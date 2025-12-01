अब एकल पीठ करेगी संजौली मस्जिद मामले की सुनवाई, वक्फ बोर्ड ने नए सिरे से दी चुनौती
संजौली मस्जिद मामले में आज रिट याचिका वापस लेने के बाद वक्फ बोर्ड ने हाईकोर्ट में नए सिरे से चुनौती दी है.
शिमला: राजधानी के सबसे बड़े उपनगर संजौली की मस्जिद से जुड़े मामले में हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड ने नगर निगम कमिश्नर कोर्ट के साथ जिला अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में नए सिरे से चुनौती दी है. अब इस याचिका पर हाईकोर्ट की एकलपीठ सुनवाई करेगी.
उल्लेखनीय है कि इससे पहले हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर व न्यायमूर्ति रोमेश वर्मा की खंडपीठ ने हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड द्वारा बहुचर्चित संजौली मस्जिद को अवैध ठहराते हुए ढहाने के आदेश के खिलाफ दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया था. मामले पर सोमवार को सुनवाई के दौरान वक्फ बोर्ड ने इस रिट याचिका को वापिस लेने का आग्रह किया था.
वक्फ बोर्ड का कहना था कि जिस विवाद के कारण याचिका दायर की गई थी उसी को आधार बनाकर उपयुक्त याचिका दायर करने की छूट दी जाए. इस पर न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रोमेश वर्मा की खंडपीठ ने वक्फ बोर्ड की मांग को स्वीकार करते हुए रिट याचिका का निपटारा कर दिया था.
वहीं, गत शुक्रवार को इस मामले पर कुछ देर सुनवाई के बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ता वक्फ बोर्ड को याचिका के मान्य होने पर अपनी दलीलें पेश करने को कहा था. इसके बाद याचिकाकर्ता की ओर से अतिरिक्त समय की मांग की गई थी. कोर्ट ने जरूरी पक्षकारों को पार्टी बनाने पर भी सवाल उठाए थे, जिसके लिए भी याचिकाकर्ता द्वारा जरूरी कदम उठाने के लिए और समय मांगा गया था.
उल्लेखनीय है कि 30 अक्टूबर को संजौली मस्जिद मामले में शिमला की जिला अदालत ने फैसला सुनाया था. अदालत ने नगर निगम (एमसी) शिमला के आयुक्त कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए मस्जिद की निचली दोनों मंजिलों को भी अवैध करार देकर गिराने का आदेश दिया था. अब मामले की सुनवाई हाईकोर्ट की एकल पीठ करेगी.
