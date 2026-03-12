ETV Bharat / state

युद्ध का खतरा; कारोबार से लेकर जीवन तक जानिए, जहरीली गैसों से कैसे तहस-नहस होगा सकता है पर्यावरण

12 से अधिक देश युद्ध में लगे: देश की राजधानी दिल्ली तो गैस चैंबर बनती जा रही है. इसे लेकर देश भर में चर्चा होती रहती है. नए-नए नियम बनाए जाते हैं. अलग-अलग दिनों में ऑड और इवेन नंबर की गाड़ियों को संचालित करने की अनुमति दी जाती है, फिर भी प्रदूषण की समस्या कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही है. उस पर अब आधी दुनिया में जंग छिड़ी हुई है. 12 से ज्यादा देश इस समय सीधे तौर पर युद्ध कर रहे हैं. उनके साथ ही अन्य देश भी युद्ध की गतिविधियों में शामिल हैं.

युद्ध की जहरीली गैसें भारत को भी पहुंचाएंगी नुकसान: भारत से ईरान के अगर हवाई दूरी की बात की जाए तो लगभग 4500 किलोमीटर है. युद्ध भले ही भारत से बहुत दूर हो रहा है लेकिन पहले से ही अपने देश में प्रदूषण की काफी समस्या है. ऐसे में वायुमंडल में घुलने वाली जहरीली गैसे भारत को भी प्रभावित कर सकती हैं. भारत में प्रदूषण की स्थिति वैसे ही दिनबदिन खराब होती जा रही है. राज्य ही नहीं शहर-शहर प्रदूषण से प्रभावित हो रहे हैं.

भविष्य में इंसान के जीवन पर इस युद्ध का बुरा असर पड़ेगा. ग्लोबल वार्मिंग के चलते पर्यावरण में बड़ा बदलाव होगा. लखनऊ विश्वविद्यालय के भू विज्ञान विभाग के वैज्ञानिक प्रोफेसर ध्रुव सेन सिंह का मानना है कि जिस तरह से देश एक दूसरे पर मिसाइल से हमला कर रहे हैं. इससे पर्यावरण पर निश्चित तौर पर बुरा असर पड़ेगा. भारत का भी पर्यावरण प्रदूषित होगा. भूकंप से लेकर विभिन्न तरह की आपदाओं का भी दुनिया को सामना करना पड़ सकता है.

लखनऊ: रूस-यूक्रेन, इजरायल अमेरिका-ईरान के साथ ही आपस में पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी भिड़े हुए हैं. विश्व के करीब 30 फीसद देश इस समय जंग में शामिल हैं और इसका असर सीधे तौर पर दुनिया पर पड़ रहा है. सिर्फ जमीन पर व्यापार ही प्रभावित नहीं हो रहा है, बल्कि आसमान में भी ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ रहा है. पर्यावरण बुरी तरह प्रदूषित हो रहा है.

वायुमंडल में बढ़ रही CO2 की मात्रा: युद्ध के दौरान जिस तरह के खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है, उससे वायुमंडल में जहरीली गैसे घुलने लगी हैं. कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगी है. मिसाइलों से निकलने वाली जहरीली गैसें आने वाले दिनों में, आसपास के देशों में लोग सांस की समस्या से प्रभावित होंगे. अगर हवाओं ने भारत की तरफ रुख किया तो निश्चित तौर पर यहां पर भी लोगों को चैन की सांस लेना दूभर हो जाएगा. जहां लंबा युद्ध चला है वहां के लोगों के फेफड़ों में बहुत ज्यादा पार्टिकुलेट मैटर होता है. इनमें कई तरह की फेफड़ों से संबंधित बीमारी होती हैं, इसलिए युद्ध कई तरह की बीमारियों को बढ़ा देता है. युद्ध के कारण लंग्स में परेशानी होती है तो इसे काला दमा कहते हैं. इसका इलाज जरूरी है.

निकलती हैं ये जहरीली गैसें: मिसाइलों के प्रक्षेपण और विस्फोट में मुख्य रूप से नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, और सल्फर डाइऑक्साइड जैसी जहरीली गैसें निकलती हैं. रॉकेट ईंधन के जलने से महीन कालिख और अन्य हानिकारक कार्बनिक यौगिक हवा में फैलते हैं. इन सभी रासायनिक हथियारों से निकलने वाली गैसे पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए गंभीर समस्या खड़ी कर सकती हैं.

युद्धों से होते हैं कई तरह के नुकसान-

जानकर बताते हैं कि विश्व में युद्ध कहीं भी हो ग्लोबल वार्मिंग को गंभीर खतरा पैदा करते हैं.

सैन्य गतिविधियां बहुत ही ज्यादा ग्रीन हाउस गैसें उत्सर्जित करती हैं.

