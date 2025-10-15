ETV Bharat / state

पिथौरागढ़ में ततैयों का आतंक, मां बेटे पर किया हमला, अस्पताल में इलाज जारी

बीते पांच वर्ष में ततैयाें के हमले में 12 से अधिक लोग काल के गाल में समा चुके हैं.

PITHORAGARH WASPS TERROR
पिथौरागढ़ में ततैयों का आतंक (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 15, 2025 at 9:53 AM IST

पिथौरागढ़: सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में के ततैयों का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा है. एक के बाद एक सामने आ रही घटनाओं से आमजन में दहशत व्याप्त है. मंगलवार देर शाम को ततैयों ने सीमांत क्षेत्र मूनाकोट के सल्ला चिंगरी गांव में एक मां और बेटे पर हमला कर घायल कर दिया. दोनों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है.

सीमांत मूनाकोट विकासखंड के सल्ला चिंगरी गांव निवासी राधा देवी (45) पत्नी महेन्द्र कुमार घर के पास खेत में घास काट रही थी. उनका 23 साल का बेटा सचिन कुमार मवेशियों के लिए घास लेने आया. वह घास लेकर घर की तरफ लौटने लगा तो एकाएक कहीं से ततैयों के झुंड ने आकर युवक और महिला पर हमला बोल दिया. उन्होनें किसी तरह वहां से भागकर अपनी जान बचाई. बाद में परिजन उन्हें जिला अस्पताल लेकर पहुंचे. इमरजेंसी में तैनात एमओ डॉ. अब्दुल ने दोनों का उपचार किया. उन्होंने बताया ततैयों ने दोनों के सिर, चेहरे, पीठ में में काटा है. उन्होंने बताया दोनों को अस्पताल में भर्ती कर इलाज किया जा रहा है.

तीन सप्ताह में चौथी घटना जिले में मौत: जनपद में 25 दिन के भीतर ततैयों के हमले की यह चौथी घटना है. बीते 20 सितंबर को पहली घटना हुई थी. जिसमें मदकोट के चौना गांव निवासी बहादुर सिंह को अपनी जान गंवानी पड़ी. इस घटना के दो दिन बाद अलग-अलग जगह ततैयों ने तीन लोगों को घायल कर दिया. चार अक्टूबर को डुंगरी गांव में स्कूल जा रहे तीन बच्चों को ततैयों ने हमला कर घायल किया. अब सल्ला चिंगरी में यह घटना सामने आई है.

एक माह पूर्व एक व्यक्ति की हुई थी मौत: सीमांत क्षेत्र मुनस्यारी के मदकोट में ततैया के हमले से एक माह पूर्व एक अधेड़ की हो गई थी. मदकोट के चौना गांव में एक माह पूर्व खेत में काम कर रहे 54 वर्षीय एक व्यक्ति पर ततैयाें के झुंड ने हमला कर दिया था. सीएचसी मुनस्यारी से उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया था, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी थी. बीते पांच वर्ष में ततैयाें के हमले में 12 से अधिक लोग काल के गाल में समा चुके हैं. लगातार ततैया के हमले से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है.

पिथौरागढ़ में ततैया
ततैयों का आतंक
WASPS IN PITHORAGARH
TERROR OF WASPS
