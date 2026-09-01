भाजपा में टिकट को लेकर जुबानी जंग, महावीर रांका ने प्रभारी के बयान पर उठाए सवाल
भाजपा नेता महावीर रांका ने पार्टी प्रभारी के बयान पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि वे पार्टी के सिपाही हैं.
Published : September 1, 2026 at 9:22 PM IST
बीकानेर: नगर निकाय चुनाव को लेकर बीकानेर भाजपा में टिकट वितरण के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. नामांकन दाखिल करने के बाद टिकट में बदलाव के मामले को लेकर भाजपा के भीतर चल रही चर्चाओं ने मंगलवार को नया मोड़ ले लिया. पार्टी के प्रभारी महावीर सैनी के बयान पर भाजपा नेता और नगर विकास न्यास के पूर्व अध्यक्ष महावीर रांका ने पलटवार करते हुए अपनी स्थिति स्पष्ट की है.
दरअसल, नगर निकाय चुनाव में महापौर पद के दावेदार माने जा रहे महावीर रांका ने वार्ड 75 से नामांकन दाखिल किया था. इसके बाद उनकी जगह एनवक्त पर नामांकन के आखिरी वक्त में पार्टी ने विशाल गोलछा को टिकट दे दिया. इसी घटनाक्रम को लेकर भाजपा प्रभारी महावीर सैनी ने कहा था कि पार्टी की ओर से घोषित प्रत्याशियों की सूची में महावीर रांका का नाम शामिल नहीं था. प्रभारी के इस बयान पर महावीर रांका ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि वे संगठन के निर्देश के बिना नामांकन दाखिल क्यों करते? रांका ने कहा कि अगर उन्हें निर्दलीय चुनाव लड़ना होता, तो वे उसी हिसाब से नामांकन दाखिल करते. उन्होंने कहा कि वे पिछले 30 वर्षों से भाजपा के कार्यकर्ता हैं और संगठन के निर्देशों के अनुसार ही उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया था.
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रांका ने यह भी कहा कि उनका नामांकन किसी के व्यक्तिगत निर्णय का हिस्सा नहीं था. यदि संगठन का निर्देश नहीं होता, तो वे नामांकन दाखिल ही नहीं करते. ऐसे में पार्टी प्रभारी के बयान के बाद रांका की ओर से दिया गया जवाब भाजपा के भीतर टिकट को लेकर चल रही चर्चाओं को और हवा दे रहा है.
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कांग्रेस ने भी बनाया टिकट विवाद को मुद्दा: उधर, भाजपा के अंदर टिकट को लेकर शुरू हुई बयानबाजी को कांग्रेस ने भी राजनीतिक मुद्दा बना लिया है. देहात कांग्रेस अध्यक्ष बिशनाराम सियाग ने सोशल मीडिया के जरिए भाजपा पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि जिस तरह प्रदेश में पर्ची से मुख्यमंत्री बनाए जाने की बात राजनीतिक तौर पर चर्चा में रही, उसी तरह अब पर्ची के जरिए घोषित प्रत्याशी का टिकट काटे जाने की स्थिति सामने आई है. उन्होंने कहा कि भाजपा के इतने वरिष्ठ नेता और करीब तीन दशक से पार्टी के लिए काम कर रहे व्यक्ति के साथ इस तरह का व्यवहार उचित नहीं है.