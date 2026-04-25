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बिहार में वार्ड पार्षद की चाकू गोदकर हत्या

सारण (छपरा) : बिहार के सारण में सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया है. जहां शादी के महज 12 घंटे पहले ही दूल्हे की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई. यह घटना मांझी नगर पंचायत क्षेत्र के गोढ़ा गांव की है, जिसने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया है.

छपरा में वार्ड पार्षद की हत्या : मृतक की पहचान वार्ड पार्षद राजा बाबू ठाकुर के रूप में हुई है. जिनका आज यानी शनिवार को तिलकोत्सव कार्यक्रम निर्धारित था. घर में शादी की तैयारियां जोरों पर थीं, टेंट-पंडाल सज चुके थे, मंगलगान गूंज रहे थे और रिश्तेदारों का आना-जाना लगा हुआ था. खुशियों का माहौल पल भर में मातम में बदल गया.

परिवार में पसरा मातम (ETV Bharat)

टेंट लगाने को लेकर विवाद, चाकू से वार : प्राप्त जानकारी के अनुसार, टेंट लगाने को लेकर राजा बाबू ठाकुर और उनके पड़ोसियों के बीच विवाद शुरू हुआ. यह मामूली कहासुनी जल्द ही हिंसक झड़प में बदल गई. इसी दौरान चाकू से हमला किया गया, जिसमें राजा बाबू ठाकुर समेत तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घायल अन्य लोगों में उनके चचेरे भाई मुकेश ठाकुर और रितेश ठाकुर शामिल हैं.

अस्पताल ले जाने के दौरान मौत : घटना के बाद सभी घायलों को तुरंत मांझी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए छपरा सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया. लेकिन अस्पताल ले जाने के दौरान ही रास्ते में राजा बाबू ठाकुर ने दम तोड़ दिया. वहीं, मुकेश ठाकुर और रितेश ठाकुर का इलाज सदर अस्पताल में जारी है, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है.