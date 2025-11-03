ETV Bharat / state

अंता उपचुनाव: कांग्रेस के चुनाव प्रभारी चांदना को निशाने पर क्यों लिए हैं नरेश मीणा...जानिए

नरेश मीणा ने रविवार रात चांदना को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लंबी चौड़ी पोस्ट की. चांदना पर गंभीर आरोप भी लगाए. नरेश ने लिखा, 'चांदनाजी हम पायलट साहब को सीएम और गुंजल साहब को कोटा बूंदी से सांसद देखना चाहते हैं. कांग्रेस से आप बोलकर दिखा दो कि पायलट साहब सीएम होने चाहिए. 2028 में और बिड़ला जी के ओएसडी राजीव दत्ता पर मानव तस्करी का आरोप लगा हैं तो उसके खिलाफ मोर्चा खोल कर दिखाओ तो मान जाएंगे कि आप निडर आदमी है'.

जयपुर: बारां की अंता विधानसभा सीट के उपचुनाव में मतदान का दिन निकट आने के साथ ही बयानबाजी और जुबानी जंग तेज हो गई. निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा का मुकाबला भले कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया और भाजपा के मोरपाल सुमन से हो लेकिन मीणा हिंडोली से लगातार तीसरी बार विधायक बने और कांग्रेस के चुनाव प्रभारी अशोक चांदना पर ज्यादा हमलावर हैं. एक सप्ताह में नरेश लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स और वीडियो संदेश के जरिए पूर्व मंत्री चांदना पर निशाना साध रहे हैं. चांदना भी लगातार नरेश मीणा को लेकर बयान दे रहे हैं. नरेश और चांदना समर्थक भी सोशल मीडिया पर बयानबाजी कर रहे हैं.

चांदनी कहने से नाराजगी: नरेश कांग्रेस नेता चांदना को सार्वजनिक मंचों से चांदनी कहकर संबोधित कर रहे हैं. इससे अंता में गुर्जर मतदाताओं में रोष है. कांग्रेस से जुड़े गुर्जर नेताओं ने कहा कि नरेश की चांदना से अदावत हो सकती है लेकिन भाषा ठीक नहीं है.

समर्थक भी पीछे नहीं : इधर चांदना भी लगातार स्थानीय मीडिया से बातचीत में नरेश पर हमला बोल रहे हैं. कह रहे हैं कि नरेश ने छबड़ा से चुनाव लड़ा लेकिन दोबारा वहां जाकर लोगों की सुध नहीं ली. ईटीवी भारत ने चांदना से बात की तो उन्होंने नरेश पर टिप्पणी से इनकार कर दिया. चांदना ने कहा, वे कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं. कांग्रेस ने प्रमोद जैन भाया को अधिकृत प्रत्याशी बनाया है और 'मुझे वहां का प्रभारी बनाया है. मेरी ड्यूटी बनती है कि भाया को चुनाव जितवाने के लिए हर संभव प्रयास करूं'.

पढ़ें:अंता उपचुनाव: कांग्रेस जिलाध्यक्ष बोले-थोड़े वोट नरेश मीणा को जाएंगे, ऐसा सभी समाजों में होता है

जातिगत समीकरणों का फायदा लेना चाहते हैं नरेश: वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक मनीष गोधा का कहना है कि यह बात समझ से परे है कि आखिर नरेश चांदना पर ही निशाना क्यों साध रहे हैं जबकि दोनों से अलग-अलग जिलों से है. नरेश बारां व चांदना बूंदी जिले से हैं. दोनों की क्षेत्रीय राजनीति अलग-अलग है. इसके बावजूद लगातार चांदना को निशाने पर ले रहे हैं. उसके पीछे एक वजह यही समझ में आती है कि किसी तरह से जातिगत फैक्टर का फायदा लेना चाहते हों. अंता में गुर्जर वोटर कम है जबकि मीणा मतदाता करीब 35000 है. यही एक कारण समझ में आता है. एक कारण यह भी हो सकता है कि चांदना लगातार तीसरी बार विधायक बने हैं और अंता में प्रमोद जैन के चुनाव प्रभारी हैं. पूरा चुनाव प्रबंधन वही देख रहे हैं तो कहीं न कहीं मंशा भी यही होगी कि चांदना को टारगेट किया जाए ताकि वे चुनाव छोड़कर आरोप प्रत्यारोप में लग जाए और कांग्रेस को नुकसान हो.

9 नवंबर तक प्रचार: अंता सीट पर 9 नवंबर तक प्रचार का जोर चलेगा. 9 नवंबर को प्रचार का अंतिम दिन है. माना जा रहा है कि कांग्रेस के कई बड़े नेताओं की रैली 9 नवंबर को हो सकती है. अब कांग्रेस के और स्टार प्रचारक अंता उपचुनाव में प्रचार के लिए जाएंगे. प्रदेश कांग्रेस की ओर से नेताओं के जाने और उनकी सभाओं का रोड मैप तैयार किया जा रहा है.