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लिव इन रिलेशनशिप शरीयत में हराम, UCC समिति को दी गई जानकारी, देश में संविधान का धर्म सबसे ऊपर: सलीम राज

उत्तर- जो समिति बनाई गई है उसने जस्टिस रंजना देसाई के समक्ष भी अपना पक्ष रखा था. उसके अलावा एक और बैठक हुई है जिसमें समिति के लोगों ने अपना पक्ष रखा है. टीम में डॉक्टर, इंजीनियर, वकील और मुस्लिम स्कॉलर के साथ ही मुस्लिम समुदाय के धर्म विद्वान भी शामिल थे. जिसमें मुस्लिम पक्ष में क्या चीज हैं, विपक्ष में क्या चीज हैं इन तमाम बातों को रखा गया है. पहला मुद्दा तीन तलाक का था जिसमें यह बात बताई गई कि तीन तलाक के लिए देश में कानून बन चुका है तीन तलाक के मामले में जो कुछ होना है. वह उसी के तहत होगा उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता. तीन तलाक के मामले में यह तय हुआ है कि जब मामला कोर्ट में जाएगा तो उसका निपटारा कोर्ट के तहत होगा और जब आपस में तय कर देंगे तो इस्लाम और शरीयत के अनुसार होगा इस पर पूरी सहमति बन गई है.

इसी क्रम में छत्तीसगढ़ के मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ UCC की समिति ने बैठक की. इसमें मुस्लिम समुदाय के तमाम प्रतिनिधि शामिल हुए. छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सलीम राज के साथ समिति के सामने UCC में मुस्लिम पक्ष की तरफ से क्या होना चाहिए इसे रखा था. जिन जिन मुद्दों को मुस्लिम समुदाय के लोगों ने रखा था उसे लेकर ETV भारत से बात करते हुए छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सलीम राज ने कहा कि समिति के सामने हम लोगों ने अपनी बातें रखी हैं और लगभग सभी बातों पर हमारी सहमति बनी है.

रायपुर: छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता कानून को लेकर के गठित की गई जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में बनी समिति ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर छत्तीसगढ़ में कौन सा प्रारूप होना चाहिए इसे लेकर लोगों से सुझाव आमंत्रित किए थे. इसके तहत 15 अक्टूबर तक लोग अपने सुझाव दे सकते हैं. इसके अलावा समिति के सदस्य सभी वर्ग समुदाय के लोगों के साथ बैठक करके उनकी राय ले रहे हैं.

उत्तर- दूसरे मुद्दे में मुस्लिम समुदाय ने छोटे बच्चों को गोद लेने की परंपरा को रखा गया था, गोद लेने की परंपरा इस्लाम में अलग तरह की है, भारतीय संविधान में गोद लेने की अलग तरह की परंपरा है, ईसाई धर्म में और आदिवासी धर्म में इसकी परंपरा अलग-अलग है. इस्लाम में गोद लेने की परंपरा अपने परिवार से या रिश्तेदार, उनके यहां से होता है उसमें यह नियम बनाया गया है. कि यदि आप उन्हें गोद ले लेते हैं उनका पालन पोषण कैसा होगा, यदि आप दोनों के बीच तलाक हो गया और अपने गोद लिया है तो वैसे में बच्चों की स्थिति क्या होगी. उसका पालन पोषण इस तरह से होगा जैसे अपने बच्चों का होता है. या फिर भारतीय संविधान में जिस तरह की व्यवस्था की गई है उसके अनुसार किया जाएगा. दो लोगों से अलग हो जाने के बाद बच्चे की स्थिति नरक बन जाती थी जो सबसे खतरनाक होता था.

समान नागरिक संहिता कानून की बैठक में सबसे ज्यादा मुद्दा और सबसे ज्यादा चर्चा लिव-इन रिलेशनशिप के मुद्दे पर रही. जहां लोगों में खासी नाराजगी रही है. वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सलीम राज ने कहा कि हम लोगों ने समिति के सामने यह बात रखी है लिव-इन रिलेशनशिप भारतीय संस्कृति और सभ्यता का हिस्सा कभी नहीं रहा है. यह विदेशी परंपरा है, इस्लाम में दो या तीन निकाह को जायज ठहराया गया है लेकिन लिव इन रिलेशनशिप को कहीं जगह नहीं दी गई है. समिति के समक्ष यह बात रखी गई है कि लिव इन रिलेशनशिप को इसमें कोई जगह नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि इससे अवैध संबंध को जगह मिलेगी. इस्लाम में लिव इन रिलेशनशिप को हराम कहा गया है और इसे मुस्लिम समुदाय किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं करेगा. समिति ने इस बात को मना है कि जो हमारी सभ्यता और संस्कृति से जुड़ा हुआ विषय नहीं है हम उसे जगह नहीं देंगे. यह कहीं से मान्यता का विषय नहीं है और इस बात पर दोनों पक्ष सहमत थे.

सवाल- शैक्षणिक व्यवस्था या फिर धार्मिक मान्यता की वैसी परिधि जिन पर चर्चा हुई है?

