हजारीबाग के केरेडारी में सनसनीखेज मामला, वार्ड सदस्यों ने दिया सामूहिक इस्तीफा

हजारीबाग के केरेडारी में सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां मुखिया पर गंभीर आरोप लगाकर वार्ड सदस्यों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है.

इस्तीफे के साथ वार्ड मेंबर्स (ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 15, 2025 at 8:35 PM IST

2 Min Read
हजारीबाग: जिले के केरेडारी प्रखंड की ग्राम पंचायत कंडाबेर में एक अजीबो-गरीब मामला सामने आया है. पंचायत के सभी वार्ड सदस्यों ने मुखिया पर गंभीर आरोप लगाते हुए सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया है. वार्ड सदस्यों ने मुखिया पर दबंगई, मनमानी और 15वें वित्त आयोग की राशि के दुरुपयोग का आरोप लगाया है.

मुखिया पर राशि दुरुपयोग का आरोप

वार्ड सदस्यों का कहना है कि मुखिया द्वारा 15वें वित्त आयोग की राशि का दुरुपयोग किया जा रहा है, जिससे वे लंबे समय से परेशान थे. बार-बार आपत्ति जताने के बावजूद उनकी शिकायतों की कोई सुनवाई नहीं हुई. इसके चलते सभी वार्ड सदस्यों ने सामूहिक रूप से त्यागपत्र देने का निर्णय लिया.

हजारीबाग के केरेडारी में सभी वार्ड सदस्यों ने इस्तीफा दिया (ईटीवी भारत)

चहारदीवारी निर्माण में गड़बड़ी का दावा

वार्ड सदस्यों ने आरोप लगाया है कि पंचायत कार्यों में से चहारदीवारी निर्माण का कार्य एनटीपीसी के सहयोग से पहले ही पूरा हो चुका था. इसके बावजूद, मुखिया ने उसी कार्य के लिए 15वें वित्त आयोग की राशि से 4, 90,000 रुपये अवैध रूप से निकाल लिए. ग्रामीण प्रतिनिधियों ने उपायुक्त को आवेदन सौंपकर इस अवैध निकासी और पंचायत कार्यों में मनमानी की शिकायत की है.

जांच और कार्रवाई की मांग

ग्रामीणों और वार्ड सदस्यों ने जिला प्रशासन से आग्रह किया है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाए और दोषियों पर शीघ्र कानूनी कार्रवाई हो. सामूहिक इस्तीफे के कारण पंचायत की गतिविधियों पर असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है.

उपायुक्त ने दिए जांच के निर्देश

हजारीबाग के उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह ने कहा कि ग्रामीणों और वार्ड सदस्यों का आवेदन प्राप्त हुआ है. इसके आधार पर मामले की जांच की जाएगी और उचित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

