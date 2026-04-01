'डीएम साहब पानी दो..' मुंगेर के महादलित टोले में नहीं पहुंचा नल-जल कनेशन, लोगों ने किया प्रदर्शन
मुंगेर के महादलित टोले में हर घर नल का जल कनेक्शन न मिलने पर लोगों ने प्रदर्शन किया और तुरंत कार्रवाई की मांग की. पढ़ें-
Published : April 1, 2026 at 1:45 PM IST
मुंगेर: नगर परिषद जमालपुर के जनता मोड़ स्थित महादलित टोला के सैकड़ों परिवार अब तक हर घर नल जल कनेक्शन से वंचित हैं. बढ़ती गर्मी और सूखते जल स्रोतों के बीच स्थानीय लोगों ने मंगलवार को सड़क पर उतरकर जमकर प्रदर्शन किया.
'डीएम साहब पानी दो..' : स्थानीय निवासियों का कहना है कि वार्ड संख्या 23 और 26 के डोमासी एवं राउत टोला बस्तियों में नल जल कनेक्शन न होने से परिवार मूलभूत जल सुविधा से वंचित हैं. प्रदर्शन में महिलाओं और पुरुषों ने बाल्टी और गैलन लेकर हाथों में लेकर नारे लगाए, जैसे कि 'डीएम साहब पानी दो', 'हर घर में नल जल कनेक्शन देना होगा', 'नगर परिषद जमालपुर मुर्दाबाद'.
कई घरों में नहीं हुआ कनेक्शन : वार्ड पार्षद साईं शंकर और बृजमोहन राउत ने कहा कि पिछले साल सदर बाजार की मुख्य सड़क निर्माण से पहले बचे हुए नल जल कनेक्शन कर दिए गए थे, लेकिन जनता मोड़ से दास टोला तक अब तक कई घरों में कनेक्शन नहीं हुआ. उन्होंने प्रशासन से 48 घंटे के भीतर कनेक्शन लगाने की चेतावनी दी, अन्यथा आंदोलन उग्र हो सकता है.
"हमें पिछले साल सदर बाजार की मुख्य सड़क निर्माण से पहले बचे हुए नल जल कनेक्शन दिए गए थे, लेकिन जनता मोड़ से दास टोला तक कई घरों में कनेक्शन नहीं है. हम प्रशासन को 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हैं ताकि कनेक्शन लगाया जा सके. अन्यथा आंदोलन उग्र हो सकता है."- साईं शंकर, वार्ड पार्षद
पानी की समस्या से कब मिलेगी मुक्ति : गर्मी से पहले ही पानी की किल्लत से स्थानीय लोग परेशान हैं. अगर समय रहते इस समस्या का सामाधान नहीं होता है तो डोमासी एवं राउत टोला बस्तियों में समस्या और गंभीर हो सकती है. इस मामले में अभी तक प्रशासन की ओर से कोई जवाब नहीं आया है.
उग्र आंदोलन की चेतावनी : मौके पर कोमल देवी, गंगा देवी, रीता देवी, ममता देवी, वीणा देवी, सुबोध मंडल, प्रकाश राउत, अरुण कुमार, प्रीतम कुमार, राजन राउत समेत सैकड़ों स्थानीय लोग उपस्थित थे. प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि गर्मी की गंभीरता को देखते हुए जल कनेक्शन की समस्या का तत्काल समाधान किया जाए, ताकि बुनियादी अधिकारों से वंचित परिवारों को राहत मिल सके.
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