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उत्तराखंड में मौसम फिर बदलेगा करवट, 9 जिलों में बारिश और बर्फबारी की चेतावनी, रहें अलर्ट

उत्तराखंड मौसम ( Photo-ETV Bharat )

देहरादून: एक बार फिर उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदलने की संभावना है. देहरादून मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में गरज और चमक के साथ बारिश का पूर्वानुमान जताया है. साथ ही प्रदेश के 3800 मीटर और इससे अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी का अंदेशा जताया गया है. वहीं देहरादून में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे.

देहरादून मौसम विभाग ने मौसम पूर्वानुमान जारी किया है. विभाग विभाग के मुताबिक देहरादून, टिहरी, हरिद्वार, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, नैनीताल और पिथौरागढ़ जनपदों में कहीं-कहीं हल्की बारिश, बर्फबारी और गरज के साथ आकाशीय बिजली चमकने का अंदेशा जताया गया है. प्रदेश के पहाड़ी जनपदों में 3800 मीटर और इससे अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी की आशंका जताई गई है. जबकि उत्तराखंड के शेष जिलों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है.