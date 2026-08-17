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प्रदेश में 18 पैक्ड खाद्य उत्पादों के वितरण एवं बिक्री पर लगाया प्रतिबंध, 26 खाद्य प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित

जयपुर: प्रदेश में संचालित 'शुद्ध आहार–मिलावट पर वार' अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण विभाग द्वारा मिलावटी एवं असुरक्षित खाद्य पदार्थों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है. प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य गायत्री राठौड़ ने बताया कि जुलाई एवं अगस्त 2026 के दौरान विभिन्न जिलों में खाद्य पदार्थों के नमूने लिए गए. जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला में किए गए परीक्षणों की रिपोर्ट में कुछ पैक्ड खाद्य पदार्थ असुरक्षित पाए गए. इसके बाद इन खाद्य पदार्थों के प्रदेशभर में वितरण, बिक्री एवं प्रदर्शन पर आगामी दो माह के लिए राज्यवापी प्रतिंबध का आदेश जारी किया गया है.

18 प्रतिबंधित पैक्ड खाद्य उत्पाद : जांच में असुरक्षित पाए गए प्रतिबंधित पैक्ड खाद्य उत्पादों में डेयरी कृष्णा घी (बैच नं. DK-1225), डेयरी-सरस घी (बैच नं. DS-030426), देहली-डेयरी घी (बैच नं. DD0326), नेचुरल टेस्ट ब्रांड का ग्रीन चिली सॉस, सीटीसी ब्रांड का लाल मिर्च पाउडर एवं धनिया पाउडर (बैच नं. USP), पीयूष ब्रांड का नमकीन ऑल इन वन (बैच नं. 06), भुजियालाल जी ब्रांड का नमकीन खट्टा मीठा (बैच नं. 26 जी 94), सरस गोल्ड घी (बैच नं. 10), रिचा ब्रांड का मिर्च पाउडर (बैच नं. 28), जय श्री कृष्णा ब्रांड का घी (बैच नं. 07), सागर सरस ब्रांड का घी (बैच नं. एचसी-30 एवं 03), धेनु सरस ब्रांड का घी (बैच नं. ए 03), यश प्रताप ब्रांड का हल्दी पाउडर एवं धनिया पाउडर (बैच नं. 01), मां वैष्णो ब्रांड का नमकीन, मुस्कान ब्रांड का सोया सॉस (बैच नं. 007) तथा आर.एस. ब्रांड का हल्दी पाउडर (बैच नं. 01) शामिल हैं. इन सभी पैक्ड खाद्य उत्पादों के प्रदेश में वितरण, बिक्री एवं प्रदर्शन पर दो माह के लिए प्रतिबंध लगाया गया है.

26 खाद्य प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित : विभिन्न जिलों में लिए गए लूज खाद्य पदार्थों के नमूने असुरक्षित पाए जाने के बाद 26 खाद्य प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं. इनमें जयपुर के मैसर्स बालाजी जायका, मैसर्स द बब्बू कैफे, मैसर्स वाई.बी.एस. कैफे, मैसर्स राजेन्द्र एंटरप्राइजेज तथा मैसर्स जीवा फूड्स शामिल हैं, जहां यूज्ड रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, हल्दी पाउडर एवं मिर्च पाउडर के नमूने असुरक्षित पाए गए. अलवर में जितेन्द्र एंटरप्राइजेज से मिक्स दूध तथा बानसूर में मैसर्स मिल्क कलेक्शन सेंटर से मिक्स मिल्क का नमूना असुरक्षित पाया गया।इसी प्रकार पाली के सुमेरपुर स्थित मैसर्स चामुंडा ट्रेडिंग कंपनी से धनिया पाउडर एवं लाल मिर्च पाउडर, बालोतरा के बायतू स्थित मैसर्स मोहनलाल मिश्रीलाल से लाल मिर्च पाउडर तथा बाड़मेर स्थित न्यू समन होटल से उड़द के लड्डू के नमूने असुरक्षित पाए गए.