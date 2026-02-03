देवघर के वार्ड 3 और 4 का हाल बदहाल, मूलभूत सुविधाओं का है घोर अभाव
देवघर का वार्ड नंबर 3 और 4 घनी आबादी वाला क्षेत्र है. इसके बावजूद यहां पर सुविधाओं का घोर अभाव है.
देवघर: नगर निकाय चुनाव को लेकर तैयारी शुरू हो चुकी है. लगभग सभी प्रत्याशी अपने-अपने क्षेत्र से चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने के लिए नॉमिनेशन कर चुके हैं. लेकिन अपने प्रत्याशियों और मोहल्ले की समस्या के लिए जब ईटीवी भारत की टीम ने आम लोगों से बात की तो वह क्या कहते हैं आईए जानते हैं.
नाली की सुविधा नहीं है
वार्ड नंबर एक और दो के लोगों से मिलने के बाद ईटीवी भारत की टीम वार्ड नंबर तीन और चार में भी पहुंची. वार्ड नंबर 3 के हटिया चौक, पांडे टोला, सोनार टोला और गांधी चौक के लोगों से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि पूरे मोहल्ले में नाली की समस्या बनी हुई है. कई मोहल्लों में तो सालों भर सड़क पर पानी बहता रहता है. क्योंकि मोहल्ले में नाली की सुविधा नहीं है.
काउंसलर की कमी से समस्याएं और बढ़ी हैं- वार्ड नंबर 3 के निवासी
वार्ड नंबर 3 के निवासी रमाकांत साह बताते हैं कि इस वार्ड में ट्रैफिक की सबसे बड़ी समस्या है. मोहल्ले के बीचो-बीच दिन भर में सैकड़ों ट्रक गुजरते हैं, जिसकी वजह से हमेशा ट्रैफिक की समस्या बनी रहती है. स्थानीय निवासी जय शंकर बताते हैं कि पार्षद नहीं रहने के कारण कई बार लोगों को शिकायत करने के लिए अधिकारियों के पास जाना पड़ता है लेकिन उसके बावजूद उन्हें उनकी समस्याओं का हल नहीं मिल पाता है.
वार्ड नंबर 4 की बात करें तो यहां पर पानी की सबसे बड़ी समस्या है. आज भी घरेलू महिलाएं घर से दूर जाकर पानी लाने को मजबूर हैं. स्थानीय लोगों ने बताया कि यदि पानी की पाइप लाइन पूरे मोहल्ले में पहुंच जाए तो लोगों को काफी सुविधा होगी.
समस्याओं का समाधान करने वालों को चुनने का काम करेंगे- स्थानीय
वार्ड नंबर 4 के स्थानीय निवासी सुभाष दास ने बताया कि जो जनप्रतिनिधि उनके मोहल्ले में पानी की समस्या को प्राथमिकता देते हुए काम करेंगे. उसी प्रत्याशी को वह अपने क्षेत्र में वार्ड पार्षद के रूप में चुनने का काम करेंगे.
वार्ड 4 के पूर्व पार्षद राजेंद्र दास बताते हैं निगम का चुनाव नहीं होने के कारण वह कई काम चाह कर भी नहीं करवा पा रहे थे. उन्होंने कहा कि निगम के चुनाव के बाद यदि जनता उन्हें पार्षद के रूप में काम करने का मौका देती है तो उनकी तरफ से भी सबसे पहले पानी और सड़क की समस्या का निदान किया जायेगा. बता दें कि वार्ड नंबर 4 में रोहिणी, अजान टोला, दीवान टोला, रूपसागर, शर्मोल, गोसाईडीह सहित कई मोहल्ले शामिल हैं.
यहां सुविधाओं का अभाव है- स्थानीय
देवघर का वार्ड नंबर 3 और 4 घनी आबादी वाला क्षेत्र है. दोनों वार्ड में हर वर्ग के लोग रहते हैं लेकिन उसके बावजूद यहां पर सुविधाओं का आज तक अभाव है. वार्ड के लोगों का कहना है कि चुनाव के बाद उन्हें उम्मीद है कि अब जो भी प्रत्याशी आएंगे वो निश्चित रूप से वार्ड नंबर 3 और 4 के लोगों की समस्या का समाधान करेंगे.
