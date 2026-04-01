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'डीएम साहब पानी दो..' मुंगेर के महादलित टोले में नहीं पहुंचा नल-जल कनेशन, लोगों ने किया प्रदर्शन

नल जल कनेक्शन के लिए प्रदर्शन ( ETV Bharat )