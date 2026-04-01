धमतरी के आंगनबाड़ी केंद्र पर तालाबंदी, जर्जर पेड़ हटाने की मांग, वार्डवासी लामबंद
धमतरी के आंगनबाड़ी केंद्र के अंदर सूखे पेड़ को हटाने के लिए वार्डवासी लामबंद हो गए हैं.वार्डवासियों ने आंगनबाड़ी केंद्र में तालाबंदी करके प्रदर्शन किया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 1, 2026 at 3:19 PM IST
धमतरी : धमतरी के रिसाईपारा के आंगनबाड़ी केंद्र में खतरा बने जर्जर पेड़ को हटाने की मांग की जा रही है.लेकिन मांग पूरी ना होती देख वार्डवासियों ने आंगनबाड़ी केंद्र में ताला लगाकर प्रदर्शन किया. आपको बता दें कि रिसाईपारा पश्चिम के आंगनबाड़ी परिसर में लगा सेम्हर का पेड़ अब पूरी तरह जर्जर और खतरनाक स्थिति में पहुंच चुका है.
'आवेदन देने के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई'
स्थानीय लोगों का आरोप है कि पेड़ अंदर से खोखला हो गया है और इसकी जड़ें आंगनबाड़ी भवन की दीवारों तक फैल चुकी हैं. वहीं पेड़ की शाखाएं बिजली के तारों से उलझी हैं, जिससे कभी भी बड़ा हादसा होने की आशंका है. वार्डवासियों का कहना है कि इस गंभीर समस्या को लेकर जनदर्शन सहित संबंधित विभागों में कई बार आवेदन दिया जा चुका है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई. आंगनबाड़ी में पढ़ने वाले बच्चों, शिक्षकों और आसपास से गुजरने वाले लोगों की सुरक्षा लगातार खतरे में है. चेतावनी दी गई है कि जब तक पेड़ नहीं हटाया जाएगा, तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा.
आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने बताई समस्या
आंगनबाड़ी कार्यकर्ता महेश्वरी महार ने बताया कि यह समस्या लंबे समय से बनी हुई है . वर्ष 2022 से लगातार आवेदन दिए जा रहे हैं, लेकिन अब तक सुनवाई नहीं हुई.
केंद्र में करीब 12 बच्चे पढ़ाई करने आते हैं और कई बार खेलते समय पेड़ की टहनियां गिर चुकी हैं, जिससे दुर्घटना का खतरा बना रहता है- महेश्वरी महार, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता
वार्डवासियों का आरोप
वार्डवासी गुरजोत सिंह खालसा ने बताया कि आंगनबाड़ी क्रमांक 27 में लगे सेम्हर के पेड़ को हटाने के लिए जनदर्शन और कलेक्ट्रेट में आवेदन दिया गया था. अंतिम बार 25 मार्च को आवेदन सौंपा गया और 1 अप्रैल को तालाबंदी की चेतावनी भी दी गई थी.
आवेदन देने के बाद भी अब तक कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा.इसलिए बुधवार को आंगनबाड़ी में तालाबंदी कर दी गई- - गुरजोत सिंह खालसा, वार्डवासी
पार्षद ने बताया दुर्घटना का खतरा
टिकरापारा वार्ड पार्षद मदन नेवारे ने कहा कि पेड़ के पास ही बिजली का पोल लगा हुआ है, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है. एसडीएम से अनुमति मिलने के बावजूद नगर निगम ने अब तक कार्रवाई नहीं की. हालांकि नगर निगम आयुक्त ने जल्द पेड़ हटाने का आश्वासन दिया है.
परियोजना अधिकारी का बयान
परियोजना अधिकारी उषा किरण चंद्राकर ने बताया कि आंगनबाड़ी केंद्र में लगे सेम्हर के पेड़ को हटाने के लिए आवेदन मिला था. इस संबंध में एसडीएम को पत्र भेजा गया था. एसडीएम से अनुमति भी मिल चुकी है. फिलहाल प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई सामने नहीं आई है, लेकिन बढ़ते विरोध को देखते हुए जल्द समाधान की उम्मीद जताई जा रही है. मामला बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा होने के कारण स्थानीय लोग जल्द कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.
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