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झारखंड के उत्तर पूर्वी और मध्य हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी, पारा लुढ़का, रामगढ़ में जमकर बरसे बदरा

रांचीः झारखंड में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो गया है. इस बदलाव की सबसे बड़ी वजह पूर्वी मध्य प्रदेश और उससे सटे क्षेत्रों पर बना मजबूत कम दबाव है. इसके साथ जुड़ा साइक्लोनिक सर्कुलेशन चक्रवाती समुद्र तल से करीब 9.6 किलोमीटर तक फैला हुआ है और अगले 24 घंटों में धीरे-धीरे पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर बढ़ने की संभावना है. इसको देखते हुए कुछ इलाकों में भारी बारिश और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने का भी अलर्ट जारी किया गया है.

आज कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

झारखंड में मानसून पूरी तरह सक्रिय है और आज यानी 7 जुलाई को राज्य के लगभग सभी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ मेघ गर्जन की संभावना जताई गई है. मौसम केंद्र ने उत्तर-पूर्वी और निकटवर्ती मध्य झारखंड के धनबाद, बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग, कोडरमा और चतरा जिले में कहीं-कहीं भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. इसके अलावा राज्य के अलग-अलग हिस्सों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने और वज्रपात का भी अलर्ट जारी किया गया है.

भारी बारिश संभावित झारखंड के जिले. (फोटो-सौ. मौसम विभाग)

8 जुलाई को कई इलाकों में होगी बारिश

मौसम केंद्र के मुताबिक 8 जुलाई को भी राज्य के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश और मेघ गर्जन का दौर जारी रहेगा. रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़, लोहरदगा, कोडरमा, धनबाद, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला-खरसावां, पलामू, गढ़वा, चतरा, लातेहार, देवघर, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज समेत कई जिलों में बारिश होने की संभावना है.

9 जुलाई को कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश

9 जुलाई को भी मौसम में खास बदलाव के आसार नहीं हैं. आसमान में बादल छाए रहेंगे और राज्य के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ मेघ गर्जन हो सकता है. हालांकि बारिश का दायरा 7 और 8 जुलाई की तुलना में कुछ कम रहने का अनुमान है.