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बिहार STF के हत्थे चढ़ा मुख्य आरोपी मुकेश यादव, वार्ड पार्षद प्रतिनिधि पर बरसाई थी गोलियां

STF की संयुक्त टीम ने की गिरफ्तारी ( ETV Bharat )

बेगूसराय गोलीबारी कांड में मुकेश यादव गिरफ्तार