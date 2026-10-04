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बिहार में वार्ड सदस्य पति की बेरहमी से हत्या, बिस्तर पर खून से लथपथ मिला शव

जहानाबाद में वार्ड सदस्य पति की हत्या ( ETV Bharat )

जहानाबाद: बिहार के जहानाबाद में वार्ड सदस्य पति की हत्या से सनसनी फैल गई. जिले के मखदुमपुर थाना क्षेत्र कचनामा गांव में वार्ड सदस्य पति कमलेश कुमार (32) की चाकू और रॉड से हमला कर बेरहमी से हत्या कर दी गई है. घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है. हत्या के कारणों को लेकर प्रेम प्रसंग और बालू कारोबार समेत कई तरह की चर्चाएं सामने आ रही है.

वार्ड सदस्य पति की हत्या

घटना के संबंध में मृतक की पत्नी और वार्ड सदस्य कंचन कुमारी ने बताया कि कमलेश कुमार घर के निचले कमरे में सोए हुए थे, जबकि वह अपने बच्चों के साथ छत पर बने कमरे में सो रही थी. सुबह जब बच्चा अपने पिता को जगाने नीचे पहुंचा तो कमलेश बेड पर को खून से लथपथ मृत पड़ा था. इसके बाद परिजनों और ग्रामीणों को घटना की जानकारी दी. कंचन ने बताया कि उनके पति देर रात किसी महिला से फोन पर बात करते थे. जहानाबाद में हत्या से उबाल (ETV Bharat) "सुबह लगभग 9 बजे पूजा करके आ गए फिर तुरंत चल गए. हम आकर सो गए. कल जितिया थे. लगभग न बजे आए और चल गए. फिर कब आए, पता नहीं चला. हम ऊपर वाले रूम में थे. एक लड़की से रोज रात भर बात करते थे वह. कौन मारा, हमको पता नहीं."- कंचन कुमारी, मृतक की पत्नी