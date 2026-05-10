5 मौत के बाद एक्शन में प्रशासन, बगोदर में उजड़ेंगी फुटपाथ दुकानें
गिरिडीह के इसरी बाजार में फुटपाथ पर अतिक्रमण कर दुकान लगाने वालों को प्रशासन ने जगह खाली करने की चेतावनी दी है.
Published : May 10, 2026 at 6:01 PM IST
गिरिडीह: जिले के इसरी बाजार में तीन दिन पहले 5 जिंदगियां निगलने वाले सड़क हादसे ने आखिरकार बगोदर प्रशासन को झकझोर दिया है. अब बगोदर बाजार खासकर नेहरू चौक की सूरत बदलने वाली है. फुटपाथ पर कब्जा जमाए बैठी दुकानों से होने वाले हादसों को रोकने के लिए प्रशासन ने हटो या हटाए जाओ का अल्टीमेटम दे दिया है.
रविवार को सीओ प्रवीण कुमार और थाना प्रभारी राजेश कुमार खुद सड़क पर उतरे. माइक से एनाउंस कर अतिक्रमणकारियों को चेताया गया. कहा गया कि कल से दुकान लगी तो सीधी कार्रवाई होगी. इसरी हादसे का जिक्र कर सीओ ने साफ कहा कि अब अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं होगा.
सड़क पर खड़ी गाड़ियों से भी सख्ती
अभियान के दौरान रोड पर बेतरतीब खड़ी बाइकों और ऑटो के टायर की हवा तक निकाल दी गई. पुरानी जीटी रोड पर बिखरी ईंट, बालू, छरी देखकर भी अफसर भड़के और तुरंत हटाने का फरमान सुना दिया. सीओ ने दो टूक कहा कि बगोदर बस स्टैंड स्थित मार्केट कॉम्प्लेक्स में फल-सब्जी वालों को शेड दिए गए हैं, वहां शिफ्ट हो जाएं. जिनके पास शेड नहीं, वे अपना इंतजाम करें.लेकिन सड़क पर कब्जा अब नहीं चलेगा.
नेहरू चौक से सरिया रोड तक चलेगा डंडा
प्रशासन ने साफ कर दिया कि सिर्फ नेहरू चौक नहीं, पूरे बगोदर बाजार और सरिया रोड से अतिक्रमण हटेगा. अतिक्रमण से न सिर्फ हादसे होते हैं बल्कि हर रोज जाम से भी लोग परेशान हैं. अभियान में प्रमुख आशा राज, झामुमो नेता शत्रुघ्न प्रसाद मंडल भी साथ रहे.
यह भी पढ़ें:
पांच सेकंड में चली गई पांच की जिंदगी, सीसीटीवी फुटेज में दिखा मौत का तांडव
गिरिडीह में भीषण सड़क दुर्घटना, चार की मौत
गिरिडीह में अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन ने की कार्रवाई, पोकलेन समेत तीन ट्रैक्टर जब्त