ETV Bharat / state

महिला आरक्षण के मुद्दे पर भाजपा-कांग्रेस के बीच वाकयुद्ध जारी! नीरा यादव, आरती सिंह और रोशनी खलखो ने खोला मार्चा

मीडिया को संबोधित करतीं बीजेपी नेता ( ETV Bharat )

रांची: नारी शक्ति वंदन बिल के लोकसभा में गिर जाने के बाद भाजपा और कांग्रेस के बीच वाकयुद्ध तेज हो गया है. भाजपा ने कांग्रेस पर महिला आरक्षण बिल को राजनीतिक हथियार बनाने और इसके पास होने में बाधा डालने का आरोप लगाया है. पूर्व मंत्री एवं भाजपा विधायक डॉ. नीरा यादव ने कांग्रेस नेताओं को "रंगा सियार" करार देते हुए कहा कि विपक्ष ने महिला सशक्तिकरण के ऐतिहासिक मौके को गंवा दिया.

मोदी सरकार की कोशिश और विपक्ष का रवैया

डॉ. नीरा यादव ने आज प्रदेश भाजपा कार्यालय में महिला भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आरती सिंह और रांची की मेयर रोशनी खलखो के साथ मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद का विशेष सत्र बुलाकर महिला आरक्षण बिल को जल्द से जल्द लागू करने का प्रयास किया. उन्होंने सभी दलों से सहयोग की अपील भी की थी, लेकिन कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर राजनीति की.

नीरा यादव का बयान (ETV Bharat)

राहुल गांधी पर निशाना

डॉ. नीरा यादव ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि लोकसभा के विशेष सत्र में 46 मिनट के भाषण के दौरान उन्होंने गंभीर मुद्दों पर चर्चा करने की बजाय सिर्फ नाटक किया. उन्होंने आरोप लगाया कि इतने महत्वपूर्ण अवसर को कांग्रेस ने व्यर्थ गंवा दिया.

कांग्रेस की बयानबाजी पर पलटवार

नीरा यादव ने कहा कि कांग्रेस अब भी गंभीर चर्चा के बजाय ऊल-जलूल बयानबाजी में लगी हुई है. उन्होंने कल झारखंड महिला कांग्रेस द्वारा आयोजित संवाददाता सम्मेलन में भाजपा और केंद्र सरकार पर लगाए गए आरोपों को निराधार बताया.