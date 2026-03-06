ETV Bharat / state

बिहार में वार्ड पार्षद पर चाकू से जानलेवा हमला, दूसरे का झगड़ा छुड़ाने गए थे खुद शिकार हो गए

दो लोगों के बीच पानी को लेकर हो रहे मारपीट का बीच बचाव करने गए वार्ड पार्षद पर चाकू से हमला किया गया. पढ़ें खबर

March 6, 2026

समस्तीपुर : बिहार के समस्तीपुर में अजीब घटना देखने को मिली है. जिले के सराय रंजन थाना इलाके में पानी को लेकर दो लोगों के बीच मारपीट हो रही थी. इसे छुड़ाने गए वार्ड पार्षद पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया गया. परिजनों ने इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया है.

समस्तीपुर में वार्ड पार्षद पर हमला : घायल वार्ड पार्षद की पहचान सराय रंजन वार्ड 17 के रहने वाले वार्ड पार्षद रणजीत पासवान (उम्र 45 वर्ष, पिता दुलारचंद पासवान) के रूप में की गई है. सदर अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में तैनात डॉक्टर दशरथ कुमार चौधरी की देखरेख में घायल वार्ड पार्षद रणजीत पासवान का इलाज चल रहा है.

विवाद छुड़ाने गए, खुद शिकार हो गए : इस घटना को लेकर वार्ड पार्षद रणजीत पासवान ने बताया कि करण कुमार पासवान एवं जितेंद्र पासवान के बीच पानी बहाने को लेकर मारपीट हो रही थी. मारपीट की सूचना मिलते ही हम मौके पर बीच बचाव करने पहुंचे ही थे कि करण पासवान अपने हाथ में लिए चाकू से मेरे दाहिने कान के पास हमला कर दिया. जिससे हम घायल हो गए.

सदर अस्पताल में चल रहा इलाज : डॉक्टर ने बताया कि वार्ड पार्षद के कान के पास चाकू से हमला किया गया है. जिसके कारण कई टांके लगाए गए हैं. उनका एक्सरे कराया जा रहा है. एक्सरे कराए जाने के बाद प्रॉपर तरीके से इलाज किया जाएगा. रणजीत पासवान ने मारपीट की इस घटना को लेकर सराय रंजन थाने में एक लिखित आवेदन दिया है.

''घायल वार्ड पार्षद रणजीत पासवान की तरफ से करण कुमार पासवान के खिलाफ चाकू मारने को लेकर लिखित आवेदन दिया गया है. दिए गए आवेदन की जांच की जा रही है. प्राथमिकी दर्ज किए जाने के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.''- धनंजय कुमार, थाना अध्यक्ष, सराय रंजन

