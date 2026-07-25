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प्रस्ताव पास, काम ठप! लंबित विकास कार्यों पर भड़के पार्षद, धनबाद नगर निगम बोर्ड बैठक का बहिष्कार

धनबाद नगर निगम बोर्ड की बैठक का वार्ड पार्षदों ने बहिष्कार कर दिया. निगम प्रशसान की कार्यशैली से पार्षद नाराज रहे.

Dhanbad Municipal Corporation board meeting
धनबाद नगर निगम बोर्ड की बैठक (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 25, 2026 at 8:59 PM IST

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धनबाद: नगर निगम की बोर्ड बैठक इस बार विकास के मुद्दों से ज्यादा पार्षदों के विरोध के कारण चर्चा में रही. निगम प्रशासन की कार्यशैली और लंबित विकास योजनाओं को लेकर नाराज पार्षदों ने बैठक में जमकर असंतोष जताया और अंततः सामूहिक रूप से बैठक का बहिष्कार कर दिया. इसके चलते कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा अधूरी रह गई.

जनता की समस्याओं को लेकर चुने गए वार्ड पार्षदों का कहना है कि बोर्ड बैठकों में विकास से जुड़े कई प्रस्ताव स्वीकृत तो कर दिए जाते हैं, लेकिन धरातल पर उनका क्रियान्वयन नहीं होता. नतीजतन योजनाएं फाइलों तक सिमट कर रह जाती हैं.

डिप्टी मेयर अरुण चौहान ने बताया कि पिछली स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में जिन मुद्दों पर निर्णय लिया गया था, उनकी प्रगति रिपोर्ट बोर्ड बैठक में संतोषजनक नहीं मिली. इसी के विरोध में अधिकांश पार्षदों ने बैठक से वॉकआउट करने का फैसला लिया.

धनबाद नगर निगम बोर्ड बैठक का पार्षदों ने किया बहिष्कार (Etv Bharat)

बाबूडीह स्थित विवाह भवन में आयोजित बोर्ड बैठक में मेयर संजीव सिंह, विधायक राज सिन्हा, डिप्टी मेयर अरुण चौहान, सभी वार्ड पार्षद और निगम के अधिकारी मौजूद थे. बैठक के दौरान विधायक राज सिन्हा ने एसीबी जांच के कारण वर्षों से लंबित पड़ी जर्जर सड़कों के निर्माण का मुद्दा प्रमुखता से उठाया.

उन्होंने कहा कि नगर आयुक्त फंड और कर्मचारियों की कमी का हवाला दे रहे हैं, जबकि जनता विकास कार्यों का इंतजार कर रही है. विधायक ने निगम प्रशासन को अधिक सक्रिय होने और सरकार से पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर बल दिया.

बैठक के दौरान कई पार्षदों ने निगम प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए और विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में लगातार हो रही देरी पर नाराजगी जताई. मेयर संजीव सिंह ने कहा कि पार्षद जनता की अपेक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन विकास कार्य समय पर नहीं होने से उनके बीच असंतोष बढ़ा है. उन्होंने माना कि इसी वजह से पार्षदों ने बैठक का बहिष्कार किया.

नगर निगम बोर्ड बैठक में पार्षदों के सामूहिक बहिष्कार ने यह संकेत दे दिया है कि जनप्रतिनिधियों और निगम प्रशासन के बीच तालमेल की कमी अब गंभीर रूप ले चुकी है. अब निगाहें इस बात पर होंगी कि प्रशासन लंबित योजनाओं को कितनी तेजी से आगे बढ़ाता है और जनप्रतिनिधियों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित कर विकास कार्यों को गति देने में कितना सफल होता है.

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