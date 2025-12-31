ETV Bharat / state

दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में वसीम की चाकू गोदकर हत्या, भतीजे पर लगा आरोप

मृतक वसीम के परिजनों का आरोप है कि उसकी हत्या उसी के भतीजे ने की है.

शास्त्री पार्क इलाके में वसीम की चाकू गोदकर हत्या
शास्त्री पार्क इलाके में वसीम की चाकू गोदकर हत्या (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 31, 2025

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में हत्याओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. ताज़ा मामला शास्त्री पार्क इलाके से सामने आया है, जहां 32 वर्षीय वसीम की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई. आरोप है कि वसीम के भतीजे ने ही इस वारदात को अंजाम दिया है. पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

डीसीपी आशीष मिश्रा ने बताया कि मंगलवार देर रात शास्त्री पार्क थाना पुलिस को जग प्रवेश चंद्र अस्पताल से एक व्यक्ति के बारे में जानकारी मिली जिसे चाकू लगा था और डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था. सूचना के बाज पुलिस की टीम अस्पताल पहुंची, जहां मृतक की पहचान 32 वर्षीय वसीम के तौर पर हुई, वह शास्त्री पार्क इलाके का रहने वाला था.

पूछताछ के दौरान पता चला कि मृतक को DDA पार्क के पीछे लूप के पास चाकू मारा गया था. पीएस शास्त्री पार्क में संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है. फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से सबूत इकट्ठा किए हैं. अपराध में शामिल आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें तैनात की गई हैं. वहीं, परिजनों का आरोप है कि वसीम की हत्या उसी के भतीजे ने आपसी रंजिश के चलते की है. परिजनों का कहना है कि परिवार के भीतर लंबे समय से विवाद चल रहा था.

मृतक वसीम का आपराधिक इतिहास रहा है. वह शास्त्री पार्क थाना क्षेत्र का घोषित अपराधी था और उस पर कई आपराधिक मामले दर्ज थे. वसीम छेनू गैंग से भी जुड़ा हुआ था. शुरुआती जांच में यह भी सामने आया है कि वसीम की हत्या पुरानी दुश्मनी और आपसी रंजिश का नतीजा हो सकती है.

हाशिम बाबा गैंग ने भी की थी कुछ दिनों पहले हमले की कोशिश

बता दें कि कुछ दिन पहले वसीम उस समय भी सुर्खियों में आया था, जब गुरु तेग बहादुर अस्पताल में हाशिम बाबा गैंग के शूटरों ने उसे निशाना बनाने की कोशिश की थी. हालांकि, उस दौरान शूटरों से चूक हो गई थी और वसीम की जगह अस्पताल में भर्ती एक अन्य मरीज को गोली लग गई थी, जिसकी बाद में मौत हो गई थी. इस घटना के बाद से वसीम की सुरक्षा और दुश्मनी को लेकर कई सवाल खड़े हो गए थे. फिलहाल पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है. घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि वारदात में शामिल आरोपियों की पहचान की जा सके.

दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 10 करोड़ की हेरोइन के साथ अंतरराज्यीय ड्रग सिंडिकेट का भंडाफोड़

नए साल के जश्न से पहले दिल्ली क्राइम ब्रांच ने अंतरराज्यीय ड्रग सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है. क्राइम ब्रांच की टीम ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 2.034 किलोग्राम हेरोइन बरामद की है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 10 करोड़ रुपये बताई जा रही है. पुलिस ने ड्रग सप्लाई में इस्तेमाल की जा रही स्कूटी और छह मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं.

क्राइम ब्रांच के डीसीपी हर्ष इंदोरा ने बताया कि आरोपियों की पहचान इंद्रपुरी निवासी अंशुल राणा और मादीपुर निवासी गंगा प्रसाद उर्फ विक्की के रूप में हुई है. पूछताछ में अंशुल राणा ने खुलासा किया कि वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय एक संगठित ड्रग नेटवर्क का हिस्सा है और उसने यह हेरोइन गंगा प्रसाद उर्फ विक्की से खरीदी थी. इसके बाद, पुलिस ने लक्ष्मी नगर इलाके से उसे गिरफ्तार कर लिया. जांच में सामने आया कि गंगा प्रसाद उत्तर प्रदेश के बरेली से थोक में हेरोइन लाकर दिल्ली में सप्लाई करता था. पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, गंगा प्रसाद पर पहले भी एनडीपीएस एक्ट और अन्य धाराओं में कई मामले दर्ज हैं. इस मामले में क्राइम ब्रांच थाना में एनडीपीएस एक्ट की धाराओं के तहत केस दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है.

संपादक की पसंद

