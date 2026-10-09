बलौदा नगर पंचायत अध्यक्ष और CMO के खिलाफ वार्डवासियों का फूटा गुस्सा, वार्ड की व्यवस्था नहीं सुधरी तो चक्काजाम की चेतावनी
जांजगीर चांपा जिले के बलौदा नगर पंचायत में लोगों का प्रदर्शन, 13 दिन का अल्टीमेटम, साफ सफाई नहीं होने से परेशान
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 9, 2026 at 8:44 PM IST
जांजगीर चाम्पा: जिले के बलौदा नगर पंचायत में मूलभूत सुविधाओं को लेकर वार्डवासियों ने प्रदर्शन किया. अध्यक्ष और सीएमओ के खिलाफ वार्ड 12 के लोगों का गुस्सा सामने आया, वार्डवासियों के साथ बीजेपी समर्थित पार्षद और एल्डरमेन भी नगर पंचायत कार्यालय का घेराव करने पहुंचे.
वार्डवासियों के आक्रोश के बाद नगर पंचायत सीएमओ और पीडब्लूडी के अधिकारी ने दो सप्ताह के भीतर व्यवस्था सुधारने का लिखित आश्वासन दिया है. वहीं लोगों ने तय समय में समाधान नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है.
गंदगी फैलने का आरोप
बलौदा नगर पंचायत में शुक्रवार को देवार मोहल्ले की बुजुर्ग महिलाओं के साथ ही कई लोगों ने प्रदर्शन किया. महिला-पुरुष और बच्चों ने वार्ड की सफाई व्यवस्था सुधारने, स्वीकृत पीएम आवास का कार्य कराने और नाली की सफाई के साथ देव स्थल को व्यवस्थित करने की मांग को लेकर रैली निकाली.
वार्ड में फैली गंदगी के कारण बदबू आ रही है, लोगों की तबीयत खराब हो रही है. मच्छरों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है. कई बार शिकायत किए हैं.- ऋषि केश रात्रे, पार्षद
जब अध्यक्ष बनने के लिए आई थी तो वार्ड में विकास कराने की हमने मांग रखी थी. हमने कहा कि पैसा मत दो लेकिन साफ-सफाई करा देना और पीएम आवास बनवा देना. उसने कसम भी खाई लेकिन अबतक काम नहीं हुआ है- पुष्पा देवार, बुजुर्ग महिला
अध्यक्ष ने कहा- हम विपक्ष में इसलिए फंड नहीं मिला
बलौदा नगर पंचायत अध्यक्ष कविता डहरिया ने चरमराई सफाई व्यवस्था को लेकर शासन प्रशासन पर उपेक्षा करने का आरोप लगाया है. उन्होंने विपक्ष का अध्यक्ष होने के कारण सरकार द्वारा विकास कार्य के लिए किसी तरह की स्वीकृति नहीं देने का आरोप लगाया
हम खुद जनता के आंदोलन का समर्थन करते हैं. मैंने शिकायत मिलते ही CMO को बुलाया. हमारी तरफ से सभी स्वीकृति दी गई है लेकिन फंड नहीं होने की बात कही जा रही है. मैं शासन-प्रशासन को जिम्मेदार ठहराती हूं- कविता डहरिया, अध्यक्ष नगर पंचायत बलौदा
CMO ने बताई अलग वजह
वहीं नगर पंचायत के सीएमओ ने वार्ड 12 में पानी निकासी की व्यवस्था नहीं होने का प्रमुख कारण पीडब्लूडी की सड़क को बताया और अब पीडब्लूडी द्वारा सड़क खुदाई कर पानी निकासी के लिए पाइप लगाने का दावा किया.