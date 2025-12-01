ETV Bharat / state

संजौली मस्जिद मामला: वक्फ बोर्ड ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में अपनी रिट पिटिशन वापस ले ली

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में संजौली मस्जिद मामले में वक्फ बोर्ड ने अपनी रिट पिटिशन वापस ले ली है. अदालत ने वक्फ बोर्ड को दी रिट पिटिशन वापस लेने की मंजूरी दे दी है. अब वक्फ बोर्ड नए सिरे से अदालत में याचिका दाखिल करेगा. न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति रोमेश वर्मा की खंडपीठ ने की सुनवाई.

गौरतलब है कि शिमला के सबसे बड़े उपनगर संजौली में बनी मस्जिद को नगर निगम शिमला आयुक्त की अदालत सहित जिला अदालत अवैध घोषित कर गिराने का आदेश दे चुकी है. एमसी शिमला की कमिश्नर कोर्ट के आदेश के खिलाफ वक्फ बोर्ड ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की हुई है.

उल्लेखनीय है कि हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड ने हाईकोर्ट में एक रिट याचिका दाखिल कर एमसी कोर्ट शिमला के फैसले को चुनौती दी थी. पिछले शुक्रवार को इस याचिका पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर व न्यायमूर्ति रोमेश वर्मा की खंडपीठ ने सुनवाई की. इस मामले में 30 अक्टूबर को शिमला की जिला अदालत ने फैसला सुनाते हुए मस्जिद की अवैध मंजिलों को गिराने के आदेश जारी किए थे. जिला अदालत ने मस्जिद की निचली दो मंजिलों को भी अवैध करार देते हुए गिराने के आदेश जारी किए. ये मस्जिद लंबे अरसे से विवादों के केंद्र में रही है.