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WEATHER ALERT; यूपी के 60 जिलों में आंधी तूफान-बारिश-ओले की चेतावनी, जानिए कब तक रहेगा ऐसा मौसम

आंधी-तूफान के साथ Rain की चेतावनी. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: 28 मई को सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ का असर मौसम पर अभी पड़ रहा है. जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश के दोनों संभागों में पिछले 4 दिनों से आंधी तूफान बारिश और ओले गिरने का दौर जारी है. बे मौसम हो रही बारिश का सिलसिला अभी 2-3 दिन तक जारी रहेगा. रविवार को उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ समेत मुरादाबाद, हरदोई, बलिया और कई अन्य जिलों में तेज रफ्तार बारिश होने के साथ ही 50 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से हवा चली. तेज हवाओं के चलने से कई जगह पेड़ की डालियां टूट कर गिर गई. शहरों में लगे होल्डिंग पोस्टर उड़कर सड़कों पर गिर गए. कुछ देर के लिए यातायात बाधित हुआ और लाइट भी चली गई. अमरोहा जिले में तेज रफ्तार हवा चलने के साथ ही बारिश और ओले गिरे. यूपी में बारिश (Photo Credit; ETV Bharat) बलिया में सबसे अधिक बारिश: शनिवार को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में सर्वाधिक 32 मिलीमीटर, इसके अलावा हरदोई जिले में 19 मिलीमीटर और मुरादाबाद में 22 मिली मीटर बारिश रिकॉर्ड की गई. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अभी 3-4 दिनों तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा, हालांकि पिछले दिनों की तुलना में बारिश और आंधी तूफान की तीव्रता में कमी आएगी. मौसम विज्ञान विभाग ने सोमवार को भी उत्तर प्रदेश के 60 से अधिक जिलों में आंधी पानी ओलागिरने और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है.