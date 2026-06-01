WEATHER ALERT; यूपी के 60 जिलों में आंधी तूफान-बारिश-ओले की चेतावनी, जानिए कब तक रहेगा ऐसा मौसम
प्रदेश में बस्ती सबसे गर्म जिला, मौसम विज्ञानियों का अनुमान दो-तीन दिन तक ऐसा ही मौसम रहेगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 1, 2026 at 10:40 AM IST
लखनऊ: 28 मई को सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ का असर मौसम पर अभी पड़ रहा है. जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश के दोनों संभागों में पिछले 4 दिनों से आंधी तूफान बारिश और ओले गिरने का दौर जारी है. बे मौसम हो रही बारिश का सिलसिला अभी 2-3 दिन तक जारी रहेगा.
रविवार को उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ समेत मुरादाबाद, हरदोई, बलिया और कई अन्य जिलों में तेज रफ्तार बारिश होने के साथ ही 50 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से हवा चली. तेज हवाओं के चलने से कई जगह पेड़ की डालियां टूट कर गिर गई. शहरों में लगे होल्डिंग पोस्टर उड़कर सड़कों पर गिर गए. कुछ देर के लिए यातायात बाधित हुआ और लाइट भी चली गई. अमरोहा जिले में तेज रफ्तार हवा चलने के साथ ही बारिश और ओले गिरे.
बलिया में सबसे अधिक बारिश: शनिवार को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में सर्वाधिक 32 मिलीमीटर, इसके अलावा हरदोई जिले में 19 मिलीमीटर और मुरादाबाद में 22 मिली मीटर बारिश रिकॉर्ड की गई. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अभी 3-4 दिनों तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा, हालांकि पिछले दिनों की तुलना में बारिश और आंधी तूफान की तीव्रता में कमी आएगी. मौसम विज्ञान विभाग ने सोमवार को भी उत्तर प्रदेश के 60 से अधिक जिलों में आंधी पानी ओलागिरने और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है.
बादल गरजने-बिजली गिरने का अलर्ट इन जिलों में अधिक: प्रयागराज, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फरुखाबाद, कन्नौज, लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, औरैया, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं, झांसी, ललितपुर और आस पास के क्षेत्र में चेतावनी जारी की गई है.
लखनऊ में बारिश का अलर्ट: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार सोमवार को लखनऊ में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से हवा और हल्की बारिश हो सकती है. अधिकतम तापमान 36 न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.
राजधानी लखनऊ में रविवार को दोपहर में अचानक मौसम ने करवट ली और काले बादल छा गए, कुछ ही देर बाद 50 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से हवा चलने लगी. जोरदार आंधी चलने से लखनऊ में कई जगह पेड़ों की डालियां टूटकर सड़कों पर गिर गई. आंधी तूफान से सबसे अधिक नुकसान आम के बागवानों का हुआ है तेज आंधी और बारिश से आम टूट कर गिर गए.
बस्ती सबसे गर्म जिला: रविवार को उत्तर प्रदेश का बस्ती सबसे गर्म जिला रहा. अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि समान्य से 1 डिग्री सेल्सियस कम है. वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान बिजनौर जिले में 19.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस कम है.
मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि वर्तमान में पश्चिमी विक्षोभ की बंगाल की खाड़ी से आ रही निम्न क्षोभमंडलीय आर्द्र पुरवा हवाओं के साथ हो रही प्रतिक्रिया के परिणामस्वरूप प्रदेश में 100 किमी/घंटे के झोंकों के साथ 80-90 किमी/घंटा की गति से आंधी-तूफान के साथ जारी पश्चिमी विक्षोभ का असर धीरे-धीरे कम हो रहा है, जिसकी वजह से अब आंधी तूफान और बारिश में पिछले दिनों की तुलना में कमी आएगी. हल्की बारिश का सिलसिला 2-3 दिनों तक जारी रहेगा.
ये भी पढ़ें: आज 55 जिलों में RAIN ALERT; अलीगढ़-लखनऊ में गरज चमक और आंधी के साथ झमाझम बरसे बदरा