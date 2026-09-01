ETV Bharat / state

भाजपा में टिकट को लेकर जुबानी जंग, महावीर रांका ने प्रभारी के बयान पर उठाए सवाल

बीकानेर: नगर निकाय चुनाव को लेकर बीकानेर भाजपा में टिकट वितरण के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. नामांकन दाखिल करने के बाद टिकट में बदलाव के मामले को लेकर भाजपा के भीतर चल रही चर्चाओं ने मंगलवार को नया मोड़ ले लिया. पार्टी के प्रभारी महावीर सैनी के बयान पर भाजपा नेता और नगर विकास न्यास के पूर्व अध्यक्ष महावीर रांका ने पलटवार करते हुए अपनी स्थिति स्पष्ट की है.

दरअसल, नगर निकाय चुनाव में महापौर पद के दावेदार माने जा रहे महावीर रांका ने वार्ड 75 से नामांकन दाखिल किया था. इसके बाद उनकी जगह एनवक्त पर नामांकन के आखिरी वक्त में पार्टी ने विशाल गोलछा को टिकट दे दिया. इसी घटनाक्रम को लेकर भाजपा प्रभारी महावीर सैनी ने कहा था कि पार्टी की ओर से घोषित प्रत्याशियों की सूची में महावीर रांका का नाम शामिल नहीं था. प्रभारी के इस बयान पर महावीर रांका ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि वे संगठन के निर्देश के बिना नामांकन दाखिल क्यों करते? रांका ने कहा कि अगर उन्हें निर्दलीय चुनाव लड़ना होता, तो वे उसी हिसाब से नामांकन दाखिल करते. उन्होंने कहा कि वे पिछले 30 वर्षों से भाजपा के कार्यकर्ता हैं और संगठन के निर्देशों के अनुसार ही उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया था.

पढ़ें: बीजेपी में टिकट पर घमासान, बीएल संतोष के सामने होगा 'रियलिटी चेक', पार्टी अपनाएगी 'एडजस्टमेंट फॉर्मूला'