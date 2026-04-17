बिहार में दो से अधिक थे वार्ड पार्षद के बच्चे, निर्वाचन आयोग ने किया बर्खास्त.. FIR के भी निर्देश
बेतिया नगर निगम के वार्ड पार्षद एनामुल हक को दो से अधिक संतान छिपाने पर बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया.
Published : April 17, 2026 at 9:26 AM IST
बेतिया: बिहार के बेतिया जिले में हड़कंप मच गया है. बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने वार्ड संख्या 24 के नगर पार्षद एनामुल हक को दो से अधिक संतान होने का तथ्य छिपाने के आरोप में तत्काल प्रभाव से पद से हटा दिया है. आयोग ने वाद संख्या 04/2025 (जेबा जबीं बनाम एनामुल हक) की सुनवाई पूरी कर यह सख्त आदेश सुनाया.
आयोग का सख्त रुख, गलत शपथ पत्र पर कार्रवाई: निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया कि ''एनामुल हक 4 अप्रैल 2008 के बाद दो से अधिक जीवित संतान होने के कारण चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य थे. इसके बावजूद उन्होंने वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए गलत शपथ पत्र और अंतिम संतान का भ्रामक जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर वार्ड 24 से पार्षद पद हासिल किया. बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 18(1)(एम) एवं 18(2) के तहत उन्हें अयोग्य घोषित किया गया.''
वार्ड 24 रिक्त घोषित, नए चुनाव का निर्देश: आयोग ने वार्ड संख्या 24 का पद रिक्त घोषित कर दिया है और नियमानुसार फिर से निर्वाचन कराने का निर्देश जारी किया है. साथ ही जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि एनामुल हक के विरुद्ध गलत हलफनामा दायर करने और तथ्यों को छिपाने के आरोप में अधिनियम की धारा 447 एवं अन्य प्रासंगिक धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए.
अधिकारियों पर दो सप्ताह में कड़ी कार्रवाई: आयोग के आदेश के बावजूद जांच रिपोर्ट सौंपने में हुए अप्रत्याशित विलंब को गंभीर मानते हुए संबंधित जांच पदाधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा गया है. बेतिया के जिलाधिकारी तरनजोत सिंह को निर्देश दिया गया है कि दो सप्ताह के भीतर मंतव्य सहित प्रतिवेदन उपलब्ध कराएं तथा नगर निगम सहित अन्य अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई करें.
पद के दुरुपयोग और बवाल के आरोप भी लगे: वादिनी जेबा जबीं ने एनामुल हक पर पद के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया था. नगर निगम की बैठकों में बवाल मचाकर सरकारी विधायी कार्यों में व्यवधान डालने का मामला सामने आया. आयोग ने अपने फैसले में इन कृत्यों की भी निंदा की है.
पिछला विवाद: नगर आयुक्त के चेंबर में नग्न होकर हंगामा: पूर्व में एनामुल हक और उनके सहयोगियों पर नगर आयुक्त के चेंबर में नग्न होकर हंगामा करने का गंभीर आरोप भी लगा था. इस घटना ने पहले ही बेतिया नगर निगम में चर्चा का विषय बना दिया था. आयोग ने इस संदर्भ में भी कड़ी टिप्पणी की है.
बेतिया में मचा हड़कंप, जनता में चर्चा: निर्वाचन आयोग के इस सख्त फैसले से बेतिया नगर निगम में हड़कंप मच गया है. स्थानीय स्तर पर जनता और प्रशासनिक अधिकारियों में इस मामले पर जोरदार चर्चा हो रही है. दो से अधिक संतान नीति का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने की दिशा में यह फैसला एक बड़ा उदाहरण माना जा रहा है.
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