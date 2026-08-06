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मानसून सत्र का पहला दिनः जेपीएससी मुद्दे पर सीबीआई जांच को लेकर उलझता रहा सत्ता पक्ष-विपक्ष

रांचीः मानसून सत्र के पहले दिन झारखंड विधानसभा परिसर में जेपीएससी मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बयानों के तीर चलते रहे. विपक्ष सरकार पर छात्रों की मांग को अनसुनी करने का आरोप लगाता रहा और सीबीआई जांच का दवाब बनाने में जुटा रहा, तो वहीं सत्ता पक्ष के विधायक और मंत्री सीआईडी जांच की तारीफ करने में जुटे रहे और सीबीआई जांच की मांग को नकारते दिखे.

छात्रों के बीच अविश्वस्ता का माहौल भाजपा की देन हैः शिल्पी नेहा तिर्की

विपक्ष के द्वारा जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं की जांच सीबीआई से करने की मांग को ठुकराते हुए राज्य सरकार की मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि यह छात्रों के बीच अविश्वस्ता का जो माहौल बना है वह सिर्फ और सिर्फ भाजपा की देन है. शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि पूरे देश भर में सीबीआई के पास 148 पेपर लीक मामले दर्ज हैं और इसकी जांच की जा रही है, लेकिन अब तक सिर्फ और सिर्फ एक केस में सीबीआई ने इसे अंतिम मुकाम तक पहुंचाया है अन्य सभी मामले अभी भी लंबित हैं.

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सरकार ने सराहनीय काम किया हैः शिल्पी नेहा तिर्की

मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि यदि झारखंड की बात करें तो यहां भी जो जेपीएससी की परीक्षा या अन्य केस हैं उसमें एक भी केस में क्लोजर रिपोर्ट नहीं दी गई है. उन्होंने कहा कि सीआईडी ने पूर्व में कैसे जांच की और क्या किया उस पर हम नहीं जाना चाहते हैं लेकिन सरकार ने अपने ही एक विभाग पर जांच करने का जो काम किया है वह वाकई में सराहनीय काम है और छात्रों के हित में होगा.

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