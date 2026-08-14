"खड़गे के मंच को गंगाजल से धोना आजाद भारत की सबसे घिनौनी हरकत"; देवेंद्र यादव का BJP पर बड़ा हमला
कांग्रेस ने इसे आज़ाद भारत की सबसे घिनौनी और ओछी हरकत बताते हुए भाजपा की 'दलित विरोधी मानसिकता' का सबूत करार दिया है.
Published : August 14, 2026 at 10:10 PM IST
नई दिल्ली: हल्द्वानी में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यक्रम स्थल और मंच को भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा गंगाजल से धोने और हवन करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. कांग्रेस ने इसे विपक्ष के सर्वमान्य नेता और दलित समाज के वरिष्ठ नेता का अपमान बताते हुए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है.
कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने मीडिया को संबोधित करते हुए बीजेपी पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि हल्द्वानी में जिस मंच से राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था, उसे BJP कार्यकर्ताओं द्वारा गंगाजल से साफ करना और हवन करना बेहद शर्मनाक है.
कांग्रेस नेता देवेंद्र यादव ने कहा,'' यह आजाद भारत के इतिहास में एक बहुत ही घिनौनी हरकत है, जिसकी हम कड़े शब्दों में भर्त्सना करते हैं. जब से BJP सत्ता में आई है, उसका एकमात्र एजेंडा देश को धर्म, जाति और क्षेत्रवाद के नाम पर बांटना रहा है. खड़गे जी जैसे वरिष्ठ और लंबे राजनीतिक अनुभव वाले नेता को छोटा दिखाने की यह साजिश देश की जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेगी."
बदरपुर जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष हर्ष चौधरी ने कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे को केवल राजनीतिक विवाद के तौर पर नहीं देख रही, बल्कि इसे सामाजिक सम्मान और बराबरी के सवाल से जोड़कर देख रही है. प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की. उनका कहना था कि देश में संविधान समानता का अधिकार देता है और किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी जाति के आधार पर भेदभाव स्वीकार नहीं किया जा सकता. वहीं, जिला अध्यक्ष, महिला कांग्रेस, बदरपुर कांता शर्मा ने कहा कि महिलाओं समेत समाज के हर वर्ग को बराबरी और सम्मान का अधिकार है.
सड़कों पर उतरे कांग्रेस नेता व कार्यकर्ता, बीजेपी को घेरा
घटना के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का गुस्सा सड़कों पर देखने को मिला. कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने BJP सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और दोषियों पर तुरंत कार्रवाई की मांग की. कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप है कि हल्द्वानी में खड़गे की सभा के बाद मंच का शुद्धिकरण किया जाना सिर्फ एक व्यक्ति का अपमान नहीं है, बल्कि उस सोच पर सवाल खड़ा करता है जिसमें आज भी जाति के आधार पर भेदभाव की गुंजाइश दिखाई देती है.
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