बिहार में वार्ड सदस्य की गोली मारकर हत्या, समझौता कराने के दौरान वारदात
बिहार में एक बार फिर से खूनी वारदात को अंजाम दिया गया है. वार्ड सदस्य की हत्या हुई है. रिपोर्ट- आलोक कुमार भारती.
Published : August 14, 2026 at 1:38 PM IST
भोजपुर : बिहार के भोजपुर में बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है. जिले के चौरी थाना क्षेत्र के भीखमपुर गांव में शुक्रवार की सुबह दो पक्षों के बीच विवाद चल रहा था. जिसे सुलझाने पहुंचे वार्ड सदस्य की गोली मारकर हत्या कर दी गई.
वार्ड सदस्य की गोली मारकर हत्या : मृतक की पहचान चौरी थाना क्षेत्र के भीखमपुर गांव निवासी अशोक सिंह (उम्र 45 वर्ष, पिता का नाम- गांधी जी) के रूप में हुई है. अशोक सिंह अगिआंव प्रखंड के डिलिया पंचायत के वार्ड संख्या 11 के निर्वाचित वार्ड सदस्य थे.
क्या है पूरा मामला? : बताया जा रहा है कि शुक्रवार की सुबह गांव में दो पक्षों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था. अशोक सिंह विवाद को शांत कराने और दोनों पक्षों के बीच समझौता कराने के लिए पहुंचे थे. इसी दौरान एक पक्ष के लोगों ने उन पर गोली चला दी.
अस्पताल ले जाने के क्रम में तोड़ा दम : दरअसल, अपराधियों ने उन्हें काफी नजदीक से बाएं कंधे में गोली मारी. गोली लगने के बाद अशोक सिंह गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़े. गंभीर रूप से घायल वार्ड सदस्य को इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल लाया जा रहा था. इसी दौरान उन्होंने रास्ते में दम तोड़ दिया.
दो भतीजे पर भी हमला : घटना के दौरान अशोक सिंह के साथ रहे दो चचेरे भतीजों कृष्ण सिंह और बलिराम सिंह को भी आरोपियों ने लाठी-डंडों से मारकर घायल कर दिया. दोनों घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया. जहां दोनों का इलाज चल रहा है. वारदात के बाद से इलाके में तनाव व्याप्त है.
जांच में जुटी पुलिस : घटना की सूचना मिलते ही चौरी थानाध्यक्ष राकेश कुमार सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल की जांच शुरू कर दी. पुलिस ने घटना से जुड़े लोगों से पूछताछ करते हुए मामले की छानबीन शुरू कर दी है.
''वार्ड सदस्य अशोक सिंह की हत्या कर दी गई है. पुलिस घटनास्थल पर पहुंच मामले की छानबीन में जुटी हुई है. जो भी इस मामले में दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.''- राकेश कुमार, चौरी थानाध्यक्ष
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