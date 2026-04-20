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वार्ड पार्षद ने छोड़ी कांग्रेस पार्टी, रश्मि सिंह समर्थकों के साथ बीजेपी में हुईं शामिल

कांग्रेस नेता सह फुसरो नगर परिषद की वार्ड पार्षद रश्मि सिंह ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की.

RASHMI SINGH JOINED BJP
रश्मि सिंह को बीजेपी की सदस्यता दिलाते हुए आदित्य साहू (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 20, 2026 at 10:07 PM IST

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रांची: झारखंड बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आयोजित मिलन समारोह में कांग्रेस नेता सह फुसरो नगर परिषद की वार्ड पार्षद रश्मि सिंह ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ भाजपा की सदस्यता ग्रहण की.

इस अवसर पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने सभी नवागंतुकों को पार्टी का पट्टा पहनाकर स्वागत किया. वहीं पार्टी में शामिल हुए नये सदस्य काफी उत्साहित नजर आए.

इस समारोह में बड़ी संख्या में लोगों ने मिस कॉल के माध्यम से बीजेपी की ऑनलाइन सदस्यता भी ग्रहण की. इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि भाजपा की नीतियों और केंद्र सरकार के विकास कार्यों से प्रभावित होकर लोग तेजी से पार्टी से जुड़ रहे हैं. उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में पारदर्शी, विकासोन्मुख और जनकल्याणकारी शासन स्थापित हुआ है, जिससे आम जनता का विश्वास बीजेपी के प्रति लगातार बढ़ रहा है.

जानकारी देते बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू (Etv bharat)

महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है बीजेपी

उन्होंने नारी शक्ति के सम्मान और अधिकार पर जोर देते हुए कहा कि बीजेपी शुरू से ही महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध रही है. आज महिलाएं केवल भागीदार नहीं, बल्कि देश के विकास की अग्रणी शक्ति बनकर उभर रही हैं. पार्टी महिलाओं को बराबरी का अधिकार, सम्मान और नेतृत्व के अवसर देने के लिए निरंतर कार्य कर रही है.

किसी के इशारों पर नहीं चलती बीजेपी: आदित्य साहू

बीजेपी कार्यकर्ताओं की पार्टी है. भाजपा किसी परिवार या व्यक्ति के इशारों पर नहीं चलती है. उन्होंने कहा कि पार्टी में शामिल हुई रश्मि सिंह अपने इलाके में संघर्षशील महिला के रूप में पहचानी जाती हैं. उन्होंने कहा कि पार्टी में उनके शामिल होने से भाजपा को और अधिक मजबूती मिलेगी.

मैं पीएम की कार्यप्रणाली से प्रभावित: रश्मि सिंह

इस अवसर पर रश्मि सिंह ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी और पार्टी की कार्यप्रणाली से प्रभावित होकर उन्होंने आज भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है. उन्होंने स्पष्ट किया कि निश्चित रूप से वे कांग्रेस परिवार से आती हैं लेकिन उन्होंने कभी भी कांग्रेस की सदस्यता नहीं ली थी. उन्होंने कहा कि जिस परिवार में मान-सम्मान ना मिले वहां रहना उचित नहीं है. बता दें कि रश्मि सिंह, बेरमो विधायक अनूप सिंह की भतीजी हैं.

राज्य सरकार पर जमकर बरसे आदित्य साहू

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और वर्तमान राज्य सरकार पर हमला बोला है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पूरी कैबिनेट के साथ असम और पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार करने के लिए जाते हैं लेकिन झारखंड में रहने वाले गरीब, असहाय और वंचितों के दर्द को सुनने का समय नहीं है.

दूसरे राज्यों में खर्च हो रहा है झारखंड का पैसा: बीजेपी

बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए आदित्य साहू ने आरोप लगाते हुए बताया कि झारखंड के पैसे का इस्तेमाल करके वह दूसरे राज्यों में भीड़ जुटा रहे हैं और चुनावी भाषण देते हैं. उन्होंने कहा कि पैसे खर्च करने के बावजूद भी यदि भीड़ इकट्ठा नहीं होती है, तो वह मोबाइल फोन पर उन्हें संबोधित करते हैं.

प्रदेश अध्यक्ष ने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि झारखंड में स्थिति इतनी अधिक बदतर हो गई है कि 3 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ. उन्होंने कहा कि इतनी अधिक शर्मनाक घटना होने के बावजूद भी मुख्यमंत्री और सरकार कुछ भी बोलने से बच रहे हैं.

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