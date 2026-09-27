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22 अक्टूबर से सभी सरकारी-गैरसरकारी स्वास्थ्य सेवा ठप करने की चेतावनी, झासा और IMA की बैठक के बाद घोषणा

झासा और आईएमए की संयुक्त बैठक में 22 अक्टूबर से पूर्ण स्वास्थ्य सेवा ठप करने की चेतावनी दी गई है. उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट.

JHASA and IMA
बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते JHASA और IMA सदस्य (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 27, 2026 at 5:55 PM IST

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रांची: झारखंड स्टेट हेल्थ सर्विसेस एसोसिएशन (झासा) और झारखंड इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) की संयुक्त बैठक के बाद बड़ा ऐलान हुआ है. मांगें पूरी नहीं होने पर 22 अक्टूबर से राज्य की सभी सरकारी और प्राइवेट स्वास्थ्य सेवाएं ठप कर दी जाएंगी. यह घोषणा आईएमए और झासा ने संयुक्त रूप से की है.

चरणबद्ध आंदोलन से सरकार को मिलेगा मौका

पूर्ण स्वास्थ्य व्यवस्था ठप करने से पहले आईएमए और झासा जागरूकता कार्यक्रम चलाएंगे. काला बिल्ला लगाकर सेवा देंगे और कई चरणबद्ध आंदोलन करेंगे. इससे सरकार को मौका मिलेगा कि वह राज्य के चिकित्सकों की मांगें मान ले.

आईएमए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने की घोषणा

आज की बैठक में विशेष रूप से शामिल होने के लिए रांची आए आईएमए के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. धन्वंतरी तिवारी ने बैठक के बाद इसकी घोषणा की. उन्होंने कहा कि इस बार झारखंड के डॉक्टरों का आंदोलन इतना व्यापक होगा कि सिर्फ सरकारी अस्पतालों को छोड़कर निजी अस्पताल, नर्सिंग होम और निजी क्लिनिक में इमरजेंसी सेवा भी ठप कर दी जाएगी.

डॉ. धन्वंतरी तिवारी ने स्पष्ट किया कि राज्य के डॉक्टर कभी कार्य-बहिष्कार करना नहीं चाहते. लेकिन सरकारी डॉक्टरों का डीएसीपी, मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट और क्लिनिकल स्टैब्लिशमेंट एक्ट के वर्तमान स्वरूप में बदलाव जैसी कई लंबित मांगें हैं. कई आश्वासनों के बावजूद इन्हें पूरा नहीं किया जा रहा है.

आईएमए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सीएम को लिखा पत्र

झारखंड आईएमए के अध्यक्ष डॉ. एके सिंह ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लिखे पत्र को मीडिया के सामने सार्वजनिक किया. उन्होंने कहा कि डॉक्टर बिरादरी कभी भी कार्य बहिष्कार या हड़ताल पर जाने का समर्थक नहीं रही है. लेकिन जब डॉक्टरों की जायज मांगें भी नहीं मानी गईं तो चरणबद्ध आंदोलन के सिवा और कोई रास्ता नहीं बचता.

झारखंड के डॉक्टरों की मुख्य मांगें

सरकारी सेवा के डॉक्टरों की मुख्य मांग बिहार और केंद्र सरकार के तर्ज पर डीएसीपी लागू करने की है. इसके अलावा डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट, अस्पताल और मेडिकल कॉलेजों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना, 50 बेड वाले निजी अस्पताल और क्लिनिक को क्लिनिकल स्टैब्लिशमेंट एक्ट से मुक्त करना शामिल है. जूनियर डॉक्टरों का स्टाइपेंड समय पर भुगतान, मैटरनिटी लीव और 10 प्रतिशत से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट चिकित्सक न होने जैसी मांगें भी हैं.

आयुष्मान भारत योजना में फेयर पैकेज रेट, समय पर डॉक्टरों की इंसेंटिव, निजी अस्पतालों के भुगतान और सिंगल विंडो सिस्टम जैसी कई मांगें भी डॉक्टरों ने रखी हैं.

आज आईएमए और झासा की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉ. ए.के. सिंह, डॉ. प्रदीप सिंह, डॉ. अजीत कुमार, डॉ. एस. प्रसाद, डॉ. बिमलेश कुमार सिंह, डॉ. आरके सिंह, डॉ. मृत्युंजय सिंह, डॉ. पंकज सहित बड़ी संख्या में आईएमए और झासा के प्रतिनिधि शामिल थे.

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