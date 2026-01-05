ETV Bharat / state

पेसा पर सियासत जारी, भाजपा ने कहा- सरकार ने किया आदिवासी समाज के साथ धोखा

झारखंड में लागू पेसा एक्ट की नियमावली को लेकर बयानबाजी जारी है. भाजपा ने इसे आदिवासी विरोधी बताया है.

POLITICAL DEBATE ON PESA
झारखंड मंत्रालय (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 5, 2026 at 5:18 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रांचीः अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले जनजातियों को अधिकार संपन्न बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने हाल ही पेसा के तहत इसे कानूनी रूप दिया है. मगर जिस तरह से आदिवासी संगठन के साथ-साथ विपक्ष के द्वारा इसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, उससे यह विवाद शांत होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है.

कानून जबरन थोपा जा रहा हैः भाजपा

विपक्षी दल भाजपा पेसा कानून के प्रावधान पर लगातार सवाल खड़े कर रही है. पार्टी का मानना है कि पेसा की आत्मा को ताक पर रखकर इसे जबरन थोपने का काम किया जा रहा है. भाजपा विधायक सीपी सिंह कहते हैं कि 1996 में केंद्र से पारित पेसा कानून के प्रावधान का ठीक ज्यों का त्यों पालन होना चाहिए था, न कि खानापूर्ति कर जनता के बीच जबरन लाया जाए.

चंपाई सोरेन, सी. पी. सिंह और राकेश सिन्हा के बयान (Etv Bharat)

पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने इस पर कड़ी टिप्पणी की है. उन्होंने कहा है कि झारखंड सरकार ने पेसा के नाम पर आदिवासी समाज को धोखा दिया है. उन्होंने कहा कि पिछले महीने सरकार ने पेसा अधिनियम लागू किया, लेकिन वे उसकी नियमावली को छुपाते रहे. जब नियमावली सामने आई, तब पता चला कि सरकार इसे छिपा क्यों रही थी. सरकार जो नियमावली लेकर आई है, वह पूरी तरह से आदिवासी विरोधी है. इस सरकार ने पेसा नियमावली के नाम पर आदिवासी समाज को धोखा दिया है. अगर आप पिछली नियमावली से तुलना करें तो इस सरकार ने इसके मूल स्वरूप को ही बदल दिया है.

पेसा के मूल भावना को नहीं किया गया दरकिनारः कांग्रेस

पेसा को लेकर चल रही सियासत के बीच कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा है कि विपक्ष मुद्दाविहीन राजनीति कर रहा है, जिसमें कोई हकीकत नहीं है. पार्टी के प्रदेश महासचिव और मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने भाजपा पर पलटवार करते हुए कहा कि उनकी जमीन खिसक चुकी है, ऐसे में वह मुद्दा तलाश करते हैं जबकि हकीकत यह है कि उनके आरोप में कोई जमीनी हकीकत नहीं है.

राकेश सिन्हा ने पेसा की मूल भावना को दरकिनार किए जाने के आरोप को खारिज करते हुए कहा कि इसमें जनजातियों की मूल भावना और अधिकारों को संरक्षित करने का काम किया गया है.

यह कानून जनजाति विरोधी हैः आदिवासी नेता

सियासी बयानबाजी के बीच आदिवासी संगठन से जुड़े कुछ नेताओं के विरोध के स्वर तल्ख होते जा रहे हैं. पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव, पूर्व मंत्री देव कुमार धान जैसे आदिवासी नेताओं ने पेसा नियमावली को जनजाति विरोधी बताया है.

इसे भी पढ़ें-

पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा ने पेसा एक्ट की नियमावली पर उठाए सवाल, बोले- मूल प्रावधानों की सुनियोजित हत्या है

पेसा नियमावली को लेकर भाजपा के सवालों का जवाब नहीं देंगे वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, कही ये बात

अधिसूचना जारी होते ही राज्य में पेसा कानून लागू: जानिए नियमावली में क्या है प्रावधान

TAGGED:

PESA POLITICS
PESA
पेसा पर सियासत
पेसा कानून पर सियासत
POLITICAL DEBATE ON PESA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.