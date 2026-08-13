मस्जिद दरगाह और मदरसों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अपील, वक्फ बोर्ड अध्यक्ष बोले भारत के मुसलमान हैं वतनपरस्त
छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने राज्य भर के मस्जिद,मदरसों और दरगाहों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अपील की है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 13, 2026 at 9:18 PM IST
रायपुर : स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने राज्यभर की सभी मस्जिदों, दरगाहों और मदरसों में तिरंगा फहराने की अपील की है. वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सलीम राज ने कहा कि 15 अगस्त का पर्व देशभक्ति, आपसी एकता, भाईचारे और संविधान के प्रति सम्मान के साथ मनाया जाना चाहिए.
वक्फ संस्थाओं में ध्वजारोहण को लेकर पूर्व में जारी निर्देशों के पालन की अपील
छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड की ओर से स्वतंत्रता दिवस को लेकर राज्य की सभी वक्फ संस्थाओं के लिए अपील जारी की गई है.बोर्ड ने कहा है कि 15 अगस्त 2026 को सभी मस्जिदों, दरगाहों और मदरसों में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाए. बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस संबंध में कार्यालय छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड द्वारा पूर्व में जारी किए गए दिशा-निर्देश यथावत रहेंगे। सभी वक्फ संस्थाओं के पदाधिकारियों से इन निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है.
गंगा-जमुनी तहज़ीब और भाईचारे के साथ मनाएं आजादी का पर्व
डॉ. सलीम राज ने कहा कि भारत सूफी-संतों की धरती है और यहां अलग-अलग जाति, धर्म, पंथ और समाज के लोग गंगा-जमुनी तहज़ीब के साथ मिल-जुलकर रहते हैं.
स्वतंत्रता दिवस सिर्फ एक राष्ट्रीय पर्व नहीं, बल्कि देश के प्रति प्रेम और जिम्मेदारी को व्यक्त करने का अवसर भी है. हमने मुस्लिम समाज से 15 अगस्त के मौके पर ध्वजारोहण कर देश के प्रति अपनी निष्ठा और संविधान के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने की अपील की है- डॉ सलीम राज, अध्यक्ष, छग राज्य वक्फ बोर्ड
भारत का मुसलमान है वतनपरस्त
डॉ. सलीम राज ने कहा कि भारत का मुसलमान अपने वतन से मोहब्बत करता है और देश के संविधान का हृदय से सम्मान करता है.उन्होंने कहा कि कुछ लोगों की वजह से पूरे मुस्लिम समाज को शक की निगाह से नहीं देखा जाना चाहिए.उन्होंने समाज के लोगों से ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखने और स्वतंत्रता दिवस के पर्व को एकजुट होकर मनाने की अपील की, ताकि देश की गंगा-जमुनी तहजीब और आपसी भाईचारा कायम रहे.
संविधान के प्रति निष्ठा और राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान का संदेश
वक्फ बोर्ड अध्यक्ष ने कहा कि देश की एकता, अखंडता और भाईचारे को मजबूत करना सभी नागरिकों की जिम्मेदारी है.स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करते हुए संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा और आदर बनाए रखना चाहिए.डॉ. सलीम राज ने सभी से 15 अगस्त को मिल-जुलकर स्वतंत्रता दिवस मनाने और देश की एकता एवं भाईचारे को मजबूत करने की अपील की है.
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