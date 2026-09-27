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22 अक्टूबर से सभी सरकारी-गैरसरकारी स्वास्थ्य सेवा ठप करने की चेतावनी, झासा और IMA की बैठक के बाद घोषणा

बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते JHASA और IMA सदस्य ( ETV Bharat )

रांची: झारखंड स्टेट हेल्थ सर्विसेस एसोसिएशन (झासा) और झारखंड इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) की संयुक्त बैठक के बाद बड़ा ऐलान हुआ है. मांगें पूरी नहीं होने पर 22 अक्टूबर से राज्य की सभी सरकारी और प्राइवेट स्वास्थ्य सेवाएं ठप कर दी जाएंगी. यह घोषणा आईएमए और झासा ने संयुक्त रूप से की है.