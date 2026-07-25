ETV Bharat / state

प्रस्ताव पास, काम ठप! लंबित विकास कार्यों पर भड़के पार्षद, धनबाद नगर निगम बोर्ड बैठक का बहिष्कार

धनबाद: नगर निगम की बोर्ड बैठक इस बार विकास के मुद्दों से ज्यादा पार्षदों के विरोध के कारण चर्चा में रही. निगम प्रशासन की कार्यशैली और लंबित विकास योजनाओं को लेकर नाराज पार्षदों ने बैठक में जमकर असंतोष जताया और अंततः सामूहिक रूप से बैठक का बहिष्कार कर दिया. इसके चलते कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा अधूरी रह गई.

जनता की समस्याओं को लेकर चुने गए वार्ड पार्षदों का कहना है कि बोर्ड बैठकों में विकास से जुड़े कई प्रस्ताव स्वीकृत तो कर दिए जाते हैं, लेकिन धरातल पर उनका क्रियान्वयन नहीं होता. नतीजतन योजनाएं फाइलों तक सिमट कर रह जाती हैं.

डिप्टी मेयर अरुण चौहान ने बताया कि पिछली स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में जिन मुद्दों पर निर्णय लिया गया था, उनकी प्रगति रिपोर्ट बोर्ड बैठक में संतोषजनक नहीं मिली. इसी के विरोध में अधिकांश पार्षदों ने बैठक से वॉकआउट करने का फैसला लिया.

धनबाद नगर निगम बोर्ड बैठक का पार्षदों ने किया बहिष्कार (Etv Bharat)

बाबूडीह स्थित विवाह भवन में आयोजित बोर्ड बैठक में मेयर संजीव सिंह, विधायक राज सिन्हा, डिप्टी मेयर अरुण चौहान, सभी वार्ड पार्षद और निगम के अधिकारी मौजूद थे. बैठक के दौरान विधायक राज सिन्हा ने एसीबी जांच के कारण वर्षों से लंबित पड़ी जर्जर सड़कों के निर्माण का मुद्दा प्रमुखता से उठाया.

उन्होंने कहा कि नगर आयुक्त फंड और कर्मचारियों की कमी का हवाला दे रहे हैं, जबकि जनता विकास कार्यों का इंतजार कर रही है. विधायक ने निगम प्रशासन को अधिक सक्रिय होने और सरकार से पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर बल दिया.