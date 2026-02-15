मिहिजाम नगर परिषद: स्वास्थ्य सेवा का बुरा हाल, प्रदूषण के साथ अन्य बुनियादी समस्याओं से जूझ रहे लोग
मिहिजाम नगर परिषद चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है. सभी प्रत्याशी एड़ी-चोटी का जोर लगा रहे हैं तो दूसरी ओर मतदाता अलग मूड में हैं.
जामताड़ा: जिले का मिहिजाम शहर नगर परिषद क्षेत्र में आता है. नगर निकाय चुनाव को लेकर यहां सरगर्मी तेज है. नगर परिषद अध्यक्ष पद और वार्ड के प्रत्याशियों ने चुनाव को लेकर जनसंपर्क अभियान में पूरी ताकत झोंक दी है. सभी प्रत्याशी अपनी बातों से वोटरों को लुभाने में जुटे हैं, लेकिन मतदाताओं के मन में क्या है यह तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा. इस क्रम में ईटीवी भारत की टीम ने मिहिजाम नगर परिषद क्षेत्र के मतदाताओं से बात की. इस दौरान मतदाताओं ने खुलकर अपनी बातें रखीं.
ईटीवी भारत से बातचीत में मिहिजाम नगर परिषद क्षेत्र के मतदाताओं ने बताया कि मिहिजाम में कुल 20 वार्ड हैं. कमोबेश सभी वार्डों में नगर वासियों को प्रदूषण, गंदगी, बिजली और पानी की समस्या झेलनी पड़ रही है. वहीं नगर परिषद क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा का भी बुरा हाल है. इस कारण लोगों को परेशानी हो रही है.
मिहिजाम में स्वास्थ्य सुविधा का बुरा हाल
लोगों ने बताया कि मिहिजाम में समस्याएं विकराल है, लेकिन सबसे प्रमुख समस्या स्वास्थ्य सेवा की है. मिहिजाम शहर के अंतिम छोर पर अस्पताल बनाया गया है. यह अस्पताल वार्ड नंबर 20 में पड़ता है. ऐसे में बाकी वार्ड के लोगों को अस्पताल पहुंचने में परेशानी होती है. लोगों ने कहा कि एक तो शहर से दूर करोड़ों की लागत से अस्पताल तो बना दिया गया है, लेकिन वहां आने-जाने का कोई साधन नहीं है. साथ ही अस्पताल में पर्याप्त डॉक्टर ही हैं. एकमात्र डॉक्टर ही अस्पताल में पदस्थापित हैं, वह भी कभी मिलते हैं और कभी नहीं मिलते हैं.
आपातकालीन स्थिति में मरीजों को काफी परेशानी होती है. लोगों को इलाज के लिए भटकना पड़ता है. नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के भरोसे अस्पताल चल रहा है. ऐसे में स्थिति गंभीर होने पर लोगों को प्राइवेट क्लिनिक या पश्चिम बंगाल का रूख करना पड़ता है. लोगों ने कहा कि जिनके पास पैसे हैं वह तो प्राइवेट क्लिनिक में इलाज करा लेते हैं, लेकिन जो गरीब हैं उन्हें इलाज कराने में काफी परेशानी होती है.
बिजली, पानी, सड़क और प्रदूषण की समस्या
लोगों ने कहा कि मिहिजाम नगर परिषद क्षेत्र रहने के बावजूद लोगों को बिजली, पानी और सड़क जैसी बुनियादी सुविधा भी नहीं मिल पा रही है. साथ ही गंदगी और प्रदूषण की भी मिहिजाम में बड़ी समस्या है. इस कारण नगर वासियों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझना पड़ता है.
लोगों ने कहा कि नगर परिषद का चुनाव हो रहा है तो सभी प्रत्याशी घर-घर वोट मांगने के लिए जा रहे हैं. प्रत्याशी आते हैं और तरह-तरह का वादा करते हैं, लेकिन चुनाव में जीत के बाद जनता की समस्याओं से विमुख हो जाते हैं. स्थानीय लोगों ने बताया कि यहां के जनप्रतिनिधियों ने विकास के नाम पर सिर्फ जनता को ठगने का काम किया है. बहरहाल, मिहिजाम नगर की जनता नगर निकाय के चुनाव में किसे अपना नया जनप्रतिनिधि चुनेगी यह तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन जनता को जनप्रतिनिधियों से कई उम्मीदें हैं. देखना यह है कि चुनाव में जीत दर्ज करने वाले जनप्रतिनिधि जनता की समस्या का समाधान करने में कितना सक्षम साबित हो पाते हैं.
