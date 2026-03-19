ETV Bharat / state

मिडल ईस्ट का महायुद्ध: किशनगढ़ की मार्बल मंडी में 'पत्थरों' पर पड़ा संकट, दुबई पोर्ट पर अटके हजारों कंटेनर

​मिडल ईस्ट में जारी युद्ध के कारण एशिया की सबसे बड़ी मार्बल मंडी किशनगढ़ में संकट गहरा गया है.

मार्बल मंडी 'किशनगढ़' में गहराया संकट
मार्बल मंडी 'किशनगढ़' में गहराया संकट (फोटो ईटीवी भारत अजमेर)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 19, 2026 at 4:42 PM IST

8 Min Read
Choose ETV Bharat

अजमेर : मिडिल ईस्ट में अशांति का असर राजस्थान के किशनगढ़ की मार्बल मंडी पर भी पड़ रहा है. मिडिल ईस्ट (मध्य पूर्व) में जारी अशांति और इजरायल-ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित एशिया की सबसे बड़ी मार्बल मंडी 'किशनगढ़' की कमर तोड़ दी है. खासकर बाहर देशों से आने वाला इपोर्टेड मार्बल का कंसाइमेन्ट युद्ध के कारण अटक गया है. कारोबारियों को कंपनियों की ओर से प्रति कंटेनर पर अतिरिक्त फ्यूल चार्ज के लिए नोटिस मिल रहे है. यही वजह कि बाहर देशों से इम्पोर्ट करने वाले कारोबारियों की स्थिति ना खाते बन रही और ना निगलते बन रही है. यानी मार्बल का 25 फीसदी पैसा दिया जा चुका है लेकिन मार्बल अटक गया है. यहां तक पहुचने के बाद कॉस्ट कितनी पड़ेगी यह भी तय नही है. ऐसे में नए आर्डर कारोबारी नही ले पा रहे है. कारोबारी पुराने स्टॉक से ही काम चला रहे हैं. लेकिन युद्ध के लंबे छिड़ने की आशंका ने कारोबारियों की चिंता भी बढ़ा दी है.

ईरान के साथ यूएस और इजरायल का युद्ध थम नही रहा है. इस युद्ध के कई नाकारात्मक प्रभाव भारत पर भी पड़ रहे है. खासकर खाड़ी देशों से होने वाले कारोबार पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है. किशनगढ़ में कोई मार्बल की खाने नही हैं, पिछले एक दशक में किशनगढ़ में ग्रेनाइट का कारोबार भी काफी बढ़ गया है. मार्बल के कारोबार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुचाने में किशनगढ़ के कारोबारियों की मेहनत और पुरुषार्थ है. मार्बल के कारोबार को उंचाई केवल एक्सपोर्ट क्षेत्र में से ही नही बल्कि इम्पोर्ट पहचान मिली है.

मिडिल ईस्ट में अशांति का असर मार्बल मंडी पर. (ईटीवी भारत अजमेर)

इसे भी पढ़ें : IRAN ISRAEL USA WAR हाड़ौती के बासमती चावल का रोज 10 करोड़ का निर्यात ठप... दाम भी गिरे

आज किशनगढ़ में न केवल घरेलू मार्बल राजनगर, बांसवाड़ा, सांवर, केसरिया, जैसलमेर, जालौर और आसपुर से आता है, जबकि मकराना से भी श्रेष्ठ मार्बल आता है. ग्रेनाइट की बात करें तो देवगढ़ आमेट, केकड़ी, मालपुरा, ब्यावर से आता है. इसके अलावा दक्षिण भारत में बेंगलुरु, कर्नाटक, हैदराबाद और विशाखापट्टनम से आता है. सेंड स्टोन की बात करें तो हिंडौन, करौली और धौलपुर से आता है. मार्बल का एक्सपोर्ट का काम उदयपुर और जयपुर में बड़े पैमाने पर होता है. जबकि मार्बल का इम्पोर्ट भारत में सबसे ज्यादा किशनगढ़ मंडी में होता है.

