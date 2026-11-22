बिहार STF के हत्थे चढ़ा मुख्य आरोपी मुकेश यादव, वार्ड पार्षद प्रतिनिधि पर बरसाई थी गोलियां
बिहार के बेगूसराय में वार्ड पार्षद प्रतिनिधि पर फायरिंग करने वाले आरोपी को बिहार STF ने दबोच लिया. रिपोर्ट- नीलेश
Published : November 22, 2026 at 12:39 PM IST
बेगूसराय : बिहार की बेगूसराय में पुलिस और एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है. बलिया थाना क्षेत्र के लखमिनिया में वार्ड पार्षद प्रतिनिधि इरशादुज्जमा पर ताबड़तोड़ गोलीबारी करने के मामले में मुख्य आरोपी मुकेश यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है. शुक्रवार देर शाम पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में उसकी गिरफ्तारी हुई.
बेगूसराय गोलीबारी कांड में मुकेश यादव गिरफ्तार
दरअसल, दो महीने पहले सितंबर में पांच अपराधियों ने घात लगाकर वार्ड पार्षद प्रतिनिधि इरशादुज्जमा पर जानलेवा हमला किया था. इस दौरान अपराधियों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थीं, जिसमें उन्हें चार गोलियां लगी थीं. वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधियों ने बाजार में भी जमकर फायरिंग की थी और मौके से फरार हो गए थे. इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल कायम हो गया था.
STF की संयुक्त टीम ने की गिरफ्तारी
घटना के बाद से ही पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही थी. इसी बीच शुक्रवार देर शाम पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने मुख्य आरोपी मुकेश यादव को गिरफ्तार कर लिया. बताया जा रहा है कि गिरफ्तारी के बाद आरोपी ने डीएसपी के समक्ष घटना की साजिश और गोलीबारी से जुड़े कई अहम खुलासे किए हैं.
आरोपी पर कई जिलों में दर्ज हैं आपराधिक केस
डीएसपी सुबोध कुमार ने बताया कि वार्ड पार्षद प्रतिनिधि इरशादुज्जमा पर गोलीबारी मामले में पुलिस पहले ही दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। अनुसंधान के दौरान इस घटना के मुख्य सूत्रधार के रूप में नगर थाना क्षेत्र के मुकेश यादव का नाम सामने आया, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है.
''पूछताछ में मुकेश यादव ने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है और साजिश में शामिल अन्य लोगों के संबंध में भी अहम जानकारी दी है. पुलिस अब फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है. गिरफ्तार मुकेश यादव के खिलाफ जिले के अलग-अलग थानों में कई गंभीर आपराधिक मामले भी दर्ज हैं.''- सुबोध कुमार, डीएसपी, बलिया, बेगूसराय
फरार अन्य आरोपियों की तलाश जारी
फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर रही है और इस गोलीकांड में शामिल अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी में जुटी है. पुलिस की जांच के बाद ही पूरे मामले की साजिश और अन्य आरोपियों की भूमिका स्पष्ट हो सकेगी.
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