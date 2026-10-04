बिहार में वार्ड सदस्य पति की बेरहमी से हत्या, बिस्तर पर खून से लथपथ मिला शव
जहानाबाद में वार्ड सदस्य के पति की चाकू और रॉड से पीट-पीटकर बेरहमी से हत्या कर दी गई. रिपोर्ट- महमूद आलम
Published : October 4, 2026 at 6:13 PM IST
जहानाबाद: बिहार के जहानाबाद में वार्ड सदस्य पति की हत्या से सनसनी फैल गई. जिले के मखदुमपुर थाना क्षेत्र कचनामा गांव में वार्ड सदस्य पति कमलेश कुमार (32) की चाकू और रॉड से हमला कर बेरहमी से हत्या कर दी गई है. घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है. हत्या के कारणों को लेकर प्रेम प्रसंग और बालू कारोबार समेत कई तरह की चर्चाएं सामने आ रही है.
वार्ड सदस्य पति की हत्या
घटना के संबंध में मृतक की पत्नी और वार्ड सदस्य कंचन कुमारी ने बताया कि कमलेश कुमार घर के निचले कमरे में सोए हुए थे, जबकि वह अपने बच्चों के साथ छत पर बने कमरे में सो रही थी. सुबह जब बच्चा अपने पिता को जगाने नीचे पहुंचा तो कमलेश बेड पर को खून से लथपथ मृत पड़ा था. इसके बाद परिजनों और ग्रामीणों को घटना की जानकारी दी. कंचन ने बताया कि उनके पति देर रात किसी महिला से फोन पर बात करते थे.
"सुबह लगभग 9 बजे पूजा करके आ गए फिर तुरंत चल गए. हम आकर सो गए. कल जितिया थे. लगभग न बजे आए और चल गए. फिर कब आए, पता नहीं चला. हम ऊपर वाले रूम में थे. एक लड़की से रोज रात भर बात करते थे वह. कौन मारा, हमको पता नहीं."- कंचन कुमारी, मृतक की पत्नी
हत्या के बाद सड़क पर बवाल
हत्या से आक्रोशित ग्रामीणों ने अपराधियों की गिरफ्तारी और वरीय अधिकारियों को मौके पर बुलाने की मांग को लेकर कचनामा पुल के पास सागरपुर-मखदुमपुर सड़क को करीब पांच घंटे तक जाम रखा. इसके बाद ग्रामीण पैदल मखदुमपुर पहुंचे और प्लेया के पास एनएच-22 को भी लगभग एक घंटे तक जाम कर दिया.
पुलिस ने जाम हटवाया
वहीं, सूचना मिलने पर एसडीपीओ-2 कीर्ति कमल समेत कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाकर जाम हटवाया. इस दौरान ग्रामीण एसपी को बुलाने की मांग पर अड़े रहे. इसी बीच मृतक की कथित प्रेमिका ने अपने पति पर हत्या का आरोप लगाया, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने उसके साथ मारपीट कर दी.
क्या बोलीं एसडीपीओ?
पुलिस ने स्थिति नियंत्रित करते हुए शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी. एसडीपीओ ने कहा कि प्रथम दृष्टया मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा बताया जा रहा है. पूरे मामले की जांच की जा रही है और जो भी दोषी होंगे, उनकी गिरफ्तारी की जाएगी.
"कमलेश की हत्या की सूचना मिली थी. कल रात में हत्या की गई है. एक जानकारी मिली है कि मृतक का किसी महिला के साथ संबंध था. ग्रामीणों के साथ उसके साथ मारपीट की खबर मिली है. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है."- कीर्ति कमल, एसडीपीओ-2, जहानाबाद
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