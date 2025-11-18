गाजियाबाद में गोदाम की दीवार गिरी, मलबे में दबने से दो महिलाओं की मौत, दो की हालत गंभीर
गाजियाबाद के साहिबाबाद थाना क्षेत्र स्थित शहीद नगर इलाके में पुरानी दीवार अचानक भर-भराकर कर गिर गई, जिसमें दो महिलाओं की मौत हो गई.
Published : November 18, 2025 at 7:39 PM IST
नई दिल्ली/गाजियाबाद: मंगलवार को गाजियाबाद के साहिबाबाद थाना क्षेत्र स्थित शहीद नगर इलाके में दर्दनाक हादसा सामने आया है. पुरानी दीवार अचानक भर-भराकर कर गिर गई, जिसमें दबने से दो महिलाओं की मौके पर मौत हो गई. जबकि दो महिलाएं गंभीर रूप से घायल बताई जा रही हैं. घटना उस वक्त हुई जब महिलाएं दीवार के पास बैठकर ईंटें साफ करने का काम कर रही थी. हादसे की सूचना मिलते ही तुरंत पुलिस और स्थानीय लोग लोगों की मदद से घायल महिलाओं को मलबे से बाहर निकाल कर जिला एमजी अस्पताल में भर्ती कराया गया.
बता दे कि महिलाएं मजदूरी का काम करती थी. जमीला, इशरत, सलमा और शन्नो दीवार के पास बैठकर ईंटें साफ कर रही थी रही थी. दीवार गिरने से चारों महिलाएं मलबे के नीचे दब गई. जमीला और इशरत की मौके पर ही मौत हो गई जबकि शन्नो और सलमा का जिला एमएमजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. जहां से उन्हें दिल्ली के जीटीबी अस्पताल रेफर कर दिया गया. दोनों महिलाओं की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है. मृतक महिलाओं के शवों को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.
वार्ड 90 शहीद नगर के पार्षद आदिल मलिक के मुताबिक, पड़ोस में शटरिंग का गोदाम है. गोदाम की दीवार अचानक भर भराकर गिर गई. शटरिंग के गोदाम के बगल वाले प्लॉट में महिलाएं ईंटे साफ करने का काम कर रही थी. गोदाम की दीवार काफी पुरानी और जर्जर थी. गोदाम के मालिक को इस बारे में पहले भी अवगत कराया गया था. गोदाम मालिक की लापरवाही के चलते हादसा हुआ है.
सहायक पुलिस आयुक्त साहिबाबाद श्वेता यादव के मुताबिक, 18 नवंबर 2025 को लगभग तीन बजे पीआरवी के माध्यम से साहिबाबाद पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि न्यूगो चार्जिग बस सेन्टर के पास एक खाली पड़े प्लाट में दीवार गिर गयी है. कुछ महिलाएँ दबी हुई है, तत्काल पुलिस मौके पर पहुँची. वहाँ पर चार घायल महिलाएँ मिली. उनको तत्काल जिला अस्पताल भिजवाया गया. अस्पताल भिजवाने पर जो दो सीरियस इंजर्ड महिलाएँ थी. उनको जीटीबी हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया है. अन्य दो महिलाओं को मृतक घोषित कर दिया गया था. अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है.
यह भी पढ़ें: