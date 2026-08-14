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"खड़गे के मंच को गंगाजल से धोना आजाद भारत की सबसे घिनौनी हरकत"; देवेंद्र यादव का BJP पर बड़ा हमला

कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश देवेंद्र यादव के नेतृत्व में पदयात्रा ( ETV Bharat )