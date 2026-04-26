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'महिला आरक्षण बिल' पर सपा-भाजपा में जुबानी जंग; जानें नेताओं ने एक-दूसरे को क्या कहा

बरेली/कुशीनगर: 'महिला आरक्षण बिल' पर समाजवादी पार्टी और भाजपा आमने-सामने हैं. सपा के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने बिल को आधी आबादी के साथ धोखा करार दिया. वहीं, भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉ. रमापति राम त्रिपाठी ने कहा कि बिल का विरोध करके विपक्षी दलों ने महिलाओं के प्रति अपनी सोच उजागर कर दी है. आने वाले समय में महिलाएं इसका जवाब देंगी.

पहले जानें सपा प्रदेश अध्यक्ष क्या बोले: बरेली पहुंचे सपा के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने कहा कि डबल इंजन की सरकार आधी आबादी को धोखा दे रही है. उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़े हैं. सरकार इस दिशा में ठोस कार्रवाई करने में नाकाम रही है.

बरेली सिविल लाइंस स्थित सपा कार्यालय में उन्होंने कहा कि सरकार महिला हितों के नाम पर बड़े दावे कर रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर हालात अलग हैं. उनका आरोप था कि महिलाओं से जुड़े विधायी प्रयासों को प्रचार का माध्यम बनाया जा रहा है, जबकि वास्तविक समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं.

उन्होंने स्पष्ट किया कि समाजवादी पार्टी महिला आरक्षण के पक्ष में है, लेकिन उसमें पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं को भी समान भागीदारी मिलनी चाहिए. तभी सामाजिक न्याय का उद्देश्य पूरा हो सकेगा.

प्रदेश अध्यक्ष ने राज्य में हाल की कुछ घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि महिला उत्पीड़न के मामलों में पीड़ितों को न्याय दिलाने की बजाय विपक्षी नेताओं पर ही कार्रवाई की जा रही है.

पंचायत चुनाव को लेकर भी सपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि चुनाव में देरी से गांवों का विकास प्रभावित हो रहा है. इससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया कमजोर होती है. आगामी विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि 2027 का चुनाव सामाजिक न्याय, महंगाई, शिक्षा और किसानों के मुद्दों पर लड़ा जाएगा. उन्होंने बढ़ती महंगाई, शिक्षा शुल्क में इजाफा और ग्रामीण समस्याओं को प्रमुख मुद्दा बताते हुए कहा कि जनता इन सवालों पर जवाब जरूर मांगेगी.

अब जानें भाजपा नेता ने क्या कहा: कुशीनगर में रविंद्र नगर स्थित भाजपा जिला कार्यालय पहुंचे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद डॉ. रमापति राम त्रिपाठी ने कहा कि संसद में 16-17 अप्रैल को हुए महत्वपूर्ण विधेयकों के विरोध ने कांग्रेस, सपा, टीएमसी और डीएमके की महिला-विरोधी सोच को उजागर कर दिया है.

डॉ. त्रिपाठी ने कहा कि महिलाओं को नीति-निर्माण में भागीदारी देना कोई दया या उपकार नहीं, बल्कि उनका संवैधानिक और स्वाभाविक अधिकार है. जो दल इस ऐतिहासिक अवसर में बाधा बने हैं, उन्हें आने वाले चुनावों में महिलाओं के कड़े आक्रोश का सामना करना पड़ेगा.