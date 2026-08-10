ETV Bharat / state

उत्तर प्रदेश का 25 हजार रुपये का इनामी बदमाश वसीम नूंह में गिरफ्तार, अवैध देशी कट्टा बरामद

नूंहः बिछौर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 25 हजार रुपये के इनामी बदमाश वसीम पुत्र खुर्शीद उर्फ खुसी निवासी बिछौर, को गिरफ्तार किया है. ऑपरेशन ट्रैक डाउन के तहत नूंह एसपी डाक्टर अर्पित जैन के निर्देश पर बिछौर थाना प्रभारी सुखबीर यादव की संयुक्त टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर 25 हजार के इनामी बदमाश वसीम बिछौर को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हाथ लगी है.

पहले से दर्ज हैं 8 मामलेः बिछौर थाना प्रभारी सुखबीर यादव ने बताया कि "आरोपी को नीमका-बिछौर रोड से गिरफ्तार किया गया. आरोपी के कब्जे से एक अवैध देशी कट्टा बरामद किया गया है. वसीम के खिलाफ कुल 8 आपराधिक मुकदमे पहले से दर्ज हैं, जिसमें 9वां मुकदमा बिछौर थाना में दर्ज किया गया है. 6 मुकदमा दर्ज हैं और उत्तर प्रदेश के दो मामलों में वह वांछित है. नूंह के तीन अन्य मामलों में आरोपी जमानत पर है और नूंह के तीन मुकदमों में वांछित है."