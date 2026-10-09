ETV Bharat / state

बलौदा नगर पंचायत अध्यक्ष और CMO के खिलाफ वार्डवासियों का फूटा गुस्सा, वार्ड की व्यवस्था नहीं सुधरी तो चक्काजाम की चेतावनी

बलौदा नगर पंचायत अध्यक्ष और CMO के खिलाफ वार्डवासियों का फूटा गुस्सा ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

जांजगीर चाम्पा: जिले के बलौदा नगर पंचायत में मूलभूत सुविधाओं को लेकर वार्डवासियों ने प्रदर्शन किया. अध्यक्ष और सीएमओ के खिलाफ वार्ड 12 के लोगों का गुस्सा सामने आया, वार्डवासियों के साथ बीजेपी समर्थित पार्षद और एल्डरमेन भी नगर पंचायत कार्यालय का घेराव करने पहुंचे.

वार्डवासियों के आक्रोश के बाद नगर पंचायत सीएमओ और पीडब्लूडी के अधिकारी ने दो सप्ताह के भीतर व्यवस्था सुधारने का लिखित आश्वासन दिया है. वहीं लोगों ने तय समय में समाधान नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है.