उत्तर- छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सलीम राज ने कहा कि निकाह नामे की बात हुई थी, निकाह शरीयत के अनुसार होता है. इसमें समान नागरिक संहिता का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है. निकाह जैसे होता है उसी के अनुसार होगा. क्योंकि समय के अनुसार चीज बदल रही हैं तो बदलाव भी होना चाहिए. क्योंकि निकाह पहले उर्दू में होता था उसके कारण कलेक्ट्रेट में या शासकीय कार्यालय में पंजीयन नहीं हो पता था. जिसे मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बन पाती थी. पासपोर्ट बनाना है, उस समय भी नहीं हो पता था तो अब जो छत्तीसगढ़ में जो निकाह नामा बनेगा हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू तीनों जुबान में बनेगा. हज यात्रा को लेकर भी चर्चा हुई है. जिसमें पासपोर्ट अब हज यात्रा के लिए अनिवार्य है. पहले जो लोग हज करने जाते थे उन्हें पासपोर्ट की जरूरत नहीं होती थी लेकिन अब पासपोर्ट अनिवार्य कर दिया गया है तो ऐसे में अंग्रेजी भाषा का उसके साथ जोड़ना जरूरी हो गया है.

छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने यह पाबंदी पहले ही लगा दी थी कि अगर लड़का मुस्लिम है और लड़की हिंदू है तो मौलवी या मौलाना उनका निकाह नाम नहीं कर सकते हैं. लेकिन यदि लड़का और लड़की दोनों मुस्लिम है तो उनकी शादी शरीयत के अनुसार की जा सकती है. समान नागरिक संहिता कानून की समिति के समक्ष भी इस बात को रखा गया है कि यदि गैर धर्म के लोग एक दूसरे से शादी करते हैं तो उनकी शादी तभी मान्य होगी जब वह न्यायालय के नियम से शादी करेंगे.

समान नागरिक संहिता कानून में इस बात को भी रखा गया है कि जो मौलाना छत्तीसगढ़ के हैं शादी करते समय उनका आधार नंबर उसमें अंकित किया जाएगा. ताकि किसी भी स्थिति में अगर जरूरत पड़े तो उस मौलाना को बुलाया जा सके. क्योंकि अधिकांश पर स्थिति में मौलाना का कोई रिकॉर्ड होता नहीं है. जरूरत पड़ने पर यह मिलते नहीं है. ऐसे में कई बार शादी के संबंध विच्छेद होने में सालों साल लग जाते हैं और दोनों पक्ष को बहुत दिक्कत होती है.

इसलिए इस बात को समान नागरिक संहिता कानून बनाने वाली समिति के समक्ष रखा गया है कि जो भी नियम बनाया जाए उसमें इस बात को जरूर शामिल किया जाए कि निकाह करने वाले मौलाना का आधार नंबर उस रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट पर जरूर लिखा जाए.

सवाल- UCC को लेकर कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि से मुस्लिम समुदाय का नुकसान होगा, जो बातें अपने समिति के समक्ष रखी हैं, आपको क्या लगता है उनमें से कौन सी ऐसी चीज हैं जिससे नुकसान होने का डर है?

उत्तर- छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सलीम राज ने कहा कि कांग्रेस ने मुसलमान को हमेशा अधिक भ्रमित करने का काम किया है. नागरिकता देने के कानून की बात आई उस पर कांग्रेस ने कहा कि आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी, आपको पाकिस्तान भेज दिया जाएगा यह प्रचार पहले कांग्रेस के लोगों ने किया. जब वक्फ बोर्ड का बिल लाया गया तो उन लोगों ने उसकी भी मुखालफत की. उसमें भी कांग्रेस के लोगों का कहना था की मस्जिद बंद कर दी जाएगी, अजान पढ़ने से रोक दिया जाएगा. सामान नागरिक संहिता कानून पर भी कांग्रेस मुसलमान को दिग्भ्रमित करने का काम कर रही है. उनका कहना है कि इस कानून के आने से आपकी धार्मिक आजादी छिन जाएगी. अनुच्छेद 44 में बिल्कुल यह स्पष्ट है कि आपकी धार्मिक स्वतंत्रता में किसी तरह का कोई खलल नहीं पड़ेगा. कांग्रेस मुसलमान को सिर्फ वोट बैंक समझती है और तुष्टिकरण की राजनीति करती है.

सलीम राज ने कहा कि अब मुसलमान शिक्षित हो चुका है अपना भला बुरा समझने लगा है इसलिए कांग्रेस सब लोगों को गुमराह है नहीं कर पाएगी. UCC के आने से मुस्लिम समुदाय का कोई नुकसान नहीं होगा, वक्त बोर्ड के अध्यक्ष के नाते में यह दावे के साथ कह रहा हूं भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और इसमें सभी लोगों की सभी बातों का ध्यान रखा जा रहा है. हर धर्म के अनुसार देश चले यह संभव तो नहीं है देश संविधान के अनुसार चलेगा यह तय है जो कानून बनेगा हर भारतीय को उसका पालन करना पड़ेगा और जो कानून सम्मत है उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है.