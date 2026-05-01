महिला आरक्षण के मुद्दे पर भाजपा-कांग्रेस के बीच वाकयुद्ध जारी! नीरा यादव, आरती सिंह और रोशनी खलखो ने खोला मार्चा
संसद में नारी शक्ति वंदन बिल के गिर जाने के बाद से बीजेपी कांग्रेस पर आक्रामक है.
Published : May 1, 2026 at 6:13 PM IST
रांची: नारी शक्ति वंदन बिल के लोकसभा में गिर जाने के बाद भाजपा और कांग्रेस के बीच वाकयुद्ध तेज हो गया है. भाजपा ने कांग्रेस पर महिला आरक्षण बिल को राजनीतिक हथियार बनाने और इसके पास होने में बाधा डालने का आरोप लगाया है. पूर्व मंत्री एवं भाजपा विधायक डॉ. नीरा यादव ने कांग्रेस नेताओं को "रंगा सियार" करार देते हुए कहा कि विपक्ष ने महिला सशक्तिकरण के ऐतिहासिक मौके को गंवा दिया.
मोदी सरकार की कोशिश और विपक्ष का रवैया
डॉ. नीरा यादव ने आज प्रदेश भाजपा कार्यालय में महिला भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आरती सिंह और रांची की मेयर रोशनी खलखो के साथ मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद का विशेष सत्र बुलाकर महिला आरक्षण बिल को जल्द से जल्द लागू करने का प्रयास किया. उन्होंने सभी दलों से सहयोग की अपील भी की थी, लेकिन कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर राजनीति की.
राहुल गांधी पर निशाना
डॉ. नीरा यादव ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि लोकसभा के विशेष सत्र में 46 मिनट के भाषण के दौरान उन्होंने गंभीर मुद्दों पर चर्चा करने की बजाय सिर्फ नाटक किया. उन्होंने आरोप लगाया कि इतने महत्वपूर्ण अवसर को कांग्रेस ने व्यर्थ गंवा दिया.
कांग्रेस की बयानबाजी पर पलटवार
नीरा यादव ने कहा कि कांग्रेस अब भी गंभीर चर्चा के बजाय ऊल-जलूल बयानबाजी में लगी हुई है. उन्होंने कल झारखंड महिला कांग्रेस द्वारा आयोजित संवाददाता सम्मेलन में भाजपा और केंद्र सरकार पर लगाए गए आरोपों को निराधार बताया.
कांग्रेस महिला नेताओं से अपील
पूर्व शिक्षामंत्री डॉ. नीरा यादव ने कांग्रेस की महिला नेताओं, जिनमें रांची की पूर्व मेयर भी शामिल हैं, से विनम्र आग्रह करते हुए कहा कि वे अपने नेताओं के बहकावे में न आएं. उन्होंने स्पष्ट किया कि महिला आरक्षण का लाभ केवल भाजपा या एनडीए की महिलाओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि देश की सभी महिलाओं को राजनीति में अधिक भागीदारी मिलेगी.
विपक्षी दलों पर महिला विरोधी होने का आरोप
डॉ. नीरा यादव ने कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल (सपा, द्रमुक, टीएमसी, झामुमो, राजद) ने अपना महिला विरोधी चेहरा उजागर कर दिया है. उन्होंने दावा किया कि अब देश की आधी आबादी यह जान चुकी है कि ये पार्टियां महिलाओं के सशक्तिकरण की बजाय राजनीतिक स्वार्थ में लगी हुई हैं.
भाजपा का दावा
भाजपा ने जोर देकर कहा कि महिला सशक्तिकरण और संतुलित नेतृत्व के लिए मोदी सरकार ने ईमानदार प्रयास किए, लेकिन विपक्ष ने इसे राजनीतिक मुद्दा बना दिया.
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