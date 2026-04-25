बिहार में वार्ड पार्षद की चाकू गोदकर हत्या
जहां एक ओर शादी की खुशियों में लोग झूम रहे थे. अचानक वहां गम का माहौल हो गया. पढ़ें पूरी खबर
Published : April 25, 2026 at 4:32 PM IST
सारण (छपरा) : बिहार के सारण में सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया है. जहां शादी के महज 12 घंटे पहले ही दूल्हे की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई. यह घटना मांझी नगर पंचायत क्षेत्र के गोढ़ा गांव की है, जिसने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया है.
छपरा में वार्ड पार्षद की हत्या : मृतक की पहचान वार्ड पार्षद राजा बाबू ठाकुर के रूप में हुई है. जिनका आज यानी शनिवार को तिलकोत्सव कार्यक्रम निर्धारित था. घर में शादी की तैयारियां जोरों पर थीं, टेंट-पंडाल सज चुके थे, मंगलगान गूंज रहे थे और रिश्तेदारों का आना-जाना लगा हुआ था. खुशियों का माहौल पल भर में मातम में बदल गया.
टेंट लगाने को लेकर विवाद, चाकू से वार : प्राप्त जानकारी के अनुसार, टेंट लगाने को लेकर राजा बाबू ठाकुर और उनके पड़ोसियों के बीच विवाद शुरू हुआ. यह मामूली कहासुनी जल्द ही हिंसक झड़प में बदल गई. इसी दौरान चाकू से हमला किया गया, जिसमें राजा बाबू ठाकुर समेत तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घायल अन्य लोगों में उनके चचेरे भाई मुकेश ठाकुर और रितेश ठाकुर शामिल हैं.
अस्पताल ले जाने के दौरान मौत : घटना के बाद सभी घायलों को तुरंत मांझी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए छपरा सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया. लेकिन अस्पताल ले जाने के दौरान ही रास्ते में राजा बाबू ठाकुर ने दम तोड़ दिया. वहीं, मुकेश ठाकुर और रितेश ठाकुर का इलाज सदर अस्पताल में जारी है, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है.
जांच में जुटी पुलिस : घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय थानाध्यक्ष विनोद कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया. पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है. इलाके में तनाव को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया है.
''पुलिस मामले की जांच में जुटी है. हर एंगल को खंगाला जा रहा है. मामले में जो भी आरोपी होंगे उन्हें जल्द गिरफ्तार किया जाएगा.''- विनोद कुमार, थानाध्यक्ष
गांव में माहौल हुआ गमगीन : बताया जा रहा है कि राजा बाबू ठाकुर अपने परिवार में सबसे बड़े थे और तीन भाइयों व तीन बहनों में अग्रज थे. उनकी असामयिक मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. इस हृदयविदारक घटना ने न केवल परिवार बल्कि पूरे गांव को गमगीन कर दिया है. जहां एक ओर शादी की खुशियां मनाई जानी थीं, वहीं अब चारों ओर मातम पसरा हुआ है.
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