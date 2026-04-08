ETV Bharat / state

बिहार में दबंग वार्ड पार्षद ने ऑन ड्यूटी दारोगा का हाथ तोड़ा, गश्ती दल से की मारपीट

गया में वार्ड पार्षद और उसके गुर्गों ने मिलकर ASI के साथ मारपीट की. मारपीट में ड्यूटी पर तैनात सहायक दारोगा का हाथ तोड़ दिया.

दबंग वार्ड पार्षद ने तोड़ा दारोगा का हाथ
दबंग वार्ड पार्षद ने तोड़ा दारोगा का हाथ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 8, 2026 at 2:09 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

गया : बिहार के गया में एक वार्ड पार्षद ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर पुलिस अधिकारी के साथ जमकर मारपीट की है, पुलिस अधिकारी घायल हैं और वह अस्पताल में भर्ती हैं. इस मामले में अब तक दो युवकों की गिरफ्तारी हो चुकी है. जबकि, वार्ड पार्षद अब भी फरार है. पुलिस की ओर से गिरफ्तारी का प्रयास हो रहा है. घटना गया जी के रामपुर थाना क्षेत्र के गेवाल बीघा मोड़ के पास घटी है.

वार्ड पार्षद ने दारोगा का हाथ तोड़ा : दरअसल रामपुर थाना क्षेत्र के गवाल बीघा मोड़ पर मेराज आलम की दुकान है, जहां पर ये घटना हुई है. पुलिस का कहना है कि दुकान जो सुबह के 3 बजे तक खुली रहती है. वहां पर दूर-दूर से असामाजिक तत्वों का जमघट लगा रहता है. कई बार दुकानदार को नोटिस भी दी गई थी कि वह देर रात तक दुकान नहीं खोले. क्योंकि, असामाजिक तत्वों का यहां पर जमावड़ा लगा रहता है. अक्सर मारपीट भी होती रहती है. फिर भी दुकानदार ने नोटिस का पालन नहीं किया.

वार्ड पार्षद ने दारोगा का हाथ तोड़ा (ETV Bharat)

''मैं गश्ती पर था. सभी जगह स्थिति सामान्य और शांतिपूर्ण माहौल था, मगर जब गेवाल बीघा पहुंचा तो देखा कि काफी संख्या में युवक वहां पर मौजूद हैं. वो लोग सिगरेट आदि पी रहे थे, हंगामा भी कर रहे थे. हमने दुकान बंद करने और लोगों को हटने को कहा तो वह हमपर हमलावर हो गए. मेरे ऊपर सिगरेट फेंकी, मेरी वर्दी फाड़ी और मौजूद लोगों ने पिटाई की. मेरा हाथ पिटाई में टूट गया. मेरे साथ दो जवान नहीं होते तो जान भी चली जा सकती थी.'' - विक्रम पासवान, एएसआई, रामपुर थाना

पुलिस पर किया हमला : एएसआई विक्रम पासवान के मना करने पर वार्ड पार्षद मोहम्मद कलाम और उनके सहयोगी आक्रोशित होकर एएसआई पर हमला कर दिया. जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, उनका इलाज अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है. जिस समय यह घटना हुई थी एएसआई अकेले नहीं गए थे, बल्कि उनके साथ पुलिस के जवान भी थे, लेकिन कुछ युवाओं ने उन्हें घेर कर मारपीट की.

विक्रम पासवान, एएसआई, रामपुर थाना
विक्रम पासवान, एएसआई, रामपुर थाना (ETV Bharat)

''एएसआई विक्रम पासवान गश्ती पर थे, तभी वहां पर काफी संख्या में युवकों को देखकर उन्होंने दुकान बंद करने की कोशिश की. लेकिन दुकानदार और वार्ड पार्षद के लोगों ने मिलकर विक्रम पासवान के साथ मारपीट की, उनका हाथ टूट गया है और इंटरनल इंजरी है, वह अस्पताल में भरती हैं. अभी मेराज आलम और इम्तियाज आलम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है. जबकि वार्ड पार्षद फरार हैं. उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है.'' - दिनेश बहादुर सिंह, थाना अध्यक्ष, रामपुर

पहले भी नोटिस दी गई थी : थाना अध्यक्ष ने बताया कि दुकानदार को पहले भी नोटिस दी गई थी. पिछले साल 31.10.2025 को भी नोटिस दिया गया था, लेकिन वो नोटिस का भी पालन नहीं करता था, उसकी दुकान पर देर रात तक असामाजिक तत्वों की भीड़ रात में रहती है, दूर-दूर से युवक आ कर रुके रहते हैं. एफआईआर एएसआई के फर्द बयान पर दर्ज हो गई है.

मारपीट में फाड़ी एएसआई की वर्दी
मारपीट में फाड़ी एएसआई की वर्दी (ETV Bharat)

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

BROKE ARM OF ON DUTY ASI
FIGHT WITH ASI IN GAYA
बिहार में दबंग वार्ड पार्षद
ऑन ड्यूटी दारोगा का हाथ तोड़ा
BIHAR NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.