इजरायल-ईरान युद्ध से व्यापार प्रभावित
इजरायल-ईरान युद्ध से व्यापार प्रभावित (फोटो ईटीवी भारत gfx)

बिना खानों के बना मार्बल का 'ग्लोबल हब' ​किशनगढ़: भारत में बाहर देशों से इम्पोर्ट किये गए मार्बल का 50 फीसदी माल केवल किशनगढ़ मार्बल मंडी में आता है. यहां मार्बल मंडी में 2 हजार 518 गोदाम, 1 हजार 210 के करीब गैंगसा, 534 एच कटिंग मशीन, 50 पॉलिश मशीन और 31 हेंडीक्राफ्ट मशीनें लगी है. वही पिछले एक दशक से भारत में इम्पोर्टेड मार्बल की डिमांड बढ़ने से किशनगढ़ के 180 के लगभग व्यापारियों ने अपने को तकनीकी रूप से अपडेट कर लिया है. इन कारोबारी बाहर देशों से मार्बल मंगवाकर उनकी प्रोसेसिंग के लिए लेटेस्ट कटिंग, फिनिशिंग की मशीने अपनी फैक्टरियों में लगा ली है. किशनगढ़ में 250 से अधिक कारोबारी इम्पोर्टेड मार्बल का कारोबार कर रहे है. देशभर से इम्पोर्टेड मार्बल की खरीदारी के लिए ग्राहक और कारोबारी किशनगढ़ आते है.

मार्बल उद्यमी चिंतित
मार्बल उद्यमी चिंतित (फोटो ईटीवी भारत gfx)

​फ्यूल चार्ज और बढ़ता माल भाड़ा: किशनगढ़ के प्रमुख कारोबारी नवल मूंदड़ा बताते हैं कि लाल सागर (Red Sea) में हुतियों के आतंक और ईरान-यूएस तनाव के कारण जहाजों को अफ्रीका का चक्कर लगाकर आना पड़ रहा है. इससे न केवल समय बढ़ गया है, बल्कि लॉजिस्टिक लागत में भी भारी इजाफा हुआ है. ​युद्ध की स्थिति का फायदा उठाते हुए शिपिंग कंपनियों ने अब 'सरचार्ज' का खेल शुरू कर दिया है. कारोबारियों को कंपनियों की ओर से नोटिस मिल रहे हैं, जिनमें प्रति कंटेनर 2500 डॉलर (करीब 2 लाख रुपये से अधिक) अतिरिक्त फ्यूल चार्ज की मांग की जा रही है. वर्तमान में खाड़ी देशों में तनाव के कारण दुबई पोर्ट पर किशनगढ़ के कारोबारी का बड़ी मात्रा में माल अटका हुआ है. मूंदड़ा बताते है कि चाइना ने भी माल भाड़ा डबल कर दिया है. खाड़ी देशों में तनाव की वजह से इम्पोर्टेड मार्बल की फिनिशिंग में काम आने वाला केमिकल भी महंगा हो गया है.

मिडल ईस्ट युद्ध का असर
मिडल ईस्ट युद्ध का असर (फोटो ईटीवी भारत gfx)

इसे भी पढ़ें : US-Israel and Iran War : टेक्सटाइल सिटी के उद्यमी चिंतित, बीच रास्ते अटका एक्सपोर्ट, कुछ जगह होल्ड पर

उन्होंने बताया कि 30 हजार टन मार्बल दुबई पोर्ट पर अटका हुआ है. इम्पोर्टेड मार्बल के कारोबार के लिए यह अस्थिरता का समय है. कारोबारियों ने मार्बल के पैसे दे दिए हैं. माल होल्ड पर है. एजेंट्स बता रहे है कि माल होल्ड होने के कारण ढाई हजार डॉलर प्रति कंटेनर की मांग की जा रही है. इसका नोटिस भी कारोबारियों को मिला है. अभी तक स्पष्ट नही है कि 250 हजार डॉलर प्रति कंटेनर के किस हिसाब से मांगे जा रहे है. मूंदड़ा ने बताया कि किशनगढ़ में 200 से लेकर 2 हजार रुपए प्रति फुट मार्बल मिलता है. वही कुछ विशेष वैरायटी भी है जिनकी कीमत 4 से 5 हजार रुपए फुट तक है. इनमें ओनेक्स भी शामिल है. किशनगढ़ मंडी में इम्पोर्टेड मार्बल की रेंज 180 रुपये से लेकर 5,000 रुपये प्रति स्क्वायर फुट तक जाती है. ओनेक्स जैसी प्रीमियम वैरायटी की मांग भारत के बड़े शहरों में बहुत ज्यादा है.

