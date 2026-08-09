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सिरसा कांग्रेस में जोरदार घमासान, गोकुल सेतिया और संतोष बेनीवाल के बीच जुबानी जंग जारी

हरियाणा के सिरसा में कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया और कांग्रेस जिला अध्यक्ष संतोष बेनीवाल के बीच जुबानी जंग छिड़ी हुई है.

War of words between Sirsa MLA Gokul Setia and Congress District President Santosh Beniwal
गोकुल सेतिया और संतोष बेनीवाल के बीच जुबानी जंग जारी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 9, 2026 at 5:49 PM IST

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Updated : August 9, 2026 at 6:50 PM IST

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सिरसा : हरियाणा के सिरसा में कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया और कांग्रेस जिलाध्यक्ष के बीच जुबानी जंग जारी है. कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया ने पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर बिना किसी का नाम लिए बगैर पोस्ट किया जिस पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष संतोष बेनीवाल ने पलटवार किया है.

गोकुल सेतिया का फेसबुक पोस्ट : कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया ने बिना किसी का नाम लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर पोस्ट किया और लिखा कि "तुम आधी रात को मेरे कार्यकर्ताओं को फोन करती हो और मैंने रात को पोस्ट डाल दी तो बड़ी आग लगी. और बात रही नशे की तो सब जानते हैं कि शराब बेचने का कारोबार कौन करता था. आई बड़ी सती-सावित्री मुझे पाठ पढ़ाने वाली."

War of words between Sirsa MLA Gokul Setia and Congress District President Santosh Beniwal
गोकुल सेतिया का फेसबुक पोस्ट (ETV Bharat)

संतोष बेनीवाल ने किया पलटवार : वहीं सिरसा कांग्रेस भवन में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित किया गया जिसकी अध्यक्षता जिला कांग्रेस अध्यक्ष संतोष बेनीवाल ने की. सम्मेलन में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे, जबकि कांग्रेस नेता बृजेन्द्र सिंह सम्मेलन में नहीं पहुंचे. मीडिया से बातचीत में संतोष बेनीवाल ने सिरसा विधायक गोकुल सेतिया की सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर पलटवार किया. उन्होंने कहा कि "जिस व्यक्ति की जैसी मानसिकता होती है, वो उसी हिसाब से टिप्पणी करता है. उन्होंने कहा कि उन्हें जवाब देना जरूरी नहीं है, बल्कि आज की बैठक में मौजूद कार्यकर्ता ही उन्हें जवाब दे रहे हैं. संतोष बेनीवाल ने कहा कि जिस मुद्दे को लेकर उनके पेट में दर्द हो रहा था, वो अब सबके सामने आ चुका है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि शायद इस वजह से उनकी नींद उड़ गई होगी. उन्होंने आरोप लगाया कि गोकुल सेतिया हमेशा बीजेपी की झोली में बैठे हैं चाहे कोई मुख्यमंत्री ही क्यों ना आए. वहीं गोकुल सेतिया की ओर से किए गए सती-सावित्री वाले कमेंट पर भी संतोष बेनीवाल ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि अगर वे उन्हें बड़ी बहन समझते हैं तो हो सकता है कि उनके घर में बड़ी बहन को इसी लहजे में मान सम्मान दिया जाता हो."

संतोष बेनीवाल ने किया पलटवार (ETV Bharat)

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Last Updated : August 9, 2026 at 6:50 PM IST

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