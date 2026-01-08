ETV Bharat / state

देवघर में कड़ाके की ठंड, स्कूली छात्रों के बीच जिला प्रशासन बांट रहा गर्म कपड़े

देवघर में ठंड के मौसम को देखते हुए, जिला प्रशासन स्कूल के छात्रों को गर्म कपड़े बांट रहा है.

Deoghar weather
कॉन्सेप्ट इमेज (ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 8, 2026 at 3:39 PM IST

2 Min Read
देवघर: संथाल परगना इलाका इस समय कड़ाके की ठंड की चपेट में है. देवघर समेत पूरे इलाके में लगातार चल रही ठंडी हवाओं और जमा देने वाले तापमान ने रोजमर्रा की जिंदगी को बुरी तरह प्रभावित किया है. इस कंपकपाती ठंड में ऑटो और रिक्शा चलाने वाले सड़कों पर खुले आसमान के नीचे ठंड का सामना करते हुए रोजी-रोटी कमाने के लिए मजबूर हैं. वहीं जिला प्रशासन ने ठंड को देखते हुए अपने स्तर से भी पहल शुरू कर दी है.

ठंड की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया है. इस बीच, देवघर जिला प्रशासन ने एक सराहनीय पहल करते हुए लगभग 211,000 छात्रों को ठंड से बचाने के लिए स्वेटर और जूते जैसे गर्म कपड़े बांटने का फैसला किया है. जिला शिक्षा अधिकारी विनोद कुमार के अनुसार, लगभग 87 प्रतिशत छात्रों को गर्म कपड़े पहले ही बांटे जा चुके हैं, और बाकी बच्चों को भी 8 जनवरी तक ये मिल जाएंगे.

देवघर में कड़ाके की ठंड (ईटीवी भारत)

सरकारी स्कूलों में मैट्रिक और इंटरमीडिएट के छात्रों के लिए विशेष कोचिंग क्लास का समय भी बदल दिया गया है ताकि बच्चे ठंड से बीमार न पड़ें. हालांकि, इन राहत प्रयासों के बीच आम लोगों की परेशानी भी साफ दिख रही है. स्थानीय निवासी मिथुन कुमार का कहना है कि दोपहर 12 बजे भी धूप का कोई नामोनिशान नहीं है.

जयदीप कुमार ने सिस्टम पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब ठंड लोगों को बुरी तरह प्रभावित कर रही है, तो इससे निपटने के लिए सरकारी उपाय कहीं नजर नहीं आ रहे हैं.

नगर निगम ने न तो अलाव का इंतजाम किया है और न ही शहरी इलाकों में कंबल बांटने के लिए कोई ठोस कदम उठाया है. जबकि ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में राहत कार्य चल रहा होगा, शहरी गरीब और मज़दूर खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं.

यह ध्यान देने वाली बात है कि मौसम विभाग ने देवघर के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. लोगों से अपील की गई है कि वे बेवजह घरों से बाहर न निकलें और ठंड से होने वाली बीमारियों से बचने के लिए देर रात अतिरिक्त सावधानी बरतें.

