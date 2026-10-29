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वक्फ बोर्ड के दो कर्मचारी 1 लाख 16 हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार, जींद एसीबी की टीम ने की कार्रवाई

WAQF BOARD SONIPAT ( ETV Bharat )

सोनीपत: रिश्वतखोरी के मामले में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है. सोनीपत वक्फ बोर्ड कार्यालय में तैनात एस्टेट ऑफिसर मोहम्मद सलीम और रेंट क्लर्क मोहम्मद ताहिर को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है. दोनों पर शिकायतकर्ता से तीन लाख रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप है. जींद एसीबी की टीम ने दोनों कर्मचारियों को गोहाना स्थित श्याम सुंदर मिष्ठान भंडार से एक लाख 16 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा.

वक्फ बोर्ड के कर्मचारी रिश्वत लेते गिरफ्तार: शिकायतकर्ता को एक लाख 84 हजार रुपये की रसीद बनाकर भी दी गई थी. एसीबी की टीम अब दोनों आरोपियों को बुधवार को अदालत में पेश कर रिमांड पर लेने की कार्रवाई करेगी. गिरफ्तार किए गए कर्मचारियों की पहचान सोनीपत वक्फ बोर्ड कार्यालय के एस्टेट ऑफिसर मोहम्मद सलीम और रेंट क्लर्क मोहम्मद ताहिर के रूप में हुई है. दोनों कर्मचारियों पर शिकायतकर्ता से तीन लाख रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप है.