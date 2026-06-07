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गोपालगंज मॉडल अस्पताल की खुली पोल, निरीक्षण में फेल हुए सभी फायर सेफ्टी सिस्टम, सील करने की चेतावनी

गोपालगंज: बिहार के मुजफ्फरपुर के अस्पताल में हुए भीषण अग्निकांड के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर होने का दावा कर रहा है, लेकिन बिहार के गोपालगंज में स्थित मॉडल अस्पताल की स्थिति इसके बिल्कुल उलट है. होमगार्ड और अग्निशमन सेवा के डीएसपी द्वारा किए गए औचक निरीक्षण में अस्पताल की फायर सेफ्टी व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई पाई गई. मॉडल अस्पताल का टैग लगे बावजूद यहां सुरक्षा इंतजाम नाममात्र के हैं और मरीजों की सुरक्षा भगवान भरोसे छोड़ दी गई है.

सुरक्षा उपकरण पूरी तरह निष्क्रिय: निरीक्षण टीम ने अस्पताल परिसर में रखे गए अग्निशामक सिलेंडरों की जांच की तो एक भी सिलेंडर काम करने की स्थिति में नहीं मिला. आग लगने पर खुद सक्रिय होने वाला स्प्रिंकलर सिस्टम पूरी तरह ठप पड़ा हुआ है. आपातकाल में लोगों को सतर्क करने वाले फायर डिटेक्शन अलार्म और फायर वार्निंग स्विच भी निष्क्रिय अवस्था में पाए गए. इस चौंकाने वाली लापरवाही ने प्रशासन को भी हैरान कर दिया.

गोपालगंज मॉडल अस्पताल (ETV Bharat)

डीएसपी ने जताई निराशा: डीएसपी विकास कुमार ने निरीक्षण के दौरान कहा कि हम लोग सोच रहे थे कि यह मॉडल अस्पताल है, इसलिए यहां की व्यवस्थाएं बेहतरीन और दुरुस्त होंगी लेकिन हकीकत इसके ठीक उलट निकली. आपातकालीन सुरक्षा का एक भी उपकरण यहां कार्यरत नहीं है. डीएसपी ने अस्पताल प्रबंधन की इस लापरवाही को बेहद गंभीर बताते हुए तुरंत कार्रवाई के संकेत दिए.

आपातकालीन सुरक्षा का उपकरण (ETV Bharat)

"हम लोग सोच रहे थे कि यह एक 'मॉडल अस्पताल' है, तो यहां व्यवस्थाएं सबसे बेहतरीन और दुरुस्त होंगी लेकिन यहां का हाल इसके बिल्कुल विपरीत है. आपातकालीन सुरक्षा का एक भी उपकरण काम नहीं कर रहा है."- विकास कुमार, डीएसपी