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5 मौत के बाद एक्शन में प्रशासन, बगोदर में उजड़ेंगी फुटपाथ दुकानें

गिरिडीह: जिले के इसरी बाजार में तीन दिन पहले 5 जिंदगियां निगलने वाले सड़क हादसे ने आखिरकार बगोदर प्रशासन को झकझोर दिया है. अब बगोदर बाजार खासकर नेहरू चौक की सूरत बदलने वाली है. फुटपाथ पर कब्जा जमाए बैठी दुकानों से होने वाले हादसों को रोकने के लिए प्रशासन ने हटो या हटाए जाओ का अल्टीमेटम दे दिया है.

रविवार को सीओ प्रवीण कुमार और थाना प्रभारी राजेश कुमार खुद सड़क पर उतरे. माइक से एनाउंस कर अतिक्रमणकारियों को चेताया गया. कहा गया कि कल से दुकान लगी तो सीधी कार्रवाई होगी. इसरी हादसे का जिक्र कर सीओ ने साफ कहा कि अब अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं होगा.

5 मौतों के बाद एक्शन में प्रशासन (Etv Bharat)

सड़क पर खड़ी गाड़ियों से भी सख्ती

अभियान के दौरान रोड पर बेतरतीब खड़ी बाइकों और ऑटो के टायर की हवा तक निकाल दी गई. पुरानी जीटी रोड पर बिखरी ईंट, बालू, छरी देखकर भी अफसर भड़के और तुरंत हटाने का फरमान सुना दिया. सीओ ने दो टूक कहा कि बगोदर बस स्टैंड स्थित मार्केट कॉम्प्लेक्स में फल-सब्जी वालों को शेड दिए गए हैं, वहां शिफ्ट हो जाएं. जिनके पास शेड नहीं, वे अपना इंतजाम करें.लेकिन सड़क पर कब्जा अब नहीं चलेगा.