गोपालगंज मॉडल अस्पताल की खुली पोल, निरीक्षण में फेल हुए सभी फायर सेफ्टी सिस्टम, सील करने की चेतावनी
गोपालगंज मॉडल अस्पताल में फायर सेफ्टी पूरी तरह निष्क्रिय मिली. निरीक्षण में एक्सटिंग्विशर, स्प्रिंकलर व अलार्म ठप मिले. प्रशासन ने दी सील करने की चेतावनी.
Published : June 7, 2026 at 11:10 AM IST
गोपालगंज: बिहार के मुजफ्फरपुर के अस्पताल में हुए भीषण अग्निकांड के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर होने का दावा कर रहा है, लेकिन बिहार के गोपालगंज में स्थित मॉडल अस्पताल की स्थिति इसके बिल्कुल उलट है. होमगार्ड और अग्निशमन सेवा के डीएसपी द्वारा किए गए औचक निरीक्षण में अस्पताल की फायर सेफ्टी व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई पाई गई. मॉडल अस्पताल का टैग लगे बावजूद यहां सुरक्षा इंतजाम नाममात्र के हैं और मरीजों की सुरक्षा भगवान भरोसे छोड़ दी गई है.
सुरक्षा उपकरण पूरी तरह निष्क्रिय: निरीक्षण टीम ने अस्पताल परिसर में रखे गए अग्निशामक सिलेंडरों की जांच की तो एक भी सिलेंडर काम करने की स्थिति में नहीं मिला. आग लगने पर खुद सक्रिय होने वाला स्प्रिंकलर सिस्टम पूरी तरह ठप पड़ा हुआ है. आपातकाल में लोगों को सतर्क करने वाले फायर डिटेक्शन अलार्म और फायर वार्निंग स्विच भी निष्क्रिय अवस्था में पाए गए. इस चौंकाने वाली लापरवाही ने प्रशासन को भी हैरान कर दिया.
डीएसपी ने जताई निराशा: डीएसपी विकास कुमार ने निरीक्षण के दौरान कहा कि हम लोग सोच रहे थे कि यह मॉडल अस्पताल है, इसलिए यहां की व्यवस्थाएं बेहतरीन और दुरुस्त होंगी लेकिन हकीकत इसके ठीक उलट निकली. आपातकालीन सुरक्षा का एक भी उपकरण यहां कार्यरत नहीं है. डीएसपी ने अस्पताल प्रबंधन की इस लापरवाही को बेहद गंभीर बताते हुए तुरंत कार्रवाई के संकेत दिए.
"हम लोग सोच रहे थे कि यह एक 'मॉडल अस्पताल' है, तो यहां व्यवस्थाएं सबसे बेहतरीन और दुरुस्त होंगी लेकिन यहां का हाल इसके बिल्कुल विपरीत है. आपातकालीन सुरक्षा का एक भी उपकरण काम नहीं कर रहा है."- विकास कुमार, डीएसपी
रिपोर्ट तैयार, अल्टीमेटम जारी: जांच टीम ने मौके पर ही विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर ली है. प्रशासन ने अस्पताल प्रबंधन को सभी खामियों को दुरुस्त करने के लिए निश्चित समयसीमा दी है. इस अल्टीमेटम में साफ चेतावनी दी गई है कि यदि निर्धारित अवधि के अंदर फायर फाइटिंग सिस्टम को चालू और ठीक नहीं किया गया तो अस्पताल को सील करने की कार्रवाई की जाएगी.
मरीजों की जान से खिलवाड़: गोपालगंज मॉडल अस्पताल जैसे संवेदनशील स्थानों पर फायर सेफ्टी की ऐसी लापरवाही मरीजों की जान से सीधा खिलवाड़ है. मुजफ्फरपुर की घटना के बाद भी यदि सुधार नहीं हो रहा है तो यह स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों पर सवाल खड़ा करता है. स्थानीय लोगों और मरीज परिजनों में इस खुलासे के बाद आक्रोश व्याप्त है.
प्रशासन का सख्त रुख: प्रशासन अब इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए नजर आ रहा है. अस्पताल प्रबंधन को तुरंत सुधार के निर्देश दिए गए हैं. यदि समयसीमा में अनुपालन नहीं हुआ तो न केवल सीलिंग बल्कि संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी शुरू की जाएगी. बिहार में अस्पतालों की फायर सेफ्टी को लेकर अब सख्त मॉनिटरिंग शुरू करने की जरूरत पर जोर दिया जा रहा है.
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