद के डॉन फहीम खान के दफ्तर पर एके-47 और पिस्टलों से हुए हमले में नामजद गैंगस्टर शाकिब अफजल भी कई सालों तक अंबिकापुर में छिपकर रहा. इस मामले में शब्बीर आलम और उसके भाइयों पर जेल में रहकर हमला कराने का भी आरोप लगा था. शाकिब अफजल झारखंड से फरार हो गया था. घर कुर्क होने के बाद वह अंबिकापुर पहुंचा, यहां उसने अपनी पहचान बदल ली.

आउटर इलाके में है शाकिब का आलीशान मकान

इसके बाद शहर से लगे लालमाटी इलाके में जंगल किनारे आलीशान मकान बनाकर रहने लगा. जानकारी के अनुसार शाकिब अंबिकापुर में एक होटल भी चलाता था. इसके अलावा वह जमीन के कारोबार से भी जुड़ा था. शाकिब अफजल उर्फ नेता, बस संचालक बैदुल खान का रिश्तेदार भी बताया जाता है. पिछले दिनों झारखंड पुलिस की कार्रवाई के बाद शाकिब अफजल भी फरार हो गया.

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