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बिहार में दो से अधिक थे वार्ड पार्षद के बच्चे, निर्वाचन आयोग ने किया बर्खास्त.. FIR के भी निर्देश

बेतिया: बिहार के बेतिया जिले में हड़कंप मच गया है. बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने वार्ड संख्या 24 के नगर पार्षद एनामुल हक को दो से अधिक संतान होने का तथ्य छिपाने के आरोप में तत्काल प्रभाव से पद से हटा दिया है. आयोग ने वाद संख्या 04/2025 (जेबा जबीं बनाम एनामुल हक) की सुनवाई पूरी कर यह सख्त आदेश सुनाया.

आयोग का सख्त रुख, गलत शपथ पत्र पर कार्रवाई: निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया कि ''एनामुल हक 4 अप्रैल 2008 के बाद दो से अधिक जीवित संतान होने के कारण चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य थे. इसके बावजूद उन्होंने वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए गलत शपथ पत्र और अंतिम संतान का भ्रामक जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर वार्ड 24 से पार्षद पद हासिल किया. बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 18(1)(एम) एवं 18(2) के तहत उन्हें अयोग्य घोषित किया गया.''

वार्ड पार्षद एनामुल हक को दो से अधिक संतान छिपाने का आरोप (ETV Bharat)

वार्ड 24 रिक्त घोषित, नए चुनाव का निर्देश: आयोग ने वार्ड संख्या 24 का पद रिक्त घोषित कर दिया है और नियमानुसार फिर से निर्वाचन कराने का निर्देश जारी किया है. साथ ही जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि एनामुल हक के विरुद्ध गलत हलफनामा दायर करने और तथ्यों को छिपाने के आरोप में अधिनियम की धारा 447 एवं अन्य प्रासंगिक धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए.

अधिकारियों पर दो सप्ताह में कड़ी कार्रवाई: आयोग के आदेश के बावजूद जांच रिपोर्ट सौंपने में हुए अप्रत्याशित विलंब को गंभीर मानते हुए संबंधित जांच पदाधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा गया है. बेतिया के जिलाधिकारी तरनजोत सिंह को निर्देश दिया गया है कि दो सप्ताह के भीतर मंतव्य सहित प्रतिवेदन उपलब्ध कराएं तथा नगर निगम सहित अन्य अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई करें.