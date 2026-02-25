ETV Bharat / state

यूपी में वक्फ बोर्ड विवाद; शिया-सुन्नी एकीकरण की मांग पर दाखिल याचिका हाईकोर्ट ने की खारिज

जितेंद्र त्यागी उर्फ वसीम रिजवी बोले-सुधार के बाद फिर दाखिल करेंगे याचिका.

यूपी में वक्फ बोर्ड विवाद.
यूपी में वक्फ बोर्ड विवाद. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 25, 2026 at 4:47 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सैयद अली जैदी ने अधिकारिक व्हाट्सएप ग्रुप में जानकारी साझा करते हुए बताया कि जितेंद्र नारायण त्यागी (पूर्व नाम वसीम रिजवी) द्वारा प्रदेश में शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड को एक करने तथा मौजूदा बोर्ड को भंग करने की मांग को लेकर दायर याचिका को उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने खारिज कर दिया है.

दूसरी ओर इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी उर्फ वसीम रिजवी ने कहा कि पूरे देश में केवल उत्तर प्रदेश और बिहार ऐसे राज्य हैं, जहां शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड अलग-अलग गठित हैं, जबकि अन्य राज्यों में एक ही मुस्लिम वक्फ बोर्ड कार्यरत है. उन्होंने अपने पक्ष में दलील देते हुए कहा कि वक्फ अधिनियम 1995 में स्पष्ट प्रावधान है कि यदि किसी राज्य में शिया वक्फ की संख्या कुल वक्फ संपत्तियों की संख्या का 15 प्रतिशत या उससे अधिक हो, अथवा कुल वक्फ आय में शिया वक्फ की आय 15 प्रतिशत या उससे अधिक हो, तो राज्य सरकार चाहे तो शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड अलग-अलग गठित कर सकती है.

त्यागी का दावा है कि उत्तर प्रदेश में अधिकृत आंकड़ों के अनुसार शिया वक्फ की संख्या मात्र 2 से 2.5 प्रतिशत के बीच है और आय भी 1 से 2 प्रतिशत के आसपास है. ऐसे में दो अलग-अलग बोर्डों का संचालन वक्फ अधिनियम 1995 और उसके बाद हुए संशोधनों की भावना के विपरीत है तथा इससे सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है. उन्होंने कहा कि अधिनियम के अनुसार प्रदेश में एक ही मुस्लिम वक्फ बोर्ड होना चाहिए और यही उनकी याचिका की मुख्य प्रार्थना थी.

उन्होंने दूसरा मुद्दा उठाते हुए कहा कि अप्रैल 2025 से वक्फ अधिनियम में संशोधन लागू होने के बाद जिन राज्यों में बोर्ड का पांच वर्षीय कार्यकाल शेष है, वहां संशोधन के बाद केवल निर्वाचित सदस्य ही अपना कार्यकाल पूरा कर सकते हैं. त्यागी के अनुसार उत्तर प्रदेश के दोनों बोर्डों में निर्वाचित सदस्यों के साथ-साथ पूर्व में नामित सदस्य भी कार्य कर रहे हैं. उनका आरोप है कि शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड उत्तर प्रदेश में वर्तमान में अध्यक्ष सहित कुल सात सदस्य हैं, जिनमें से केवल तीन सदस्य निर्वाचित कोटे से हैं, जबकि चार सदस्य नामित हैं और अध्यक्ष स्वयं भी नामित सदस्य हैं. उन्होंने इसे संशोधित वक्फ कानून के विपरीत बताया.

उन्होंने यह भी कहा कि अधिनियम के अनुसार बोर्ड में निर्वाचित सदस्यों की संख्या नामित सदस्यों से अधिक होनी चाहिए, जबकि शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड में पिछले लगभग तीन वर्षों से निर्वाचित सदस्य अल्पमत में हैं. इस संबंध में भी उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय से निर्देश की मांग की है.

उन्होंने बताया कि उक्त जनहित याचिका (PIL) सुनवाई के लिए सूचीबद्ध थी. याचिका में उन्होंने अपना वर्तमान नाम जितेंद्र नारायण सिंह अंकित किया था, जबकि पहचान पत्र में पूर्व नाम वसीम रिजवी दर्ज है और नाम परिवर्तन का अनुरोध लंबित है. अदालत ने निर्देश दिया कि पहचान पत्र में दर्ज नाम के अनुरूप ही याचिका दायर की जाए. उनके अधिवक्ता अभिनव सिंह ने नाम में संशोधन की अनुमति लेते हुए याचिका वापस ले ली है, जिसे सुधार कर पुनः दाखिल किया जाएगा.

यह भी पढ़ें: बेटी को पसंद नहीं करती थी सौतेली मां, इसलिए कुल्हाड़ी से काट डाला

TAGGED:

SHIA WAQF BOARD DISPUTE
SHIA SUNNI WAQF BOARD INTEGRATION
SHIA WAQF BOARD WASIM RIZVI
WASIM RIZVI PETITION HIGH COURT
WAQF BOARD DISPUTE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.