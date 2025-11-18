ETV Bharat / state

वक्फ बोर्ड भर्ती मामला: अमानतुल्लाह खान समेत 11 आरोपियों के खिलाफ दर्ज मामले में एक गवाह का बयान दर्ज

दिल्ली वक्फ बोर्ड में भर्ती में गड़बड़ियों के खिलाफ अमानतुल्लाह खान समेत 11 आरोपियों के खिलाफ दर्ज मामले में एक गवाह के बयान दर्ज हुए.

दिल्ली वक्फ बोर्ड भर्ती मामला: अमानतुल्लाह खान
दिल्ली वक्फ बोर्ड भर्ती मामला: अमानतुल्लाह खान (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 18, 2025 at 7:04 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में भर्ती में गड़बड़ियों के मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान समेत 11 आरोपियों के खिलाफ दर्ज मामले में अभियोजन पक्ष के एक गवाह का बयान दर्ज किए. स्पेशल जज दिग्विनय सिंह ने अब मामले की सुनवाई 19 नवंबर यानी बुधवार को करने का आदेश दिया है.

दरअसल, मंगलवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने प्रेमराज कौशिक का बयान दर्ज किया. आरोपियों की ओर से पेश वकीलों ने प्रेमराज कौशिक का क्रॉस-एग्जामिनेशन करने के लिए समय देने की मांग की जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया. कोर्ट ने 28 जुलाई को अमानतुल्लाह खान समेत 11 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिया था. कोर्ट ने जिन आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था, उनमें दिल्ली वक्फ बोर्ड के तत्कालीन सीईओ महबूब आलम, हामिद अख्तर, किफायतुल्लाह खान, रफीऊशान खान, इमरान अली, मोहम्मद अबरार, आकिब जावेद, अजहर खान, जाकिर खान और अब्दुल मन्नर शामिल हैं.

कोर्ट ने 1 मार्च 2023 को सभी आरोपियों को जमानत दी थी. 3 नवंबर 2022 को कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. कोर्ट ने इन आरोपियों के खिलाफ कई धाराओं के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था.

दिल्ली वक्फ बोर्ड में घोटाला

इस मामले में 23 नवंबर 2016 को एफआईआर दर्ज की गई थी. जांच के बाद सीबीआई ने 21 अगस्त 2022 को चार्जशीट दाखिल किया था. सीबीआई के मुताबिक दिल्ली वक्फ बोर्ड के सीईओ और संविदा पर दूसरी नियुक्तियों में गड़बड़ियां की गई. चार्जशीट में कहा गया कि इन नियुक्तियों के लिए अमानतुल्लाह खान ने महबूब आलम और दूसरे आरोपियों के साथ साजिश रची, जिन्हें वक्फ बोर्ड में विभिन्न पदों पर नियुक्त किया गया था. चार्जशीट के मुताबिक इन नियुक्तियों में मनमानी की गई और अमानतुल्लाह खान और महबूब आलम ने अपने पद का दुरुपयोग किया.

ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट

दिल्ली वक्फ बोर्ड के मामले में सीबीआई के बाद ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत मामला दर्ज किया है. कोर्ट ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान ले चुकी है. ईडी ने 9 जनवरी 2024 को चार्जशीट दाखिल किया था. करीब पांच हजार पेजों के चार्जशीट में ईडी ने जिन लोगों को आरोपी बनाया है उनमें जावेद इमाम सिद्दीकी, दाऊद नासिर, कौसर इमाम सिद्दीकी और जीशान हैदर को आरोपी बनाया है. ईडी ने पार्टनरशिप फर्म स्काई पावर को भी आरोपी बनाया है. ईडी के मुताबिक, ये मामला 13 करोड़ 40 लाख रुपये की जमीन की बिक्री से जुड़ा हुआ है.

ये भी पढ़ें:

TAGGED:

AAP MLA AMANATULLAH KHAN
दिल्ली वक्फ बोर्ड भर्ती मामला
वक्फ बोर्ड भर्ती घोटाला
WAQF BOARD RECRUITMENT CASE
DELHI WAQF BOARD RECRUITMENT CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

Explainer: एक क्लिक में जानिए उमरा और हज में क्या है अंतर, दोनों में क्या है जरूरी और कितना लगता है समय

इस खूबसूरत हीरोइन ने निभाया था शेख हसीना का किरदार, हत्या के मामले से जुड़ा है इनका नाम

इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में न्यू इनोवेशन, प्लास्टिक का विकल्प तैयार, इको फ्रेंडली होगा

जानिए किन 3 भारतीय खिलाड़ियों ने वनडे वर्ल्ड कप फाइनल में हासिल किया प्लेयर ऑफ द मैच, प्रदर्शन पर डालें नजर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.