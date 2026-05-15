बरेली जिला अस्पताल में तैनात वार्ड बॉय ने की आत्महत्या, पुलिस ने सुसाइड नोट कब्जे में लिया
सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 15, 2026 at 11:02 PM IST
बरेली : जिला अस्पताल में शुक्रवार को उस समय सनसनी फैल गई, जब अस्पताल परिसर में तैनात एक वार्ड बॉय का शव मिला. घटना की जानकारी मिलते ही अस्पताल स्टाफ में अफरा-तफरी मच गई. सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया. मौके से एक सुसाइड नोट भी मिलने की बात सामने आई है, जिसे पुलिस ने जांच के लिए अपने कब्जे में ले लिया है.
मृतक की पहचान प्रदीप तिवारी के रूप में हुई है, जो मूल रूप से बदायूं जिले के रहने वाले थे. प्रदीप वर्ष 2011 से बरेली जिला अस्पताल में कार्यरत थे और वर्तमान में बर्न वार्ड में तैनात थे. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, प्रदीप तिवारी लंबे समय से निजी परेशानियों से जूझ रहे थे. शुक्रवार को उन्होंने अस्पताल परिसर में आत्महत्या कर ली.
अस्पताल के एक कर्मचारी ने बताया, प्रदीप के परिवार में पत्नी और एक बेटी है. बेटी की शादी पीलीभीत में हुई है, जबकि उनकी पत्नी साहूकारा थाना क्षेत्र में रहती हैं. घटना की सूचना मिलते ही परिजन भी मौके के लिए रवाना हो गए.
जिला अस्पताल के सीएमएस डॉ. रमेश चंद्रा दीक्षित ने बताया कि उन्हें स्वास्थ्यकर्मी द्वारा आत्महत्या किए जाने की सूचना मिली है. पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है. फिलहाल आत्महत्या के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है. वहीं कोतवाली पुलिस ने बताया की सभी पहलुओं की जांच की जा रही है.
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