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धनबाद पुलिस की विशेष मुहिम: 15 दिनों में सैकड़ों वारंटों का निष्पादन, फरार वारंटियों पर भी सख्ती

धनबाद: पुलिस ने न्यायालय से जारी लंबित वारंटों के निष्पादन को लेकर बड़े पैमाने पर अभियान चलाया है. वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार के निर्देश पर जिले के सभी थाना और ओपी क्षेत्रों में विशेष कार्रवाई की जा रही है. इस अभियान का उद्देश्य फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर न्यायिक प्रक्रिया को गति देना और कानून-व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाना है.

मई माह के पहले पंद्रह दिनों में पुलिस को उल्लेखनीय सफलता मिली है. 1 मई से 15 मई के बीच चलाए गए विशेष अभियान के दौरान अभियुक्त वारंट के 664 मामलों का निष्पादन किया गया. इसके अलावा स्थायी वारंट के 85 मामलों में कार्रवाई पूरी की गई. जबकि कुर्की से जुड़े 9 मामलों का भी निष्पादन किया गया. इस प्रकार कुल 758 मामलों में कार्रवाई कर पुलिस ने लंबित मामलों को निपटाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है.

एसएसपी प्रभात कुमार ने बताया कि कई अभियुक्त लंबे समय से फरार चल रहे थे. उनकी गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमों का गठन किया गया है, जो लगातार संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं. उन्होंने सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिया है कि लंबित वारंटों के निष्पादन में किसी प्रकार की ढिलाई न बरती जाए.

उन्होंने कहा कि जून माह के अंत तक अधिकतम लंबित वारंटों का निष्पादन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. इसकी नियमित समीक्षा की जा रही है. अभियान की मॉनिटरिंग डीएसपी मुख्यालय-2 धीरेन्द्र नारायण बंका कर रहे हैं. तकनीकी संसाधनों की मदद से फरार आरोपियों की तलाश भी तेज कर दी गई है.