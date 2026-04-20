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वार्ड पार्षद ने छोड़ी कांग्रेस पार्टी, रश्मि सिंह समर्थकों के साथ बीजेपी में हुईं शामिल

रश्मि सिंह को बीजेपी की सदस्यता दिलाते हुए आदित्य साहू ( Etv Bharat )