विश्व भर की सेनाएं कुल वैश्विक उत्सर्जन का तकरीबन 5.5 प्रतिशत पैदा करती हैं.

युद्धों से जंगल नष्ट होते हैं, जिससे पर्यावरण पर असर पड़ता है.

कृषि भूमि और पारिस्थितिक तंत्रों को जलाकर खत्म कर दिया जाता है, जिससे कार्बन सोखने की प्रकृति की क्षमता कम हो जाती है.

तेल के कुओं में आग, बुनियादी ढांचे का पुनर्निर्माण और सैन्य वाहनों का उपयोग कार्बन उत्सर्जन में तेजी से वृद्धि करते हैं.

युद्ध के दौरान सैन्य विमान, टैंक और हथियार बड़ी मात्रा में ईंधन जलाते हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए बड़ा खतरा पैदा करते हैं.

युद्ध के दौरान बमबारी से नष्ट हुई इमारतों के पुनर्निर्माण के लिए भारी मात्रा में कंक्रीट और स्टील की जरूरत होती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड के प्रमुख स्रोत हैं.

रासायनिक हथियार और अन्य जहरीले पदार्थ मिट्टी और जल संसाधनों को दूषित करते हैं. इसके कारण पारिस्थितिक तंत्र को बड़ा नुकसान होता है.



क्या कहते हैं भू वैज्ञानिक: जो युद्ध चल रहा है और इसमें जिस तरह के शस्त्र यूज किया जा रहा है, उसके कारण ग्रीन हाउस का उत्सर्जन हो रहा है. आने वाले दिनों में जो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है, जो जलवायु परिवर्तन की समस्या है, निश्चित रूप से प्रभावित होगी. जो भी जहरीली गैसें वायुमंडल में मिल रही हैं इसके कारण आने वाले दिनों में सांस लेने की समस्या पैदा हो सकती है. आसपास के क्षेत्र का पूरा पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित हो जाएगा. इससे जितने भी जलमंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल की चीजें हैं उस पर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है.

भारत की दृष्टि से अगर बात की जाए तो भारत पर इसका कितना प्रभाव पड़ेगा यह भी कहना मुश्किल है. वायुमंडल में जितनी चीज जाती हैं वह डाइल्यूट भी होती जाती हैं. हवा के कारण इधर-उधर विस्थापित होती रहती हैं, लेकिन यह डिपेंड करेगा कि हवा की दिशा किधर है, क्योंकि हवा के लिए 2 चीज महत्वपूर्ण है कि हवा की वेलोसिटी क्या है. हवा की दिशा क्या है. अगर दिशा इस तरीके की है कि वह गैसेज भारत की तरफ आ रही हैं, तो निश्चित रूप से वह यहां के जनजीवन को भी प्रभावित करेंगी, क्योंकि वह गैसें जहरीली हैं. यहां का जो वायुमंडल है उसको भी विषाक्त करेंगा, लेकिन अगर हवा की दिशा ऐसी नहीं है, अगर वह भारत की तरफ नहीं आ रही है, तो निश्चित रूप से हम लोग उससे बहुत नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं होंगे.

लेकिन हवा की दिशा पल-पल बदलती रहती है, वह जिधर की तरफ जाएगी उधर की तरफ ही ज्यादा दिक्कत होगी. जब परमानेंट मॉकड्रिल होगी. उसके बाद ही पता चलेगा कि हवा किधर चल रही है और प्रभाव किधर पड़ रहा है.

हिरोशिमा और नागासाकी का उदाहरण: वैज्ञानिक प्रोफेसर ध्रुवसेन सिंह का मानना है कि आज के युग में किसी देश का परमाणु हमला बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब देश समझदार हो गए हैं, क्योंकि हम लोग पढ़ा करते थे जब हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमला हुआ था जिसके चलते आज भी कुछ बच्चे अपंग पैदा हो रहे हैं. निश्चित रूप से परमाणु हमले का इस्तेमाल करने के बारे में कोई देश नहीं सोचेगा, क्योंकि सभी इतने समझदार हैं, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो बहुत वीभत्स रूप ले सकता है. जहां तक भूकंप की बात करें तो अगर बहुत ज्यादा साउंड जमीन पर क्रिएट हो रहा है तो उससे थोड़ा बहुत असर आएगा, लेकिन भूकंप पृथ्वी के नीचे से घटित होने वाली घटना है. यह जो भी चीज हो रही हैं यह सरफेस के ऊपर हो रही हैं. इससे भूकंप प्रभाव बहुत असर नहीं पड़ने वाला है, लेकिन निश्चित रूप से पृथ्वी की सतह पर अगर वह सारी चीज हो रही है तो वह भूकंप के लिए ट्रिगर कर सकते हैं.