मार्बल मंडी में 'पत्थरों' पर पड़ा संकट
मार्बल मंडी में 'पत्थरों' पर पड़ा संकट (फोटो ईटीवी भारत अजमेर)

लंबा रूट और लंबे समय : इंपोर्टेड मार्बल कारोबारी नवल मूंदड़ा बताते है कि भारत में बाहर देशों से आने वाले मार्बल की प्रोसेसिंग यूनिट किशनगढ़ के अलावा उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और सिलवासा में भी है. एक समय था जब सिलवासा इम्पोर्टेड मार्बल की प्रोसेसिंग का हब था, लेकिन किशनगढ़ ने सिलवासा के प्रोसेसिंग यूनिट की पहचान को काफी पीछे छोड़ दिया. गत वर्ष भारत में बाहर के देशों से 15 लाख टन मार्बल इम्पोर्ट हुआ था. उन्होंने बताया कि देश में आने वाले इंपोर्टेड मार्बल का 50 फ़ीसदी मार्बल अकेले किशनगढ़ में आता है और प्रोसेसिंग होकर यहीं से बिकता भी है. बातचीत में मार्बल कारोबारी नवल मूंदड़ा ने बताया कि ईरान और अमेरिका के बीच पनपे तनाव के कारण तीन माह से माल भारत नही आ रहा था. युद्ध से पहले भी तनाव था. ऐसे में माल लंबे रूट और लंबे समय बाद माल पंहुच रहा था. माल पहुचने में 25 दिन की बजाय 3 माह का समय लग रहा था. इस कारण मुनाफे में भी काफी फर्क पड़ गया है. वहीं माल की लागत भी 10 फीसदी बढ़ गई है.

इम्पोर्टेड मार्बल के कारोबार पर भी असर
इम्पोर्टेड मार्बल के कारोबार पर भी असर (फोटो ईटीवी भारत अजमेर)

इसे भी पढ़ें : ईरान-इजराइल युद्ध का असर: भरतपुर में गैस सिलेंडरों की अचानक बढ़ी मांग, तीन गुना तक बढ़ गई बुकिंग

प्रोसेसिंग, माल भाड़ा और केमिकल की बढ़ी दरें : इंपोर्टेड मार्बल कारोबारी सर्वेश्वर राठी बताते हैं कि बाहर देश से मार्बल की सप्लाई कम हो रही है. फिनिशिंग के लिए उपयोग आने वाले केमिकल की दरें भी बढ़ चुकी है. माल भाड़ा 3 गुना मांगा जा रहा है. माल की शॉर्टेज होने लगी है. राठी ने बताया कि उनके कंटेनर भी दुबई पोर्ट पर अटके हुए हैं. उन्होंने बताया कि भारत में आने वाले इंपॉर्टेंट मार्बल की प्रोसेसिंग का 50 फ़ीसदी काम अकेले किशनगढ़ में होता है. राठी बताते हैं कि पिछले 10 वर्षों से भारत में इंपोर्टेड मार्बल की डिमांड काफी बढ़ी है. उन्होंने बताया कि किशनगढ़ में 4 से 5 लाख टन इम्पोर्टेड मार्बल सालाना आता है. वर्तमान में कारोबारी पुराने स्टॉक से काम चला रहे हैं, लेकिन अगर युद्ध लंबा खिंचा, तो बाजार में माल की किल्लत होना तय है.

मिडल ईस्ट युद्ध का असर
मिडल ईस्ट युद्ध का असर (फोटो ईटीवी अजमेर)

माल के साथ पैसा भी अटका : राठी ने बताया कि इंपॉर्टेंट मार्बल के लिए 25 फीसदी पैसे एडवांस दिए जाते हैं और भारत में पोर्ट पर आने के बाद पूरा पेमेंट और कस्टम ड्यूटी देनी होती है. दुबई पोर्ट पर माल अटकने से पैसा भी अटक गया है. हजारों कंटेनर दुबई पोर्ट पर रुकने से व्यापारियों का रोटेशन रुक गया है. ​सर्वेश्वर राठी बताते हैं कि पैसा जाम हो चुका है. रोटेशन नहीं होने से नई खरीदारी बंद है. पुराने माल पर तो कोई खास नुकसान नहीं है, लेकिन जो माल रास्ते में है, वह सिरदर्द बन गया है. किशनगढ़ के करीब 250 बड़े कारोबारी सीधे तौर पर इस वैश्विक संकट की मार झेल रहे हैं. राठी ने बताया कि एक कंटेनर में 25 से 28 टन मार्बल आता है, उन्होंने बताया कि पुराने माल पर कोई नुकसान नहीं है लेकिन नए माल के आने पर नुकसान होगा. मार्बल प्रोसेसिंग की दरें भी बढ़ गई है.

दुबई पोर्ट पर अटके हजारों कंटेनर
दुबई पोर्ट पर अटके हजारों कंटेनर (फोटो ईटीवी भारत अजमेर)

TAGGED:

किशनगढ़ मार्बल मंडी
IMPORTED MARBLE CRISIS
RAJASTHAN STONE INDUSTRY
मिडल ईस्ट युद्ध का असर
MIDDLE EAST WAR IMPACT ON BUSINESS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.